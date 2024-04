El mercado laboral se torna cada día más cambiante y competitivo, con empresas que buscan roles cada vez más específicos y talento que se pueda adaptar a las circunstancias que requieren las organizaciones.

Por este motivo, las capacitaciones son crecientemente buscadas por los profesionales a través de cursos y carreras, ya sea para iniciar un emprendimiento o simplemente mejorar sus habilidades en el trabajo.

Inteligencia artificial, datos y programación son solo algunas de las áreas que toman cada vez más interés entre los trabajadores argentinos.

En este contexto, Randstad, la compañía recursos humanos, presentó los resultados de la última edición del Workmonitor, un estudio que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluida la Argentina.

Formación laboral: qué buscan los trabajadores argentinos

La encuesta aborda cuestiones como la movilidad laboral, la satisfacción de los empleados y la motivación personal en relación al empleo, así como diversas temáticas vinculadas al mundo del trabajo en las organizaciones.

De la investigación, se dio a conocer que el 42% de los trabajadores argentinos no aceptaría un trabajo que no le ofreciera oportunidades de formación en habilidades para el futuro, cifra que supera en 6 puntos porcentuales a la media arrojada a nivel global. Incluso, el 32% de los argentinos aseveró que dejaría un trabajo si no le brindara opciones de desarrollo y formación para el futuro.

Casi 1 de cada 2 argentinos valora la formación en habilidades cada vez más demandadas en el mercado laboral

Al comparar estos indicadores a nivel regional, el reporte indicó que los trabajadores de Brasil (48%) y México (47%) dan mayor importancia a la preparación para el futuro que los trabajadores de Chile (43%) y Argentina (42%).

Aun así, los resultados mostraron que en toda la región hay una alta valoración de la formación en habilidades laborales para el futuro, en comparación con la media global (36%).

Sobre los resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay sostuvo: "Está claro que en un mercado laboral en constante evolución, donde surgen a diario nuevas habilidades laborales y otras quedan obsoletas, las posibilidades de formación y capacitación para el futuro resultan un factor fundamental para los trabajadores a la hora de analizar una propuesta laboral".

Adicionalmente, uno de cada dos argentinos aseguró recibir ayuda de su empleador a la hora de desarrollar habilidades para su futuro profesional, dos puntos porcentuales por debajo de la media a nivel global (52%).

En diálogo con iProUP, Ávila resalta que, "en la actualidad, la empleabilidad depende mucho más de la capacidad de aprender e incorporar nuevos conocimientos, lo que se destaca como una competencia clave buscada por empleadores, y ya no tanto de la formación que tuvo o los conocimientos adquiridos".

IA, data, programación, las áreas de formación más buscadas por el talento nacional

Al consultar sobre las áreas de aprendizaje y desarrollo más valoradas, los rubros más valorados por el talento al hablar sobre formación profesional fueron:

Inteligencia artificial (49%)

Tecnología (40%)

Ciencia y análisis de datos (24%)

Programación y codificación (22%)

Habilidades de gestión y liderazgo (21%)

IA, data y programación son las áreas de aprendizaje y desarrollo más valoradas por los empleados

Para la ejecutiva de Randstad, el rol de las empresas como formadores adquiere cada vez más centralidad, con cada vez más programas de aprendizaje gestionados por las propias firmas, conocidos comúnmente como "entrenamiento de última milla".

Se tratan de capacitaciones donde las organizaciones forman a los trabajadores en habilidades y competencias que no encuentran fácilmente en el mercado, para hacer frente a la escasez de talento o a la brecha de habilidades.

"Todo esto es parte de un proceso de reskilling y upskilling masivo por el que necesariamente vamos a pasar todos, porque esto del aprendizaje permanente y a cualquier edad no es una moda, hoy es la única respuesta posible a la incertidumbre que plantean la trasformación digital y la IA y su impacto en el mundo del trabajo", enfatiza la directora.

Finalmente, al consultar a los participantes sobre quién recae la responsabilidad de la formación en habilidades laborales, el 45% de los argentinos resaltó que la formación y capacitación en habilidades para el futuro es responsabilidad del empleador, mientras que el 20% refirió que es responsabilidad de los propios trabajadores.

"El avance de la tecnología y la digitalización en las organizaciones está cambiando la forma en la que trabajamos, la esencia misma de las tareas laborales y como nos formamos y desarrollamos profesionalmente. Hoy, con una vida útil de las habilidades laborales cada vez más corta, tanto organizaciones como trabajadores tienen cada vez más claro que el camino es la formación permanente", concluye Ávila.