Pagá con tu rostro: Ualá sumá biometría facial a su plataforma móvil

La herramienta requiere de un registro único por única vez, que se logra simplemente con gesticular frente a la cámara del celular

Son cada vez más las entidades financieras que adoptan el reconocimiento facial como una medida extra de protección para las transacciones de sus usuarios. En Argentina, bancos como el Macro, el Supervielle y Wilobank ya lo implementaron en sus plataformas de mobile banking.

Ahora, llegó el turno de Ualá, que también sumó la opción de validar operaciones con el escaneo del rostro del usuario.

Mediante el uso de tecnología de biometría facial, este tipo de soluciones reconocen gestos y puntos clave de cada rostro, simplificando las operaciones cotidianas de los clientes. La firma fundada por Pierpaolo Barbieri suma así una capa extra de seguridad en todas sus transacciones.

La herramienta requiere de un registro único por única vez, que se logra simplemente con gesticular frente a la cámara del celular, sin necesidad de ingresar usuario o contraseña.

El crecimiento del uso de estas soluciones no es casual: cada vez más celulares integran un escáner de huellas digitales, sistemas de reconocimiento facial o, inclusive, lector de iris. No es de extrañar que los bancos decidieran aprovechar este hardware para potenciar la seguridad y comodidad de sus clientes.

En este sentido, el estudio "Mobile Biometrics in Financial Services: A Five Factor Framework", realizado por la Universidad de Oxford en conjunto con Mastercard, revela que más del 90% de los usuarios prefieren estas metodologías frente al uso de claves. Las fallas de seguridad y el robo de información son las causas de esta marcada tendencia.

Sin embargo, al tratarse de una tecnología disruptiva que quiere transformar una industria bien tradicional, existen desafíos. El estudio explica que sólo el 36% de los ejecutivos consideran "tener los conocimientos adecuados para incorporar la biometría en sus bancos".