El boom de los freelancers se potencia en Argentina: claves para que el modelo le funcione a una empresa

Los trabajadores independientes son cada vez más. Se espera que para 2030 el 60% de la población elija este tipo de relación laboral con los empleadores

Para la próxima década, se espera que el 60% de la población mundial sea independiente. Por su parte, la plataforma Workana asegura que la cantidad de usuarios de esta plataforma creció un 42% desde que inició la pandemia. Y las empresas se quejan de manera sostenida sobre la dificultad para dar con ciertos perfiles (programadores, desarrolladores, community manager y hasta creadores de contenidos) porque los que tiene un buen nivel de seniority quieren mantener su categoría de trabajador independiente.

¿Cómo afecta esto a las compañías? ¿Existe posibilidad de aprovechar a favor este panorama?

Mariano De Rose, VP Executive Director, Finance & Operations de R/GA LATAM, sostiene que "lo primero que hay que entender es la necesidad de la empresa y de la industria en la cual está inmersa. Si la compañía tiene una demanda de trabajo constante sin grandes cambios, no veo la necesidad de apalancarse en freelancers", dice.

"En cambio, para aquellas compañías cuya demanda suele fluctuar bastante, como aquellas que trabajan por proyectos, contar con freelancers es una buena alternativa para gestionar mejor los picos y valles de la demanda. Esto no solo aplica a la demanda en general, sino también cuando el cliente requiere un skill muy específico que momentáneamente no se encuentra en el equipo habitual de trabajo", agrega el directivo.

A su vez, Mariano Jeger, VP Chief Creative Officer de R/GA SS LATAM, suma que "para que la colaboración con el freelancer sea óptima, es necesario que conozca las dinámicas de trabajo de la empresa, así como también al cliente final para el cual va a estar trabajando. Si no es así, se pierde tiempo valioso en esa curva de aprendizaje o se corre el riesgo de que el trabajo no sea todo lo efectivo que quisiéramos".

En marketing, contenidos y talentos IT se ve más la adopción de ser freelance.

Un punto importante a no descuidar es no dejar de ofrecer un onboarding, incluso a estos talentos independientes. "Son cosas que hay que tener en cuenta y que es importante resolver. Muchas veces, contar con un grupo de talento freelance con el que ya hayas trabajado desde tu organización, o para un cliente en particular, te permite agilizar estos pasos y optimizar tiempos y procesos", aconseja Jeger.

Ventajas y costos

Ahora empieza a verse que esta tendencia en crecimiento del trabajo independiente hoy viene más impulsado por los profesionales que por las compañías.

"Si vamos al costo por hora, sin dudas el freelancer es más caro. En el pasado prepandémico, empresas que se apalancaban fuertemente en el uso de estos talentos podían compensar este costo incremental con ahorros de estructura. El ejemplo más visible era tener a los freelancers trabajando en modo remoto sin tener necesidad de tener una oficina más grande. Pero esto desapareció con la generalización del home office", explica De Rose.

Quienes se sienten cómodos en esta modalidad, dificilmente vuelvan a la relación de dependencia.

A su vez, para estos trabajadores freelance, cuantas más fuentes de ingreso, mejor. "Estas son posibilidades de mejora, una oportunidad para ir a por otras mejores pagas y así ir subiendo el piso de ingresos mensuales, aunque no entren todos juntos. El administrar estos pagos es esencial para quienes son independientes", dice Eric Rosenthal, VP para América de Rapyd, Fintech-as-a-Service (FaaS) global, que recientemente levantó 300 millones de dólares en Serie E.

"Este movimiento creciente del talento global ha puesto en alza el crecimiento de las plataformas de pago. Lo que sucede es que las empresas necesitan soluciones para escenarios de pago complejos. En contraposición, la banca tradicional viene en desventaja frente a las fintech en el desarrollo de productos que den respuesta a esta nueva necesidad", analiza Rosenthal.

Todo este movimiento trae aparejada la capitalización de un negocio que evoluciona: las plataformas de talento freelance. Estas pasaron de solo matchear candidatos con posiciones abiertas a generar valor adicional para los empleadores y buscadores de trabajo. ¿Qué incluyen ahora? Ya han sumado selección y filtros de candidatos, networking, cursos y webinars, seguros y hasta son el medio para conquistar el pago.