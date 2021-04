Si sos freelance tenés que saberlo: qué buscan las empresas y cómo traer los pagos (sin perder con la cotización)

Las plataformas de empleo independiente permiten ganar en algunos días un sueldo promedio del mercado argentino. Las claves del fenómeno

El mercado laboral ha cambiado por completo debido a la pandemia. Las políticas de aislamiento lograron que unas 300.000 empresas bajaran sus persianas ante la imposibilidad de reconvertir su negocio.

De acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Trabajo, consultadas por iProUP, en la Argentina hay:

9,56 millones de asalariados, un 2,1% menos que un año antes, lo que equivale a unas 200.000 personas

1,64 millones de monotributistas, 1% más que a principios de 2020, es decir, 1000 nuevos cuentapropistas

Pero al margen de los números oficiales, creció fuertemente la cantidad de trabajadores freelance que venden sus servicios a clientes del exterior, percibiendo sus ingresos en dólares. Se estima que más de 1,2 millones de argentinos ya utilizan esta modalidad como ingreso principal o para complementar sus salarios. Y, por cierto, son muy bien ponderados por firmas de todo el mundo.

"Vienen a buscar mano de obra calificada y, en general, sueldos económicos. Argentina tiene el salario en dólares más bajo de la región, después de Venezuela, y muy buenos perfiles técnicos", confía a iProUP Natalia Terlizzi, CEO de Hucap.

Sin embargo, no sólo hay ofertas para trabajadores del conocimiento. También para otras disciplinas en los que el talento local se destaca no sólo por precio, sino por calidad.

Cómo funciona

"Durante el año pasado, creció un 50% el número de usuarios únicos mensuales", revela a iProUP Guillermo Bracciaforte, CEO de Workana, que posee tres millones de abonados en el mundo y medio millón en el país.

En tanto, Sebastián Siseles, vicepresidente internacional de Freelancer.com, que cuenta con 43 millones de usuarios a nivel global, afirma que pasaron de 460.000 a 560.000 argentinos registrados en 2020.

De esta forma, la cuarentena afianzó tanto en empresas como en profesionales la modalidad del empleo a distancia "por proyecto". Por lo pronto, miles de personas vieron las ventajas del modelo:

Permite administrar los horarios fácilmente

Hay demanda para todo tipo de disciplinas

Se cobra a valor dólar cercano al blue a través de PayPal

Con solo trabajar algunos días se logra el equivalente a un salario mensual promedio

En efecto, las plataformas de empleo freelance son una especie de "Mercado Libre laboral" de escala global unen empresas que publican proyectos con profesionales que aplican para desarrollarlos.

"Hay trabajos grandes, de más u$s90.000, que pueden demorar entre cuatro y seis meses. Y otros mucho más chicos, que se hacen en menos de un día". El directivo asegura que "el valor promedio de los más de 17 millones de proyectos que se han publicado en la plataforma es de u$s203".

Con las plataformas freelance , un profesional puede lograr un salario promedio trabajando una semana

De esta forma, un trabajador argentino puede:

Tomar tres proyectos simples en simultáneo que lleven algunos días y ganar cerca de 600 dólares en una semana

Es decir, unos $73.000 al valor que toman las plataformas de intercambio de saldo digital para convertir dólares de PayPal

Esta cifra es más del triple del salario mínimo ($21.000) y superior al sueldo promedio del sector privado ($65.000)

No sólo eso, estos trabajos de corta duración son los más frecuentes. Consisten en pequeños proyectos que piden las empresas para cubrir una necesidad puntual. Bracciaforte, de Workana, desglosa para iProUP la cantidad de avisos que existen según el tiempo de resolución:

Menos de una semana: 46%

Hasta un mes: 31%

Entre dos y tres meses: 16%

Más de tres meses: 7%

Además, el ejecutivo traza un ranking de perfiles que perciben mayores honorarios medios en la plataforma:

IT & Programación: u$s225

Finanzas & Administración: u$s130

Marketing & Ventas: u$s120

Diseño y Multimedia: u$s100

Traducción & Contenidos: $85

"No hay una limitación en la cantidad mensual: una persona puede realizar cuantos proyectos pueda o quiera según el tiempo que disponga", asegura el directivo.

