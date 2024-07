Según un reciente estudio, la Argentina se ubica en el top-4 de países de mayor adopción de criptomonedas del mundo. Así, encontraron en estos activos una forma de dolarizar ahorros sin cupo y de manera online. Pero también permite invertir y lograr rendimientos.

Los exchanges ofrecen la posibilidad de invertir en protocolos de inversones descentralizadas (DeFi) para recibir recompensas por dos medios:

Incentivos del protocolo : las recompensas o intereses nativos del proyecto, que premian por "apoyarlo"

: las del proyecto, que premian por "apoyarlo" Tokens por proveer liquidez: el usuario recibe activos nativos del protocolo en el cual se está participando

Así, la ganancia se logra al presta fondos a terceros: por intermedio de unos programas denominados contratos inteligentes, el prestamista recibe comisiones.

Billetera cripto: cuánto rinden 500.000 pesos

Una de las exchanges que ofrece rendimientos es BuenBit. En el caso de las monedas volátiles, es decir, las que poseen una cotización que puede cambiar bruscamente con respecto al dólar, Buenbit permite invertir Ethereum, con un rendimiento de 3,55% por año.

De esta forma, con 500.000 pesos se pueden obtener 0,108942 ETH. En este caso, rendimientos proyectados para Ethereum son los siguientes:

1 semana: 0,000074 ETH

30 días: 0,000318 ETH

90 días: 0,000958 ETH

1 año: 0,003937 ETH

Con respecto a los "dólares cripto", es decir, monedas estables que cotizan a la par del billete verde, BuenBit ofrece la posibilidad de invertir en USDT, con un 6,50% de tasa anual

BuenBit ofrece una tasa de 6,50% para las inversiones en USDT.

Por lo tanto, con 500.000 pesos se adquirirían 358,43 USDT. Los rendimientos estimados son los siguientes, con sus respectivos valores en pesos al precio actual:

1 semana: 0,45 USDT ($623,62)

30 días: 1,92 USDT ($2.678,14)

90 días: 5,79 USDT ($8.077,54)

1 año: 24,07 USDT ($33.576,42)

Pero además permite invertir en Lift Dollar (USDL) con un rendimiento anual de 4,90%. En este caso, este dólar digital gestionado por Paxos tiene como colateral principal a los bonos del Tesoro de EEUU, considerado el instrumento de inversión más seguro del mundo.

Así, con 500.000 pesos se pueden obtener 358,11 USDL. En este caso, los rendimientos proyectados, con sus respectivos valores en pesos a la cotización de hoy, son:

1 semana: 0,34 USDL ($470,05)

30 días: 1,45 USDL ($2.017,62)

90 días: 4,35 USDL ($6.077,33)

1 año: 17,98 USDL ($25.108,45)

Si bien un plazo en fijo en pesos, con una tasa nominal de 35% en promedio, deja más ganancias por esos $500.000 (unos $14.000 a 30 días), las stablecoins ofrecen dos ventajas:

Posicionarse en moneda dura, evitando los sobresaltos del mercado cambiario y a un precio similar al blue

Liquidez inmediata: se puede salir en cualquier momento, con la rentabilidad acumulada hasta entonces, sin dejar el capital parado un mes

USDL: cómo funciona

Paxos realizó en Argentina el lanzamiento global de USDL en un encuentro para periodistas del que participó iProUP.

"Los argentinos, además de la alta demanda de dólares, tienen una alta sofisticación, una gran industria y un fuerte entendimiento del valor, como pocas poblaciones en el mundo", señaló Walter Hessert, Head of Strategy de Paxos.

La novedad de USDL es que no es un dólar cripto más, sino que replica la rentabilidad que los bonos del Tesoro de EEUU. De esta forma, el usuario puede no sólo ahorrar, sino tener un rendimiento del 5% anual, sin recurrir a plataformas de finanzas descentralizadas.

Así, se diferencia de USDT o USDC por ofrecer una ganancia y, además, usar esos activos cuando se los necesite sin perder rentabilidad, al estilo de las cuentas remuneradas de Mercado Pago.

Walter Hessert (Paxos); Federico Ogue (BuenBit); Andy Werner (Paxos); Juan José Méndez (Ripio); Ronak Daya (Paxos) y Matías Heredia (Manteca)

Ronak Daya, director de producto de Paxos International, remarcó que "Lift Dollar es la primera criptomoneda estable diseñada para ofrecer renta diaria directamente desde los distribuidores a los usuarios finales. "Nuestras reservas están en T-Bills, efectivo y préstamos interbancarios".

Un punto importante a destacar es que USDL funciona sobre la blockchain de Ethereum. Esto, en primer lugar, permite total transparencia, ya que cualquiera podrá auditar las transacciones.

Por otro lado, potencia su usabilidad: será posible no sólo interactuar con exchanges, sino también con protocolos DeFi para cualquier aplicación que utilice el activo, al posibilitar su transferencia a billeteras sin custodia.

También ofrece garantías sobre su rentabilidad: en lugar de depender de un protocolo de finanzas descentralizadas, el rendimiento está atado al de los Bonos del Tesoro, el instrumento de resguardo por excelencia a nivel global.

Finalmente, Daya aseguró que cuentan con alianzas con varios proveedores de liquidez, exchanges y market makers para lograr la disponibilidad de la criptomoneda, uno de los puntos más evaluados por los inversores.

"Hay una oportunidad para convertir a usuarios que usen stablecoins. Con otras monedas, no tenés ganancia y se cree que tampoco riesgo, pero no es así. Con USDL no tomás riesgo y ganás un renta", finalizó Hessert.