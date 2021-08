¿Vos lo usarías?: así funciona la aplicación de "oficina virtual" de Facebook

La empresa de Mark Zuckerberg postula que ni el trabajo remoto ni el mixto prosperarán, sino que se realizarán en el "metaverso" de la realidad virtual

A tono con los cambios de la época, Facebook lanzó una aplicación para realizar reuniones virtuales entre varias personas en una misma oficina de realidad virtual.

Para darla a conocer al mundo a través de la prensa especializada, la empresa organizó un encuentro remoto al cual los periodistas asistieron mediante gafas de realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) y creando avatares de sí mismos.

Así fue, según Expansión, el lanzamiento de Horizon Workrooms, nueva aplicación de Facebook diseñada para que los empleados puedan trabajar juntos en una imaginaria oficina compartida.

La "app" de la red social permite también proyectar lo que ocurre en la pantalla de la computadora a ese mundo de VR, y verlo con ayuda de las gafas Oculus de realidad virtual de Facebook.

De esta manera, postulan que el trabajador o trabajadora podrá sentarse junto a sus compañeros y conversar o colaborar con ellos, utilizando pizarras virtuales.

Así luce Horizon Workrooms, la aplicación de Facebook para crear una oficina en realidad virtual

Por el momento, solo se presentó una parte de la idea de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que es mucho más ambiciosa. Su plan es construir un "metaverso", un espacio digital habitado por avatares en el que sea posible sumergirse no sólo para socializar, sino también para trabajar.

"La idea es entrar desde donde esté cada cual, y encontrar un entorno perfecto, al que sea posible acceder para colaborar rápidamente. Es excelente para concentrarse en el trabajo", explicó el avatar de Zuckerberg a los periodistas.

"Lo que pretendemos es construir un mundo en el que gran parte de nuestro trabajo, lo hagamos aquí. En nuestra opinión, esto constituirá un importante argumento en favor de la realidad virtual", continuó.

Posiblemente, su éxito dependerá de la capacidad de la empresa para garantizar debidamente a los empleados la privacidad de su vida en la oficina virtual. Facebook asegura que no podrá acceder a ninguna imagen del entorno físico de un usuario, ya que éstas se procesarán localmente, en las gafas del interesado y, una vez mostradas, se desecharán. En cuanto a los contenidos de audio, que se procesarán en los servidores de Facebook, la empresa asegura que no quedarán almacenados. No utilizaremos "conversaciones ni materiales de trabajo para orientar la publicidad", concluyó Zuckerberg.

Impulso a la VR

El avatar de Mark Zuckerberg en Horizon Workrooms

El lanzamiento de Horizon Workrooms tuvo lugar despues de que Facebook apostara sus fichas a una compañía de VR, en una maniobra por sumarse a sus rivales de Silicon Valley, Apple y Google, en la construcción de la próxima plataforma informática, más allá del smartphone.

Así, el grupo de la mencionada red social está invirtiendo miles de millones de dólares al año y ha contratado a más de 10.000 personas para trabajar en diversos proyectos del ciberespacio, incluidas unas gafas de realidad aumentada y el metaverso,

Zuckerberg lleva tiempo insinuando que la realidad virtual y aumentada pueden revolucionar el lugar de trabajo, hasta el punto de que, el año pasado, en una conferencia sobre beneficios, describió a los inversores su visión de un mundo futuro, en el que se "asistiría al trabajo en forma de holograma".

En Workrooms no hay hologramas, pero sí es posible personalizar a los avatares con peinados y ropas diferentes, para crear una versión digital de uno mismo en la oficina virtual, a través de cuyas ventanas se ven montañas y lagos.

Facebook aclara que Workrooms es una de sus primeras iniciativas diseñadas desde el principio para ser utilizada con la tecnología de rastreo de movimientos, es decir, el avatar reproduce, en general, todos los gestos que el usuario hace.

Asimismo, para reforzar la sensación de presencia, la empresa utiliza tecnología de audio espacial, de modo que cada persona oye a las demás en función del lugar donde está sentada. Por ejemplo, si una asistente se aleja del grupo mientras habla, su voz irá debilitándose poco a poco para quienes permanezcan junto a la mesa de reuniones.

De igual forma, con ayuda de las gafas, es posible trasladar la pantalla del ordenador real a la del ordenador digital, junto con ciertos teclados compatibles. "Concebimos Workrooms no como una experiencia de realidad exclusivamente virtual, sino como una experiencia de realidad mixta", afirmó Mike LeBeau, director de Experiencias Laborales de Facebook Reality Labs, al Financial Times. "Se trata de mezclar elementos del mundo real y del virtual para, idealmente, conseguir lo mejor de ambos mundos", sentenció.