Por su parte, Siseles subraya que la remuneración obtenida "dependerá de si se utiliza la plataforma como único medio de obtener ingresos o a la par de un trabajo en relación de dependencia. También incide mucho la experiencia y velocidad de ejecución".

"Un buen freelancer gana miles de dólares al mes abocándose de lleno a trabajar y buscar desarrollos", revela el ejecutivo.

Cómo cobrar

Una vez que se realiza el trabajo, el próximo paso será cobrarlo a una tasa conveniente. Por lo general, PayPal es el medio utilizado, pero al traer los fondos a la Argentina a través del sistema bancario se pesifican a la cotización oficial.

Pero las plataformas peer to peer o P2P (persona a persona) permiten intercambiar esos fondos por pesos a valor cercano al blue. Una de las opciones más usadas es Airtm, que ofrece una cuenta en AirUSD, su propia criptomoneda atada al billete estadounidense.

Así, se puede tener una caja de ahorro en "la nube" en la cual recibir los fondos y transferirlos a una cuenta bancaria en pesos a valor paralelo.

Además, está regulada por la FINCEN (Red de Control de Delitos Financieros), oficina antilavado dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, que certifica que haya un dólar como aval por cada AirUSD existente.

La app conecta gente que quiere comprar saldos con otras que buscan venderlos. Las divisas se reconvierten a una tasa que se establece dentro de la plataforma en base a oferta y demanda. Hoy, por cada dólar de Paypal ofrece 122 pesos, contra los 97 que otorgan los bancos que, además, cobran una comisión por la operatoria.

"La compra de activos digitales, como saldos en PayPal, no está vedada por la ley. Es una operatoria similar al Bitcoin", afirma a iProUP Guillermo Navarro, abogado experto en derecho tecnológico y fundador del estudio Bildenex.

Y completa: "Hacen intermediación, que está permitido. Sólo deben cumplir con las normas de KYC (conocé a tu cliente) y fiscales".

También remarca que recibir saldos de PayPal tampoco es ilícito. "Como te abonan por un servicio digital, se trata de un pago en especie. No tenés obligación de liquidarlo, porque ese dinero no está en ningún lado", remarca.

Y ejemplifica: "Una remuneración por PayPal o Bitcoins es como que te paguen con un kilo de sal. No tengo obligación de declarar algo que no es dinero y, técnicamente, un saldo digital no es dinero".

En el caso de recibir honorarios, Navarro advierte que "existe la obligación de facturar el servicio, pero para muchas actividades el emisor de los fondos no requiere una factura". "Si se hace una factura E, hay 180 días para cobrar. Los fondos digitales no son regulados el por Banco Central, pero siguen siéndolo por AFIP por la obligación tributaria", señala.

Antes de empezar

Al ser un marketplace global de empleos, los argentinos compiten con profesionales de otras naciones en la puja para quedarse con los proyectos.

"Es muy importante tener claro en qué áreas de actuación querés trabajar, aprender a 'precificar' (saber cuánto cobrar) y descubrir la mejor manera de venderte a un cliente", señala Bracciaforte.

Por su lado, Siseles enumera los seis mandamientos para acceder a más cantidad de empleos y mayor remunerados:

Elegir correctamente el área de competencia: un nicho para agregarle valor Intentar posicionarse fuertemente en ella y no diversificarse demasiado Establecer normas personales de trabajo: días, horarios y precios Completar el perfil en el sitio de la manera más completa y atractiva posible: será la carta de presentación Hacer valer el trabajo: familiarizarse con los precios o costos actuales y de la competencia, para evitar quedar arriba o abajo Capacitarse constantemente: tomar cursos dentro del área de su competencia

Con respecto a los pagos, cada vez que se termina un trabajo, se van acumulando en el perfil del usuario y con un clic pueden enviarse a una cuenta bancaria local o PayPal.

Así, la modalidad freelance abre una puerta a quienes deseen cambiar de rumbo o bien hacerse de unos pesos extra. Y con los medios de pago P2P acceder a una remuneración que en muchos casos supera el mercado local de empleo.