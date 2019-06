Tiembla el eCommerce: TiendaMía cierra un acuerdo con Correo Argentino y pone en jaque a Mercado Libre

El portal quedó habilitado por un convenio para realizar más envíos anuales de compras en el exterior respecto a otros couriers privados

El sitio de ecommerce TiendaMía selló un sorpresivo acuerdo con el Correo Argentino por el cual los usuarios de la plataforma podrá hacer hasta doce compras en Estados Unidos y traerlas sin impuestos extra.

Juan Pablo Pereira, cofundador y COO de TiendaMía, declaró a Infotechnology que "este acuerdo nos pone en una posición privilegiada respecto a competidores locales y también extranjeros". Gracias al convenio, si el usuario del portal no supera los 50 dólares en su compra, no pagará impuestos ya que solo debe abonar la tasa postal del correo.

Para recibir un paquete por Correo Argentino los usuarios deben pagar un VEP (Volante electrónico de pago de AFIP) aprovechando las 12 franquicias anuales tanto como se pueda. Además de las compras anuales, este sistema permite alcanzar los u$s 3.000 acumulados.

Según Pereira este sistema "es ideal para las personas que quieren comprar en el exterior y hasta el momento no tenían un sitio que les permitiera llevar a cabo las acciones por un costo mínimo. Ahora queremos seguir mejorando los precios para las compras que realizan los argentinos".

El sitio logró hace dos meses el acuerdo con Correo Argentino, pero hace un mes comenzó a funcionar fluidamente. Hasta hoy, el puerta a puerta solo permitía hasta 5 compras anuales desde el extranjero solo por courier privado, pagando los impuestos correspondientes.

TiendaMía es la única firma que trabaja con ambos modelos, ya que sigue operando como courier privado. Según el COO "este sistema ni siquiera lo ofrece Amazon de España. Por eso creemos que somos la mejor opción para los que quieren comprar algo afuera" aunque admite que le gustaría más rapidez en los tiempos de entrega que maneja Correo Argentino: "Creemos que tiene el potencial necesario para que las compras lleguen en un lapso menor a los 15 días"

Con el convenio hecho con Correo Argentino, aún con las compras que superen los 50 dólares el costo total del envío sigue resultando la mejor opción para el usuario de TiendaMía.

"Por ejemplo, si el interesado compra una campera Tommy Hilfiger o Columbia que cuesta US$ 60, pagará solamente US$ 5 de impuestos (según la ley está conformado por el 50% del excedente) más la tasa postal correspondiente a la gestión de Correo Argentino de ARS $ 140", explicó Fiorella Di Fiore, gerente de Marketing para Argentina. Después, TiendaMía cobra US$ 22 por kilo de equipaje.

Pereira cree que gracias al acuerdo duplicarán la cantidad de transacciones hacia fin de año aunque remarcó que "la volatilidad del tipo de cambio en la Argentina podría variar las proyecciones", pero tiene esperanzas en que el proceso electoral impida un avance superlativo del dólar estadounidense. "El año electoral puede llegar a jugar a favor", deslizó.

En la actualidad casi ninguna empresa de USA utiliza Correo Argentino para hacer envíos. A través de couriers privados, se pagan impuestos que varían según el producto, la mayoría terminan pagando aproximadamente 55%.

Por ejemplo, los productos de electrónica sólo pagan 15% de impuestos. Así, conviene comprarlos a través de courier privado porque con Correo Argentino se pagaría 50%.