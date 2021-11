Nueva marcha de los repartidores de aplicaciones: esto es lo que reclaman

En el marco del paro internacional de repartidores, en Argentina se llevó a cabo una protesta por el reconocimiento de su sindicato: SiTraRepA

El Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) reclamó su reconocimiento como gremio oficial, en una jornada donde además protestaron por las condiciones laborales para lo que se movilizaron hacia el Ministerio de Trabajo Nacional.

En el marco del paro internacional de repartidores desarrollada el pasado 3 de noviembre, la entidad, que cuenta con unos 1.600 afiliados, hizo la petición formal ante el Gobierno.

"Venimos dando una gran pelea por el reconocimiento del SiTraRepA, un sindicato nacional que sigue extendiendo sus Paradas Solidarias en todo el país, generando un espacio de organización para las y los repartidores. Hemos presentado miles de afiliaciones y ya movilizamos dos veces al Ministerio de Trabajo", expresó el gremio en sus redes sociales.

Y agregó: "Agradecemos la participación de todas y todos los repartidores en la movilización, los saludos internacionales y la participación de los trabajadores eléctricos y los compañeros de la lista Marrón del neumático y Manuela Castañeira del Nuevo MAS, que se acercaron a la movilización", que pasó por la cartera laboral y Plaza de Mayo.

Se llevó a cabo una protesta a nivel internaciona lde repartidores de aplicaciones, encabezada por el SiTraRepA en Argentina

En Argentina, se estima que hay en total unos 55.000 trabajadores de reparto por aplicación, a quienes no se les reconoce la relación laboral, por lo que no cuentan con algunos derechos como salario básico garantizado, ni ART, ni obra social.

El trabajo de los repartidores por aplicaciones, o rubros afines como los conductores de UBER, se encuentra creciendo de forma cada vez más acelerada, pero, en la gran mayoría de los casos, la precarización es un común denominador de la actividad.

"No puede ser que haya más de 55.000 trabajadores en el país a los cuales no se les reconozca la relación laboral y, por ello, ningún derecho", critíco al respecto Manuela Castañeira, candidata del Fente de Izquierda Unidad en un mensaje en Twitter.

Hoy acompañamos al @sitrarepa en la movilización al Ministerio de Trabajo y a Plaza de Mayo por el reconocimiento del sindicato en el marco del paro internacional de trabajadores de reparto por aplicación.#GigWorkerRightsNow #ParoInternacionalDeRepartidores pic.twitter.com/Tc5dcoFOWs — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) November 3, 2021

Por su parte, Nicolás Doudtchitzky, Secretario General del SiTraRepA, aseguró: "Hay una estafa laboral que hacen las empresas de reparto al no reconocer la relación laboral de los trabajadores y, por lo tanto, nos niegan todos los derechos. Los repartidores trabajamos 8 horas al día, 6 o 7 días a la semana por salarios miserables. No tenemos ART, ni vacaciones, ni ningún derecho laboral. Las empresas se aprovechan del no reconocimiento de la relación laboral para hacerse millonarias a costa de la precarización".

Protesta de alcance mundial

La protesta internacional fue convocada por la Alianza Unidos World Action, que representa a más de 30 grupos en todo el mundo que luchan por los derechos de los trabajadores basados en aplicaciones contra gigantes tecnológicos como Uber, Lyft, Deliveroo, Glovo y Pedidos Ya.

Compartimos el saludo de Artyom desde Ucrania, convocando al Paro Internacional de Trabajadores por Aplicación ✊????????Desde SiTraRepA agradecemos su apoyo y les decimos: Luchemos juntos! No están solos!#GigWorkerRightsNow#ParoInternacionalDeRepartidores#3DeNovYoParo#Nov3YoParo pic.twitter.com/SNNTuMgbne — SiTraRepA (@sitrarepa) November 3, 2021

Leandro Hidalgo Robles, trabajador de reparto por aplicación y delegado general del sindicato precisó que "para nosotros es muy importante tener nuestro sindicato porque es una de las mejores herramientas que podemos tener para pelear por mejores condiciones de trabajo, para poder pelear por salario» sostuvo el trabajador de delivery"

Además, remarcó: "Una cosa que es muy importante y que es madre de todos los problemas que tenemos como trabajadores, es justamente que las aplicaciones y las empresas no nos reconocen como trabajadores, dicen que somos socios, que somos colaboradores, que somos independientes".

"Lo que hay en el fondo es una relación laboral de dependencia encubierta, y al no reconocernos como trabajadores no tenemos ningún derecho", añadió.

Trabajadores y sindicalistas protestaron por mejores condiciones laborales frente al Ministerio de trabajo

Proyectos de regulación

Desde que empezó la pandemia, los trabajadores reclaman una ley que regule la actividad, pero hasta el momento los proyectos se estancaron, a excepción del de la Ciudad de Buenos Aires, que fue rechazado por los propios trabajadores y las centrales obreras.

Aún así, se encuentra avanzando una normativa para limitar las comisiones que las apps les cobran a los comercios, una tendencia que aumentó exponencialmente durante la pandemia.

"Es por eso que nos parece muy importante que nosotros podamos tener nuestro sindicato, que es un sector de trabajadores que es cada vez más grande, que creció muchísimo en la pandemia y que nosotros nos expusimos en todo sentido", expresó Robles.

"Durante la pandemia garantizando que a todas las familias les llegaran los alimentos, que les llegaran las cosas que necesitaban, y de la manera que nos tratan las empresas y el Ministerio de Trabajo es dejándonos sin derechos laborales. Es por eso que nosotros nos organizamos", concluyó.