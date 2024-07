Los profesionales del sector de las Nuevas Tecnologías (IT) se vieron impactados económicamente en el último tiempo por el surgimiento de la inteligencia artificial (IA) y su aplicación en la industria, con la premisa de simplificar los procesos y la baja de costos que su utilización implica.

Cómo afecta los honorarios de desarrollos la IA

"La aparición de la Inteligencia Artificial, que simplifica los procesos, bajó los ingresos de los desarrolladores, que hoy en la plataforma de empleo tecnológico on-demand The Flock se ofrecen en un promedio de u$s3.000, lo que es una baja a la mitad de los que se pedía en 2021", afirma a iProUp Ramiro González Forcada, cofundador de esa firma y agrega que "se ve una baja de honorarios cada 6 meses".

"Quienes tienen habilidades y experiencia en interactuar y entrenar a la IA para que resulte útil a los proyectos de las empresas, pueden ver subir sus honorarios en forma exponencial", advierte Nicolás Castro, otro cofounder, junto a Juan Cruz Montes.

A diferencia de empresas que adoptan la IA, en The Flock trabajan en brindar servicios basados en IA y hasta de desarrollarla: "Gracias a este tipo de avances tecnológicos, han logrado reducir significativamente el costo de implementar proyectos de IA, con una reducción de más de la mitad en costos y tiempos comparado con implementaciones anteriores", aseguran los ejecutivos.

La aplicación de IA va más allá de la simple automatización; emplean esta tecnología en una variedad de funcionalidades avanzadas, y no se limita a ser un bot mejorado; sino que la usan, por ejemplo, para proyectos complejos como la detección de camiones y automóviles en estacionamientos, el conteo de clientes en locales físicos y la comprensión de textos complejos.

"The Flock tiene 5.000 profesionales que ofrecen su trabajo y 50 empresas clientes, en buena parte, ubicadas en Estados Unidos y México y, especialmente en los EE.UU, las compañías piden profesionales que manejen IA", sostienen.

The Flock es una startup que simplifica los procesos de contratación vía inteligencia artificial

También, comentan que "la tendencia de las empresas de Estados Unidos que demandan trabajo tecnológico del exterior de ese país están migando de India a países de Latinoamérica, porque el menor esfuerzo y retardo de los trabajos por estar desempeñándose en la misma franja horaria equipara el costo nominalmente menor del talento indio".

Búsqueda de personal: cómo se modifica con la inteligencia artificial

"La inteligencia artificial desempeña un papel fundamental en la plataforma de The Flock, debido a que facilita el proceso de incorporación de freelancers tecnológicos, y optimiza la contratación", subrayan los ejecutivos.

Esta herramienta permite una validación precisa de habilidades, con los mismos tests utilizados por Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, y una asignación eficiente de proyectos

Además, hacen uso de la tecnología para simplificar el proceso de alta de los freelancers en la plataforma, buscando reducir la fricción al mínimo y que sea una experiencia de buena calidad para los trabajadores.

Para lograrlo, emplean datos como el CV, años de experiencia, industria y especialización en el matchmaker de la plataforma, que los toman de otras redes como LinkedIn, con la aprobación del candidato.

El talento tecnológico cada vez se inclina a un modelo de trabajo independiente y a no tener "un jefe". The Flock es una startup que entendió esto y ofrece una plataforma para la contratación de profesionales en tecnología de Argentina y América Latina, a los que se los ofrece no solo una posible cartera de clientes, sino también el armado de equipos con otras disciplinas conectadas.

Entre sus clientes destacados se encuentran Tenaris, Pepsico, Betwarrior, YPF y Banco Industrial, mientras buscan crecer sobre todo en la Costa Este de los Estados Unidos. "Con la proyección de un déficit de aproximadamente 6 millones de profesionales en EE.UU., soluciones como esta son la clave para cubrir esta brecha con talento de alta calidad", indican.

Esta oferta de profesionales latinoamericanos está en la balanza con la baja de honorarios que provoca la simplificación de procesos con IA.