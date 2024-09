Jaime Merino, más conocido como 'Trading Latino', estará esta semana en Buenos Aires como uno de los speakers destacados del Crypto Trading Summit 2024, que se celebrará el 27 y 28 de septiembre en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento, que contará con la participación de expertos y referentes internacionales del ecosistema cripto y del trading, llega por primera vez a la Argentina con charlas, conferencias y talleres que abordarán tópicos clave para el panorama del ecosistema.

Es en este marco que, en la antesala, el influencer, una de las figuras más importantes de la comunidad a nivel habla hispana, con más de 300 mil suscriptores en YouTube y más de 150 mil seguidores en X (anteriormente conocido como Twitter), habla mano a mano con iProUP.

El avance de la adopción cripto en Argentina

En la charla, Merino destaca el notable crecimiento en materia de adopción de criptomonedas en el país e incluso subraya que "la integración de las cripto en la vida cotidiana" de los argentinos es "una ventaja" frente a lo que sucede en su natal El Salvador, tres años después del inicio del proceso de implementación de Bitcoin como moneda de curso legal, impulsado por el presidente Nayib Bukele, en septiembre del 2021.

"En términos de regulaciones, definitivamente somos pioneros. Pero creo que no se trata de que Argentina esté aprendiendo de El Salvador ni viceversa. Argentina, al igual que Venezuela, tuvo que aprender "a la mala", por así decirlo, debido a sus circunstancias económicas", afirma.

En línea, argumenta que "en Argentina hay una experiencia como país que en El Salvador no existe" y continúa: "Aquí, aunque hemos avanzado en la regulación e implementación de Bitcoin, la adopción por parte de la población ha sido limitada porque no enfrentamos la misma necesidad".

Jaime Merino será uno de los speakers destacados del Crypto Trading Summit 2024, que se desarrollará esta semana en Buenos Aires

"En cambio, en Argentina, con la erosión constante del peso, que espero de corazón se resuelva pronto, la gente recurre a Bitcoin para intentar mitigar los efectos de la inflación", agrega.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que monitorea la suba de precios en el país, la inflación anual en 2023 fue del 211,4%.

En lo que va del 2024, primer año de gobierno de Javier Milei, el acumulado se sitúa en un 94,8%; mas allá de la desaceleración en el ritmo de aumentos mensuales, desde el pico máximo del 25,5% registrado en diciembre pasado, atribuida a las medidas del Ejecutivo y la recesión económica actual.

Es por eso que, en la visión de Merino, "Argentina tiene una ventaja en términos de experiencia, una experiencia forzada por la necesidad, que nosotros en El Salvador no hemos vivido".

"Sería interesante que ambos países se complementaran: El Salvador apoyando a Argentina en cuestiones regulatorias y Argentina compartiendo su experiencia en la adopción cotidiana de criptomonedas. Así, podríamos aprender mutuamente", desea Merino.

Según un reciente informe publicado por la exchange Lemon, de las 55 millones de personas que usan billeteras virtuales cripto en América Latina, el 40% son de Argentina.

Esto sugiere que 22 millones de personas, es decir, el 47,7% de los 46.044.703 habitantes del país, acceden diariamente a aplicaciones vinculadas al ecosistema cripto.

Trading, diversificación y blockchain

En diálogo con iProUP, el profesional, uno de los mayores referentes del mercado cripto en Latinoamérica, resalta la importancia de diversificar el portafolio en contextos de alta volatilidad, como el que atraviesa el mercado cripto, que si bien puede ofrecer oportunidades, también conlleva riesgos.

"Aquellos que no sepan cómo diversificar su capital, puedo garantizarles que lo perderán todo, sin importar la estrategia que utilicen. La estrategia técnica pasa a un segundo plano. Lo más importante en un entorno de alta volatilidad es la gestión del capital", señala.

En este sentido, subraya la diferencia fundamental entre traders e inversores, explicando que los primeros tienen un enfoque más inmediato, con "una vida más acelerada en cuanto a la toma de ganancias", mientras que los segundos suelen esperar años para ver resultados.

En cuanto a sus estrategias, comparte el esquema que sigue y enseña a través de charlas, cursos y las diversas plataformas digitales en las que tiene presencia, denominado "4-3-2-1". Este consiste en:

Asignar el 40% de los fondos a inversiones a largo plazo,

Un 30% a inversiones con expectativas de retorno a mediano plazo,

Un 20% para operaciones a corto plazo,

Y solo un 10% para futuros, debido al alto riesgo que implican.

Por su parte, Merino destaca la evolución constante de la tecnología blockchain y las finanzas descentralizadas (DeFi).

Sin embargo, y en relación al impacto de estas herramientas en las estrategias de trading, advierte: "Las DeFi recaen directamente en la responsabilidad del usuario: es decir, si pierdes dinero, no hay a quién reclamar. Y eso es algo que muchas personas no desean. La gente prefiere tener un lugar donde ir a reclamar por su dinero, aunque no sea culpa de quien los atiende. Por eso, las finanzas descentralizadas aún no son ampliamente utilizadas".

Aunque anhela: "Esperamos que su adopción crezca con el tiempo".

Crypto Trading Summit 2024: la importancia de los eventos para expandir el ecosistema cripto

Para cerrar, Merino afirma que eventos como el Crypto Trading Summit 2024, organizado por TCHAIN, empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas y eventos especializados en el sector cripto, liderada por Paco Mora, y que cuenta con la exchange BingX como main sponsor, "son claves".

En relación, específicamente, al trading, destaca a IProUP que estos encuentros "son ideales porque permiten que traders con diferentes enfoques nos reunamos".

El Crypto Trading Summit 2024 se desarrollará en Buenos Aires el 27 y 28 de septiembre

"Tenemos diversos conocimientos y experiencias que podemos compartir entre nosotros", añade.

Además, para quienes asisten con el interés de iniciarse en el mundo del trading de criptomonedas, considera que estos eventos "son fundamentales", ya que les permiten profundizar en el tema y "definir un estilo de trader".

"Es decir, podrían aprender de mí o tal vez les convenga más aprender de otro speaker con experiencia en un área específica. El conocimiento en este campo es vasto y variado, por lo que cualquier participante puede decidir si quiere invertir a largo, mediano o corto plazo, e incluso obtener ganancias el mismo día. Además, no es necesario aprender de una sola persona, ya que otros speakers también ofrecen experiencias valiosas en diferentes áreas", concluye.

Las entradas para el Crypto Trading Summit 2024 ya están disponibles en el sitio oficial https://cryptotradingsummit.com/.

Quienes deseen adquirirlas pueden hacerlo utilizando diversos medios de pago, incluidas criptomonedas. El costo es de u$s19,99 para el acceso general y u$s499 para el VIP, que incluye talleres exclusivos y beneficios adicionales.