El pasado de Elon Musk: ¿cuál fue el trabajo "que nadie quería hacer" con el que ganó su primer sueldo?

Musk pasó su juventud en Canadá donde tuvo varios empleos antes de dedicarse a la creación de software, donde consiguió su primera compañía de éxito

Según el día Elon Musk es la persona más rica del planeta, y en el peor de los casos es la segunda persona. El fundador de Tesla, SpaceX y Paypal es una referencia para millones de personas en todo el mundo y todos los días sorprende con nuevos proyectos, pero hubo una época en la que tomó un trabajo que nadie quería para comenzar su carrera hacia la fortuna y la fama.

Sus inicios

Si bien viene de una familia sudafricana acomodada, sus trabajos previos no estuvieron relacionados siempre con la tecnología y la innovación. Cuando tenía 17 años se mudó desde Sudáfrica a Canadá y tuvo que empezar a buscar empleo mientras definía su futuro.

Un joven Elon Musk antes de ser millonario

No tuvo muchos problemas para radicarse gracias a que su madre Maye nació en Canadá, donde se quedó viviendo con su primo, con quien empezó a trabajar en la granja familiar. El cambio de país vino en parte para evitar el servicio militar obligatorio al que los jóvenes sudafricanos deben acudir, según se pudo saber en el libro "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future", de Ashlee Vance.

Pero hubo un momento donde necesitó más dinero, y Musk se puso a buscarlo con los mecanismos que tenía a su alcance. Musk preguntó en la oficina de empleo local qué trabajos eran los mejor pagos, y le informaron que era limpiar la sala de calderas de un aserradero. Y tomó el trabajo.

El trabajo que nadie quería

Por 18 dólares a la hora, Musk cuenta en la biografía que tuvo que "ponerse este traje para materiales peligrosos y luego meterse en este pequeño túnel en el que apenas cabés. Luego, tenés que palear, y agarrás la arena y la sustancia viscosa y otros residuos, que todavía están humeantes, y tenés que sacarlos por el mismo agujero por el que entraste".

Musk entrevistado por CNN en 1999

Según cuenta el propio Musk, de las 30 personas que entraron, quedaron cinco el tercer día. Cuando terminó la semana solo quedaban dos más el propio Elon. Luego de abandonar el trabajo manual, se graduó en la Universidad de Pensilvania en Economía y Física en mayo de 1997 y luego pensó en entrar en la Universidad de Stanford, en California, para seguir formándose, pero nunca llegó a hacerlo.

Luego fundó Zip2, su primera empresa, que vendió en 1999 a Compaq por unos 300 millones de dólares. Zip2 era un software que proporcionaba guías locales para periódicos en internet, fundada inicialmente con ayuda y aportación económica de su hermano Kimbal y de inversores de Silicon Valley.

Utilizó el dinero de la venta de Zip2 para fundar X.com, la plataforma de servicios financieros en línea que se fusionó con Confinity en 2000 para acabar dando lugar a PayPal. En 2002, eBay compró PayPal por 1.500 millones de dólares, y con ese dinero, a su vez, comenzó Tesla y SpaceX, según informó el sitio Eleconomista.es