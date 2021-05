Busca salir adelante: SoftBank toma el control de WeWork en una nueva apuesta por la empresa

La empresa proveedora de espacios de trabajo flexibles, WeWork, anunció un nuevo acuerdo con SoftBank Latin America Fund, el fondo de riesgo más grande de América Latina.

De esta forma, SoftBank Latin America Fund tendrá el derecho exclusivo para operar la marca WeWork en Argentina, Brasil, Chile y Colombia. y México.

La empresa conjunta estará dirigida por Claudia Woods, quien se une al SoftBank Latin America Fund desde su rol anterior como CEO de Uber en Brasil.

Woods también forma parte de la junta directiva de AmBev y Oi, y recientemente fue nombrada por Forbes como una de las 20 mujeres más poderosas de Brasil.

Claudio Hidalgo, el actual director de WeWork Latinoamérica, se desempeñará como director de operaciones, mientras que Michel Combes, presidente de SoftBank Group International, se desempeñará como presidente de la junta.

"Esta empresa conjunta combina la fuerza del producto de WeWork con la experiencia operativa local comprobada de SoftBank Latin America Fund y solidifica la posición de WeWork como el socio de elección para las empresas que buscan soluciones espaciales flexibles en América Latina", confirma un comunicado de la marca.

Dado que el enfoque de la oficina posterior a la pandemia exige una mayor flexibilidad y un modelo híbrido, WeWork busca estar a la vanguardia del "futuro del trabajo". Durante el año pasado, la compañía continuó ejecutando su plan estratégico para fortalecer las operaciones en sus mercados primarios, al mismo tiempo que desarrolló alianzas con filiales regionales para operar la marca en mercados internacionales selectos.

Sandeep Mathrani, CEO de WeWork, dijo: "Nuestra empresa es el último ejemplo del progreso continuo de WeWork hacia la optimización de nuestros mercados internacionales con capital local y experiencia operativa. Dado que Latinoamérica seguirá siendo un mercado importante para WeWork, hemos encontrado al socio adecuado en para hacer avanzar con éxito nuestro negocio ".

Por su parte, Marcelo Claure, presidente de WeWork y CEO de SoftBank Group International, dijo: "Como parte de nuestro proceso para seleccionar compañías excepcionales para nuestra cartera de SoftBank Latinoamérica, vimos un gran potencial para aprovechar tanto nuestro capital como nuestra experiencia operativa, reuniendo una oferta atractiva para esta empresa conjunta ".

En el primer trimestre de 2021, WeWork informó un crecimiento secuencial en las membresías globales. Además, la compañía también logró consolidar sus balances y tener ganancias netas positivas por primera vez desde febrero de 2020.

El anuncio demuestra su nueva posición luego del escándalo con su ex CEO y fundador, Adam Neumann, así como el progreso en la búsqueda de acuerdos de activos que mejoren su posición en los mercados internacionales.

Y tiene de donde agarrarse: este modelo ya ha demostrado ser exitoso en los mercados en China, India y Japón, todos los cuales han logrado un crecimiento sostenible después de adoptar un enfoque regional del negocio. Además, la firma anunció recientemente un modelo localizado en Israel con su socio Ampa.

En América Latina, WeWork abrió su primer edificio en la Ciudad de México en 2016. Cinco años después, ha expandido su alcance en la región a más de 90 edificios en 18 ciudades, brindando soluciones espaciales flexibles e innovadoras a más de 60,000 miembros.

Solo en los últimos cuatro meses, el mercado de América Latina ha experimentado un aumento de dos dígitos en la ocupación a casi un 50% a medida que las empresas de la región recurren a soluciones flexibles.

Lanzado en 2019, SoftBank Latin America Fund es el fondo de tecnología más grande de la región, enfocando sus esfuerzos exclusivamente en Latinoamérica.

Today @wework and @softbank_official Latin America Fund announced a new joint venture that combines the strength of WeWork’s product with SoftBank LatAm’s proven local operating expertise and expanding ecosystem of investments in the region. https://t.co/duMkJQrV8q pic.twitter.com/5hA4lrNig8 — Marcelo Claure (@marceloclaure) May 26, 2021