Un periodista deportivo de Buenos Aires se convirtió en la nueva víctima de una estafa millonaria a través de la plataforma Marketplace de Facebook.

Se llama Luciano García y es cronista de fútbol para medios partidarios de River y Tigre. El joven relató en detalle la experiencia traumática que vivió junto a su madre.

Todo comenzó con la publicación de un mueble a la venta en Facebook Marketplace por parte de ella. Como en muchos otros intentos de engaño, apareció un comprador "desesperado" que la contactó.

Tras acordar la transacción, le informó que le había enviado dinero de más por error. El tono de voz es el de alguien superado por la situación que ruega a su víctima lo ayude a solucionar el inexistente problema.

Luego de enviarle un comprobante falso, el estafador le aseguró que el banco estaba trabajando para revertir la operación y que pronto se comunicarían con ella.

Suelen decir que colocaron un cero de más y, por ejemplo, si el mueble vale $50.000, ellos enviaron $500.000. Parece una trama fácil de resolver, pero no es así.

Estafas en Facebook Marketplace: la falsa llamada

Durante dos días, los estafadores, haciéndose pasar por empleados bancarios, mantuvieron contacto con la madre del periodista. La convencieron de realizar simulaciones de préstamos en su cuenta con el argumento de verificar su capacidad de movimiento financiero.

Después la indujeron a creer que su cuenta no podía ser utilizada para recibir el reintegro del dinero y que necesitaba una nueva. En ese momento, García se vio involucrado en la estafa.

Con la madre en estado de shock y creyendo que todo era real, los estafadores continuaron su engaño. Mientras García conversaba con el supuesto gerente del banco, los delincuentes le pedían a la madre que enviara comprobantes a su hijo, quien a su vez los reenviaba al falso comprador de los muebles.

Al cabo de un rato, los estafadores lograron transferir todos los fondos de la cuenta de la mujer y su hijo, despojándolos de sus ahorros.

"Parece que no, pero saben lo que hacen y está muy bien estructurado, sobre todo el discurso y la manera en la que te hablan", cuenta García en la plataforma X.

Tras descubrir el engaño, Luciano García realizó la denuncia correspondiente y la causa quedó a cargo de la Justicia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Siempre recordar: no actuar rápido y no ofrecer datos personales por teléfono

"Mi mamá quedó con deudas por $9.000.000 en préstamos y yo con la cuenta en cero. No usen Marketplace, porque todo arranca ahí. Es un aguantadero de delincuentes", completa García.

Notable y lógicamente afectado, el comunicador cuenta a iProUP el estado de las denuncias: "En el caso de mi mamá recibió respuesta desfavorable del Banco Francés. En mi caso estoy esperando la respuesta del Banco Supervielle".

García expresa su vergüenza por haber caído en la estafa y advierte a otros usuarios sobre las artimañas que utilizan los delincuentes en plataformas online: "Tengan mucho cuidado y estén alertas. Yo también creí que me las sabía todas y que nunca me iba a pasar. Vi notas en televisión sobre ese tema y me creía inmune, hasta que te agarran con la guardia baja".

Estafas en Facebook Marketplace: cómo evitarlas

La experiencia de García sirve como una dura lección sobre los riesgos que existen en las transacciones online. Es imposible no empatizar con su angustia. Se trata de mucho dinero y esfuerzo dilapidado en poco tiempo y con un pronóstico complicado en cuanto a la chance de recuperarlo.

"Casi todas las estafas se caen cuando nos tomamos un momento. Un simple: 'Cortá, que yo te llamo', es suficiente. Es una fórmula que aplica para casi todos los tipos de maniobras que vemos", señala a iProUP Enrique Dutra, especialista en estafas.

Es importante estar atentos a las señales de alerta, verificar la identidad de los compradores y vendedores, y nunca realizar transferencias de dinero sin antes corroborar la autenticidad de la operación.

Siempre que se sea víctima de una estafa, guardar toda la documentación posible y realizar la denuncia en la fiscalía

"La mejor forma de prevenir es no subestimar. Estos casos se presentan cuando estamos pensando en otra cosa y los delincuentes son hábiles. Hay que informar todo lo que se pueda para que la gente esté preparada", agrega Dutra.

Otras recomendaciones que hacen los expertos para distintas estafas son:

Verificar la identidad : si se recibe un mensaje solicitando dinero o colaboración, hay que contactar directamente a la persona supuestamente involucrada para verificar la autenticidad del pedido

: si se recibe un mensaje solicitando dinero o colaboración, hay que contactar directamente a la persona supuestamente involucrada para verificar la autenticidad del pedido No enviar dinero bajo presión : los estafadores suelen crear una sensación de urgencia para presionar a la víctima a actuar sin pensar. Es importante mantener la calma y no tomar decisiones apresuradas

: los estafadores suelen crear una sensación de urgencia para presionar a la víctima a actuar sin pensar. Es importante mantener la calma y no tomar decisiones apresuradas Denunciar los casos: si ha sido víctima, denuncie el hecho a las autoridades, a su banco y compañía de tarjeta de crédito.

En caso de ser víctimas, hay que hacer la denuncia en:

Ministerio Público Fiscal . Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Sarmiento 663, Piso 6, CABA. (011) 5071-0044. También se puede contactar y adjuntar documentación a [email protected]

. Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Sarmiento 663, Piso 6, CABA. (011) 5071-0044. También se puede contactar y adjuntar documentación a Ministerio Público Fiscal de CABA. Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI). 0800-333-347225. [email protected]

(UFEDyCI). 0800-333-347225. División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal. Cavia 3350 1°, CABA. (011) 4800-1120/4370-5899. [email protected]

Dos aspectos comunes en las maniobras de estafas vía Marketplace son la falsa transferencia y el peligro de un punto de encuentro.

Para el primero de los hechos, las autoridades policiales y bancarias recuerdan que nunca van a llamar desde la entidad para pedir claves o concertar algún tipo de operación de devolución de plata. Lo mejor, sin dudas, es cortar la llamada y comunicarnos con el banco.

En cuanto al segundo, se aconseja extremar los cuidados. No ir a ningún punto de encuentro desconocido, operar de día y pedir toda la información posible al comprador.