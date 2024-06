Con el dólar oficial "planchado" y los financieros en alza, muchos argentinos ven una oportunidad para comprar tecnología afuera a menor precio a través de Amazon, Tiendamia y otras tiendas del exterior.

Precio de la tecnología: dónde conviene comprar

Santiago García Milán, country Manager de Tiendamia Argentina, señala a iProUP que las ventas aumentaron 122% y segurián subiendo.

"Lo que juega a favor es la inflación de los precios locales. Porque en los precios de Tiendamia lo que afecta no es la inflación, sino la devaluación, y el dólar está planchado hace varios meses", añade. De hecho, el dólar tarjeta pasó de $1.300 en enero a $1.480 a finales de junio.

A través de la plataforma pueden comprarse productos a retailers de Estados Unidos como Amazon, eBay o Macy's, y ahora también permite traer cosas de origen asiático, por lo que vaticinan una "avalancha" de productos chinos baratos.

El tributarista Sebastián Domínguez asegura a iProUP que las compras en el exterior mediante el sistema puerta a puerta son ideales para abonar con dólares propios.

"De todos modos, siguen siendo caros los productos electrónicos en Argentina, por lo cual comprar en el exterior puede ser conveniente en muchos casos", completa.

En productos genéricos, que pueden conseguirse en ecommerces chinos, Tiendamia ofrece precios 50% más económicos

Por su parte, Martin Kalos, director de EPyCA Consultores, asegura a iProUP que después en la devaluación abrupta de de casi el 118% del tipo de cambio oficial que se dio de un día para el otro en diciembre. La mayor brecha entre el tarjeta y el MEP se registró entre abril y mayo, cuando el financiero estaba en el orden de los $1.000.

"Cuando tenés un tipo de cambio que se aprecia, vos tenés más capacidad de comprar afuera más barato. En particular esto se nota mucho siempre en la tecnología. Ese tipo de fluctuaciones hace que haya momentos en los que la gente prefiera comprar afuera, sobre todo si la expectativa es que el tipo de cambio vuelva a subir".

Amazon, Tiendamia o Mercado Libre: donde es más barato

A continuación, una lista de productos disponibles tanto en Mercado Libre, como en Tiendamia o Amazon Global. En los dos primeros marketplaces, los usuarios pueden encontrar los precios directamente en pesos, mientras que en el caso de Amazon se convirtió al MEP.

Proyector 4K 1200 ANSI con Android 11

Tiendamia: $111.000

$111.000 Amazon: $280.000 (u$s215 con envío incluido)

$280.000 (u$s215 con envío incluido) Mercado Libre: $300.000

Celular Google Pixel 8 Pro 256 GB azul 12 GB RAM

Tiendamia: $1.449.220

Amazon: 1.535.300 (u$s1.180 con envío )

Mercado Libre: $1.899.999

Reloj inteligente Garmin Venu Sq

Tiendamia: $322.000

Amazon: 403.000 (u$310 con envío )

Mercado Libre: $520.000

Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ 11 128gb Color Gris Oscuro

Tiendamia: $472.870

$472.870 Amazon: $490.000 (u$s453 con envío)

$490.000 (u$s453 con envío) Mercado Libre: $473.000

Las marcas que operan en el país es conveniente adquirirlas en Mercado Libre o ecommerce locales

Según el modelo que se desee, se puede ahorrar hasta más de 50%. La diferencia se acorta en productos de marcas que operan en Argentina.

¿Cómo comprar en el exterior con entrega puerta a puerta?

Por ahora el proceso sigue siendo engorroso. El sistema permite comprar productos tecnológicos, objetos de decoración, libros, comestibles, ropa o juguetes que no pesen más de 20 kg, no cuesten más de u$s3.000 y sean para uso personal (no comercial).

El proceso para recibir mercadería puerta a puerta se resume en los siguientes cinco pasos:

Registrarse en el Portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino

Hacer un aviso de compra

Cuando el paquete llega al país se recibe una notificación vía mail o física a través de un telegrama

vía mail o física a través de un telegrama Completar la gestión de declaración de contenido y pago

El comprador puede recibir su compra en el domicilio o retirarla en sucursal

"Los 12 primeros envíos tiene una franquicia de u$s50 cada uno. Si el valor del costo de la mercadería, más el seguro, más el flete es igual o inferior a u$s50, no se paga ningún impuesto. Si supera ese valor se paga un impuesto del 50% sobre el excendente de los u$s50", explica Dominguez.

El experto agrega que, si se paga en pesos, se aplica el impuesto país 30% y la percepción de ganancias del 30%. Si se paga en dólares no se aplica ni el impuesto país ni la percepción. Así, se puede abonar con tarjeta a $1.480 o comprar dólares MEP para abonar el resumen a $1.300, con un ahorro de 15%.

García Milán opina que sistema tradicional (por ejemplo, comprar directamente en tiendas chinas) tiene una serie de desventajas:

Todos los trámites para recibir el pedido corren por cuenta del comprador

Los tiempos de entrega pueden ser más extensos

Los marketplaces no muestran los precios finales con tasas arancelarias, ni calculan de cuánto serán.

con tasas arancelarias, ni calculan de cuánto serán. Permite comprar productos bloqueados por la Aduana Argentina: si el usuario no se da cuenta o lo desconoce y compra, existen grandes posibilidades de que la mercadería quede retenida

García Milán explica que una de las ventajas que ofrece la compra a través de Tiendamia es que se encargan de los trámites y pago de impuestos en caso de pequeños envios courier que en la web se señalan como "Envío premium".

Los productos de marcas "de nicho" son más convenientes de adquirir en Amazon Global

Sin embargo, todo el proceso Correo Argentino corre por cuenta del comprador (ejecución y pago), aunque en Tiendamia hacen una estimación de cuánto se deberá pagar en Correo Argentino, para que no haya sorpresas después.

En cuanto a los plazos de entrega, el marketplace ofrece tres modalidades:

Correo Argentino: demora entre 18 y 28 días hábiles

Premium: entre 11 y 16 días

Premium express: entre 5 y 11

Por su parte, Amazon Global se ocupa de los gastos de flete e impositivos y el envío a domicilio, y no permite comprar artículos que serán rechazados en la Aduana.