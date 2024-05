El complejo conexto económico que atraviesa la Argentina con aumentos constantes de bienes y servicios y salarios semi-congelados en la mayoría de los sectores, conforman un combo explosivo para miles de argentinos.

Con complicaciones más importantes para intentar llegar a fines de mes, miles de personas evalúan de forma permanente solicitar préstamos personales para cubrir las necesidades más urgentes.

En lo que va de 2024, los precios tuvieron un incremento constante y la chance de concretar la compra de ciertos productos para el hogar, o hacer un viaje, aparece cada vez más lejana.

Con una inflación acumulada hasta abril de 65%, los consumidores buscan alternativas para llevar adelante sus planes.

En el actual escenario, dos tendencias relevantes se destacan, según un informe de Reba:

el aumento en el uso de tarjetas de crédito para la compra de bienes personales

el auge en la solicitud de préstamos personales

De este modo, no resulta extraño que las familias utilicen con mayor frecuencia las tarjetas de crédito para adquirir productos de la canasta básica.

Muchos ahorristas argentinos evalúan solicitar micropréstamos para poder hacerle frente a necesidades urgentes

Billeteras virtuales ofrecen ahora micropréstamos: requisitos y cómo acceder

Sin embargo, esta táctica de supervivencia recorta el límite disponible para adquirir otros bienes financiados en cuotas.

Por ende, los préstamos aparecen como una opción para compras grandes como electrodomésticos o viajes.

Vanesa Di Trolio, Gerente de Retail de Reba, remarcó que "Los préstamos con cuota fija son una gran alternativa para quienes necesitan un salvavidas o buscan potenciar algún proyecto"

Y añade: "brindan una cierta tranquilidad porque ,más allá de la variabilidad de la inflación en lo que resta del año, la cuota es la misma durante 12/18 meses"

"incluso en el caso de que la inflación se mantenga en estos índices, con los ajustes salariales, la cuota termina representando menos en las obligaciones de pago mensuales", destaca.

No obstante, acceder a un préstamo bancario no es tan sencillo para algunos argentinos ya que, pueden no estar bancarizados o no calificar debido a su perfil crediticio. Por suerte para ellos, las apps financieras o billeteras virtuales surgen como una alternativa. ¿Cómo se accede a esta financiación?

Las aplicaciones financieras surgen como una nueva posibilidad para los usuarios que no pueden acceder a créditos bancarios

Préstamos personales: cuánto dinero otorgan las Apps financieras y cuáles son los requisitos

Reba ofrece a sus usuarios líneas de crédito de consumo desde su app de hasta $3.000.0000 con una financiación en hasta 18 cuotas fijas.

El límite de financiación depende del historial crediticio de la persona interesada.

Según el perfil crediticio, se otorga un monto de dinero determinado junto a su TNA anual.

Además, esto dependerá de cada persona si ya cuenta con otros créditos y tarjetas de crédito.

Entre los requisitos para poder acceder se solicita:

Contar con DNI argentino vigente.

Tener más de 18 años.

No tener deudas registradas en otras entidades financieras por un plazo de 24 meses

"En Reba ofrecemos préstamos personales tanto para quienes deciden cobrar su sueldo en Reba como para quienes no lo hacen, pero eligen usar la App para sus finanzas cotidianas", destaca Di Trolio.

Y añade: "Nuestros préstamos son de acceso inmediato, en cuestión de minutos el dinero es acreditado en su caja de ahorro y puede comenzar a pagar la primera cuota incluso a los 45 días de haberse acreditado el préstamo".

Otras apps financieras que otorgan micropréstamos

A continuación, un pequeño listado con otras opciones:

Afluenta:

Monto máximo: Hasta $5.000.000.

Requisitos:

Ser mayor de 18 años

Contar con una cuenta bancaria

Proporcionar información personal y financiera

Tasa de interés : Fija durante el período del crédito

: Fija durante el período del crédito Plazo de operaciones: 6, 12, 18, 24, 36 o 48 meses

Mercado Crédito (perteneciente a Mercado Libre):

Monto máximo: Varía según el perfil crediticio.

Requisitos:

Ser mayor de 18 años

Historial de pagos con la aplicación

Capacidad de pago

Tasa de interés : Nominal anual del 135%.

: Nominal anual del 135%. Plazos: 1 mes hasta 12 meses como máximo

Credicuotas:

Monto máximo: Hasta $400.000 (sujeto a evaluación crediticia).

Requisitos:

Evalúan el perfil del solicitante.

Tasa de interés varía según el perfil.

Tasa de interés : Desde 188,59% hasta 349,79% nominal anual.

: Desde 188,59% hasta 349,79% nominal anual. Costo financiero total efectivo anual: hasta 577,57% con IVA incluido

Moni:

Monto máximo: No especificado.

Requisitos: