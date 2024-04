Cobrar parte del salario en dólares ya no resulta tan atractivo como antes para los talentos argentinos que trabajan para empresas locales.

El ritmo de la inflación y el precio del billete verde lucen controlados por el Gobierno, lo que marca un cambio de tendencia: hoy se valoran más los sueldos en pesos que siguen el flujo del aumento de precios.

Sueldos: por qué los profesionales ya no quieren dólares

La noticia empezó a correr rápidamente entre los departamentos de recursos humanos. Los gerentes consultaban a sus colegas: "¿los colaboradores te están rechazando el 20% que cobran en dólares? Me están pidiendo en pesos, es la primera vez que nos pasa", revela uno de estos ejecutivos como parte de las charlas que se dieron.

La tendencia crece a tal punto que tanto grandes empresas, consultoras, firmas informáticas y fintech, reconocen: "Ya no pagamos el 20% de los salarios en dólares por pedido expreso de nuestros colaboradores".

¿Qué está pasando? "Actualmente nos encontramos en una coyuntura muy particular, por la inflación acumulada del primer trimestre del año frente a un dólar estable, que cambia las reglas de juego en cuanto a lograr la mejor negociación en términos salariales", confía a iProUP Alejandro Servide, importante ejecutivo de Randstad.

Según el experto, "es por eso que los perfiles escasos, muy calificados y competitivos observamos que se plantean revisiones a corto plazo para ajustar según la variación y/o comportamiento de la divisa estadounidense".

"Las empresas que empezaron a pagar parte del sueldo en dólares el año pasado lo siguen haciendo, sobre todo aquellas con estructuras grandes. Los candidatos lo siguen percibiendo como atractivo, ya que implica mantener un valor real de su salario a largo plazo", indica Francisco Scasserra, director en Michael Page.

Sin embargo, asegura, también que "en el último trimestre vemos una tendencia distinta. Con la estabilización del tipo de cambio paralelo, los candidatos entienden que son más beneficiosos los salarios en pesos ajustados por encima de la inflación".

Sueldos: qué piden los profesionales argentinos

"Si hacemos una reseña, el pago en moneda dura tuvo un diferencial en los últimos años, principalmente en posiciones C-level, y en muchos casos en bonos acreditados en el exterior", indica Servide.

Lo que sucedió es que frente a la escasez de talento y en una forma disruptiva para atraer y ganar competitividad, "las empresas 4.0, fintech y exportadoras, entre otras, fueron las pioneras en ofrecer parte del salario, en divisa extranjera. Es decir, comisiones y bonos por productividad", relata el directivo de Randstad.

Encones, con el transcurrir de los meses, y sumado a la inflación de los últimos años, "esto resolvió dos grandes desafíos" según Servide:

"Resguardar parte del poder adquisitivo dando la oportunidad de ahorro en una moneda estable, como el dólar o stablecoins

, como el dólar o stablecoins "Ofrecer un diferencial muy valorado, como factor para atraer talentos a una organización"

Pero ahora esto empieza a cambiar, si bien una economía dolarizada como la local hace que el acceso al billete verde siga ofreciendo tranquilidad.

La reducción de la brecha entre el blue y el oficial hicieron le quito prioridad a cobrar en dólares

"Creemos que el achicamiento de la brecha cambiaria es demasiado reciente como para sacar una conclusión sobre cuáles son las medidas que están tomando las empresas sobre este tema", advierte a iProUP Daniel Iriarte, director asociado de Glue Executive Search.

De todas formas, según este experto, "el dólar continúa siendo una moneda más fuerte y estable. Por lo que es muy lógico que los ejecutivos sigan priorizando que una parte fija de su salario sea en esta divisa, dentro del paquete de remuneración que reciben ".

"De todas formas, los profesionales ejecutivos suelen tener otros incentivos, además de bonos anuales por desempeño, stock options o acciones de la empresa", completa.

"Sin brecha cambiaria y con el dólar confluyendo en un solo valor, la coyuntura deja de ser favorable para los que cobran en moneda extranjera. El pago en esta divisa fue una herramienta de corto plazo, utilizado para superar el momento", indica a iProUP Federico Carrera, cofundador y COO de High Flow.

Para el especialista, "hay al menos dos grandes grupos de empresas en esta dinámica", a saber:

"Las que pagan un porcentaje del total del sueldo, para que sea tomado como un beneficio"

, para que sea tomado como un beneficio" "Las startups que abonan 100% en medios alternativos, como billeteras virtuales u otros"

Al analizar por qué se da esta situación en la que el peso empieza a ser atractivo, Carrera asegura: "No tiene que ver solo con que el dólar parece pisado, sino con la amplitud de los extremos, porque ahí es donde existe el valor que captura el asalariado".

"Sin el GAP entre oficial y blue, se diluye el beneficio de hacerse de billetes verdes para revender en el mercado paralelo y así hacerse de más pesos", resalta.

Martín Rabaglia, CEO de Genosha, señala que el panorama es ambiguo: "Algunos quieren seguir cobrando en dólares debido a que aún no se abrió el cepo y no pueden comprarlos; mientras que otros están empezando a ahorrar en pesos argentinos debido a que en este momento les conviene, ya que el billete no se está revalorizando".

Los profesionales piden mayores revisiones y un mejor paquete de compensación

Las criptomonedas también juegan: muchos piden cobrar en "billeteras virtuales con acceso a stablecoins como el USDT", que cotiza a la par del billete verde, dice Rabaglia.

"Los profesionales están reconsiderando sus expectativas y prioridades en términos de compensación, buscando opciones que les brinden estabilidad financiera y protección contra las fluctuaciones monetarias", asegura a iProUP Ignacio D’Aloisio, consultor de Empleos de la División Technology de Adecco Argentina.

El ejecutivo remarca que, al cobrar en pesos, hay pedidos específicos por parte de los colaboradores:

"Revisión salarial y de categoría bimestrales o trimestrales que acompañen el índice inflacionario para evitar quedar por debajo de sus pretensiones"

para evitar quedar por debajo de sus pretensiones" "Bonos por mejoras, productividad, por promoción cursada o de gratificación, entre otros"

Ya en las entrevistas los candidatos "están haciendo preguntas sobre la frecuencia con la que se ajustan los salarios o cómo la compañía respondió ante la inflación, al menos durante los últimos meses", concluye el director de Michael Page.