El prestigioso gurú de finanzas, y autor del libro "Padre rico, padre pobre", Robert Kiyosaki, volvió a referirse a Bitcoin y aseguró que es "la forma más fácil de convertirse en millonario".

Así lo hizo en una publicación en X (anteriormente conocido como Twitter), donde, además, sugirió que es incluso más difícil abrir un nuevo negocio como emprendedor que 'levantar' millones con BTC.

"Bitcoin es la forma más fácil de convertirse en millonario. Ganar millones como emprendedor es difícil. Lo sé. Tienes que ser muy inteligente, dedicado y afortunado para convertirte en millonario y empezar tu propio negocio. Guardo Bitcoin porque Bitcoin hace el trabajo duropara mí. Por eso amo Bitcoin", escribió sobre la criptomoneda.

BITCOIN is the easiest way to become a millionaire. Making millions as an entrepreneur is hard. I know. You have to be really smart, dedicated, and lucky to become a millionaire starting your own business. I save Bitcoin because Bitcoin does the hardworkfor me. That is why I… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 11, 2024