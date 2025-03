Tres de cada cuatro argentinos eligen comprar otras criptomonedas en lugar que Bitcoin (BTC), la más importante por valor de mercado, según el informe "Panorama Cripto en América Latina" elaborado por Bitso.

La tercera edición del relevamiento muestra la tendencia de la industria en la región y, sobre todo, en Argentina, con números más que interesantes respecto a la compra, tenencia y valor de las criptomonedas en un 2024 histórico para el ecosistema.

La presentación estuvo a cargo de Julián Colombo, Director de Bitso Argentina, quien destacó el crecimiento de usuarios en la plataforma. Ya tenemos 1,6 millones de argentinos registrados, lo que marca un avance de 11% en la comparación interanual.

Representan el 18% de las 9 millones de personas que tienen una wallet de Bitso en la región, solo por detrás de los 4,4 millones de México y los 1,9 millones de Brasil.

El contexto económico(alta inflación-pese a la disminución en 2024 respecto a 2023-, sumada a los controles cambiarios), impulsó el uso de stablecoins.

Concretamente, el 72% de las órdenes de compra cripto en el país en 2024 estuvieron encabezadas por USDT (50% del total) y USDC (22%). En el caso de la stablecoin de Tether, muy por encima del 15% promedio registrado en la plataforma en el resto del continente.

Boom de stablecoins: el 72% de las compras en Argentina fueron de USDT y USDC

"Nosotros seguimos con nuestra cultura del dólar. Hoy, siete de cada diez personas que depositan sus pesos en Bitso compran stablecoins. Algunas para tenencia y otras para migrar luego a otras criptomonedas", destacó Colombo, y subrayó que "los argentinos prefieren comprar USDT", duplicando en demanda a USDC.

Otro dato relevante es que ambas están muy por encima del 8% de compras que registróBitcoin, más allá de que, en los números, sigue predominando en wallets argentinas.

Esto último, considerando que las carteras promedio están conformadas en un 16% por monedas estables y 49% por BTC; aunque este número es menor que el 56% que tenía en 2023, una baja que se explica, entre otros factores, por el crecimiento de las blockchain networks y, principalmente, de las memecoins.

Hay que remarcar que PEPE fue la cuarta criptomoneda más comprada por los argentinos en 2024 en Bitso (4%). Por detrás, en quinto lugar, se ubicó XRP (3%), mientras que Ethereum y Solana se posicionaron en sexto y séptimo lugar, ambas con un 2% de las órdenes.

"2024 fue el año de las stablecoins. Hubo dos grandes ganadores: las memecoins y, sin duda, el ecosistema de las monedas estables, que siguen consolidándose como la opción preferida para muchos usuarios", resaltó Colombo.

La adopción cripto crece entre los jóvenes y las mujeres

El informe de Bitso muestra un crecimiento en la adopción en un año marcado por el cuarto halving de Bitcoin, la aprobación de los ETF (Fondos Cotizados en Bolsa, por sus siglas en inglés) y el máximo histórico de la criptomoneda de mayor capitalización de mercado, entre otros hechos.

El repunte tuvo a los jóvenes como impulsores: dos de cada tres usuarios de Bitso tienen menos de 35 años. Y el 38%, entre 25 y 34 años. "Cripto es un fenómeno joven y principalmente urbano. Queremos demostrar que es una buena propuesta de valor para otros grupos, como los adultos mayores", expresó Colombo.

Aunque el mundo cripto sigue siendo predominantemente masculino, en Argentina el grupo de mujeres creció y alcanzó el 31% del total. Si bien sigue por debajo de los varones, es la única nación de América Latina donde la presencia de ellas en la plataforma superó la proporción 70/30 de otras naciones como Brasil y Colombia.

En materia de diversificación de carteras, el informe revela que la mitad de los argentinos tiene una sola cripto, el 20% tiene dos y el 30% restante, tres o más criptomonedas.

Así fue la diversificación de carteras de billeteras Bitso en Argentina y América Latina en 2024

Regulación cripto en Argentina: ¿se vienen nuevos anuncios del Gobierno?

Estos números se dan a conocer en el marco de la esperada regulación de los Proveedores de Activos de Servicios Virtuales (PSAV). Este tema no es menor, ya que permitiría definir los lineamientos a seguir por las exchanges y a establecer parámetros para que puedan operar con activos.

Aunque no se oficializó, se espera que esta cuestión se termine de puntualizar en las próximas semanas, con exigencias que podrían ser más férreas, como la obligación de que cada exchange que opere en el país cuente con representantes legales en Argentina y pueda responder ante tribunales locales.

Podrían existir disclaimers o advertencias a la hora de llevar adelante operaciones con activos 'riesgosos' por parte de usuarios, como memecoins, o incluso condicionar qué criptoactivos podrán listar las exchanges en sus plataformas.

La publicación de la regulación es clave: permitiría que el Gobierno pueda 'bajar un mensaje' de que el ecosistema cripto no es una estafa;,Bitcoin no es lo mismo que Libra y que USDT no es igual que una shitcoin, algo que beneficiaría a los usuarios y también a la imagen y las operaciones de las exchanges y de todo el ecosistema en su conjunto.

Aunque esto podría ocurrir más pronto que tarde, considerando el contexto actual a nivel mundial, con las cripto siendo noticia, entre otras cuestiones, a partir de diferentes políticas proactivas que tomó Donald Trump en Estados Unidos y eventos clave en el país, como el Merge Buenos Aires.

Esto último se desarrollará a fines de marzo en el Palacio Libertad y contará con la participación de referentes cripto y funcionarios del Ejecutivo y organismos, entre ellos Roberto Silva, presidente de la CNV.