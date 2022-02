¿Querés trabajar para Tesla?: ofrece grandes sueldos, empleo remoto y más

Según trascendió, Tesla, la empresa de autos eléctricos del magnate tecnológico Elon Musk, ofrece visas HB1, un tipo de visado que permite a un empleador contratar personas que residen fuera de los Estados Unidos, y también green cards para residir en el país de manera definitiva.

Esta es una oportunidad muy interesante si se tiene en cuenta que los empleados de Tesla tienen sueldos que superan los u$s100.000 anuales y pueden acceder a beneficios como seguro de salud, oftalmológico y odontológico, licencia por maternidad y paternidad; y plan de retiro, entre otros.

La empresa líder en el rubro de los autos eléctricos quiere contratar cientos de empleados en los Estados Unidos y está en la búsqueda de ingenieros de calidad, diseñadores mecánicos con experiencia, técnico de procesos, técnico de controles, técnico de mantenimiento de equipos, ingeniero de procesos, líder de operaciones de control de producción, ingeniero de diseño mecánico, supervisor de seguridad, ingeniero full-stack, ingenieros especialistas en automatización, ingenieros industriales, ingenieros de software, y más.

De acuerdo con datos otorgados por Glassdoor, el salario anual de un ingeniero de software se encuentra entre los u$s128 mil y u$s55,7 mil, y un ingeniero mecánico supera los US$103 mil al año. Por su parte, un ingeniero especializado en diseño puede ganar más de u$s108 mil anuales, y un desarrollador full-stack, que tiene conocimientos en desarrollo front-end y back-end, gana u$s107 mil al año.

En el caso de querer aplicar alguno de estos puesto, o simplemente para ver todas las vacantes, se debe hacer clic en el enlace. Una vez que se encuentra el trabajo deseado, se debe clickear en "Apply", y luego se llena un formulario con los datos personales. Además, se debe agregar el perfil de LinkedIn, según publicó el sitio El Observador.

Justine Musk, la primera esposa del magnate fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, reveló recientemente una interesante historia sobre cómo era viajar con quien es hoy el hombre más rico del mundo.

"Cuando Elon y yo viajábamos, y teníamos que completar esos formularios en la aduana que hacían la pregunta sobre su ocupación, Elon nunca escribió ‘CEO’, ‘Rey del mundo’ o ‘playboy internacional", relató Justine.

Según declaraciones relevadas por la revista Inc, Musk siempre respondía a esa pregunta escribiendo su profesión: ‘Ingeniero'".

El famoso Elon Musk ha preferido durante mucho tiempo no verse a sí mismo como un gran líder empresarial o un hombre rico. Se ve a sí mismo como un solucionador de problemas.

A Es por eso que algunas de las personas más inteligentes y capaces del mundo anhelan trabajar en Tesla y SpaceX: quieren una oportunidad para resolver lo que ven como los problemas más desafiantes del mundo.

When sending your resume, please describe a few of the hardest problems you solved & exactly how you solved them — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2020