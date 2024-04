El viernes a la noche ocurrió el halving de Bitcoin, un evento programado cada cuatro años que baja la recompensa por minado de cada bloque a la mitad de 6,25 a 3,125 BTC, y reduce en la misma proporción el ritmo de emision de la divisa digital líder.

El propósito es "asegurar" el valor de la criptomoneda, limitar su oferta a 21.000.000 en total, permitir que pase el tiempo -la moneda es cada vez más escasa- y, de esta forma, que mantenga o aumente su valor.

En el marco de este acontecimiento, la ONG Bitcoin Argentina organizó el sábado en el partido de Vicente López los Bitcoin Halving Games, un evento que buscó acercar las criptomonedas a las personas que no conocían este ecosistema, como también la inclusión de aquellos que ya son especialistas en el tema.

Bitcoin Halving Games: en qué consistió

El evento consistía en 13 juegos de destreza, que se podían repetir ilimitadamente, estilo kermese, como derribar latas, pescar patos y patear a un arco de futbol, entre otros. Por cada actividad se otorgaban uno o dos tickets los cuales servían para sorteos que los animadores hacían cada un lapso de 10 a 20 minutos.

Esos premios variaban; desde stickers y llaveros hasta kits completos con tazas, remeras, llaveros, entre otros elementos e incluso billeteras frías valuadas en más de u$s150. En cada sorteo, los presentadores iban comentando datos curiosos o realizando preguntas a las personas, muchas veces con premios, para explicar de forma lúdica cuestiones del universo cripto.

Además, había ocho juegos centrales que combinaban destreza con azar. Cada uno estaba relacionado con algún acontecimiento de bitcoin o hechos que rodeaban a este ecosistema, con un premio final para un único ganador por u$s400 en bitcoin.

Rodolfo Andragnes, miembro fundador de la ONG Bitcoin Argentina, estuvo presente en el evento realizado por la llegada del halving

Entre estos juegos se destacó "La cadena más larga gana", el cual consistía en dos equipos en el que cada uno debía unir clips para formar una única cadena y, al final, designar a un miembro para que responda el cuál era el motivo de ese nombre.

Otro de los juegos que se destacaron fue "Y vos, ¿en qué invertiste?". Consistía en sobres repartidos al azar para cada participante los cuales debían sacar la tarjeta que se encontraba dentro: si era un Bitcoin, ganaban mientras que, si decía "Generación Zoe", en referencia al presunto Ponzi liderado por Leonardo Cositorto, o FTX con el rostro de Sam Bankman-Fried, perdían. Lo curioso es que cada juego reducía a la mitad los participantes, en referencia al halving.

¿Cómo surgió el evento y cuáles fueron sus objetivos?

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi, el cual fue cedido de forma gratuita por parte del municipio. Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, dialogó en exclusivo con iProUP sobre cómo surgió la idea del evento: "Desde hace un tiempo que venimos desde la Municipalidad de Vicente López tratándonos de acercarnos al mundo bitcoin. Desde el año pasado, en LABITCONF, nos entusiasmamos por estos proyectos y se terminó dando esta propuesta".

Según la funcionaria, el objetivo del evento fue que el ecosistema llegue a más personas, como también incluir a los que ya están en el tema: "Creemos fuertemente en Vicente López y considero que los municipios, gobiernos y políticos tienen que conocer todo lo que está pasando y no que les 'pase por al lado'".

"Para ello, desde nuestro municipio contribuimos en prestar nuestros lugares y apoyar a las organizaciones en sus tareas de capacitación y formación. En este evento se entretiene a un montón de gente mientras van aprendiendo. Creo que es parte de nuestra tarea, por lo que estamos supercontentos de tenerlos acá y ojalá se hagan eventos similares más seguido", remarcó.

Asimismo, la intendenta aseguró que desea que Vicente López sea una sede cripto, que las personas del ecosistema se sientan bienvenidos y cuenten con el municipio como también con el equipo. Desde iProUP se le consultó si en lo personal invierte y está sumergida en este ecosistema, a lo que respondió que, si bien aún no lo hizo, es muy probable que dentro de poco lo haga. "Me pasó lo mismo que a muchos que, de no conocer nada, poco a poco voy aprendiendo y entusiasmándome más, por lo que dentro de poco espero estar acá con más conocimiento", detalló.

Hubo varios juegos "estilo Kermese"

Jimena Vallone, directora ejecutiva de la ONG Bitcoin Argentina, comentó a este medio que la ONG siempre se caracteriza por buscar diferentes formas de llegar a las personas para que adopten el uso de las criptomonedas. "Yo creo que este halving tuvo la particularidad de que la gente ya conoce o escuchó un poco más, por lo que este tipo de evento abre el ecosistema a toda la comunidad, ya que quizás un integrante conoce el mundo cripto, pero el resto no, entonces permite que todos puedan compartir ese momento", recalcó.

"Además, creo que permite que más personas se animen a investigar y estudiar que, gracias a las variaciones y expectativas en el precio de bitcoin, actúa como una suerte de marketing natural para que la gente empiece a estudiarlo y comprender su verdadero valor", añadió.

Asimismo, comentó que los premios que se otorgaron fueron de exchanges como Binance, empresas como Tienda Cripto, la cual se dedica a vender merchandising del ecosistema cripto, entre otras. "Queremos que las personas se lleven algún recuerdo para que después se empiecen a preguntar qué es esa empresa, qué funcionalidad me puede ayudar, entre otras cuestiones, convirtiéndose en una 'excusa' para empezar a explicarle a las personas y aprovechar un momento festivo para educar", asegura.

Aida Pippo, artista y miembro de la Comisión Directiva de la ONG Bitcoin Argentina, detalló a este medio que el evento fue encarado desde un lugar distinto a los que habitualmente se hacen en torno a este ecosistema. "En cada juego se información que puede prender una 'llama de curiosidad'. Claramente no es un evento de formación, sino que busca ser un puntapié para que mucha gente se entere de qué se trata este ecosistema", comenta.

"En mi opinión, este tipo de eventos diurno, realizados un fin de semana y orientado al disfrute en familia, permiten avanzar hacia una adopción generalizada. Además, acercan a un público con inquietudes como un comerciante que no conocía qué podía adoptar bitcoin a su negocio o personas que se comiencen a sentir parte de la comunidad. Creo que hay distintos lugares de entradas, por lo que este tipo de cosas son muy importantes", concluye.