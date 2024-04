Cada cuatro años el fenómeno se repite: llega el tan ansiado halving, que reduce a la mitad las recompensas de minado de bitcoin. Esto impacta directamente en la emisión, ya que la divisa digital también baja su ritmo en la misma proporción.

Si bien los hechos del pasado aseguran sucesos futuros, cada vez que se produjo este acontecimiento la moneda digital líder registró un máximo histórico en su cotización. En parte, porque la emisión de Bitcoin no es ilimitada, sino que sólo existirán 21.000.000, de los cuales ya fueron acuñados 19 millones.

Con cada bloque que se escribe cada 10 minutos en la blockchain, los mineros que resuelven antes un complejo enigma matemático se reparten una recompensa. Cada 210.000 bloques (unos cuatro años), se reduce a la mitad: en los inicios fue 50 BTC por en sus inicios, fue bajando a 25, 12,5 y 6,25 y, desde el viernes, 3,125.

Halving de Bitcoin: qué esperan los expertos

Desde Bitso explican a iProUP que en las últimas semanas la proximidad del halving impulsó en gran medida el reciente máximo histórico de bitcoin y que esto puede estimular el interés y confianza en otros proyectos, como la mayoría de las altcoins, impulsando una posible recuperación o crecimiento del sector.

"Otro de los factores que impulsó el precio fue la introducción de ETF de bitcoin por parte de grandes fondos financieros tradicionales y el FOMO (miedo a quedarse afuera) institucional, con empresas que están destinando un porcentaje de sus activos a bitcoin debido a su atractiva rentabilidad en relación con el riesgo", agregan.

Por su parte, desde Ripio indican a iProUP que "ante la experiencia de halvings previos, lo más probable es que en los próximos meses veamos volúmenes de operaciones que rompan récords y nuevos máximos históricos para Bitcoin".

Pero además creen que "es muy probable que ese estado de gracia se expanda hacia Ethereum, Solana y muchas de las redes que verán crecer no solo su actividad sino también su capitalización de mercado y precio de sus tokens".

Min Li, vicepresidente de Binance para Latinoamérica, afirma que "históricamente, Bitcoin ha experimentado aumentos notables de precio en los seis meses posteriores a cada halving", destacando la "respuesta del mercado al reducido suministro de nuevos BTC, con una demanda creciente que a menudo eleva el valor".

Además, resalta que "si hay más margen para el crecimiento del precio depende del sentimiento general del mercado, las tasas de adopción y otros factores", como "las recientes aprobaciones de ETF de bitcoin al contado en EEUU han aumentado la demanda y ayudado a ampliar el alcance de bitcoin", lo que señala "la posibilidad de una nueva era de adopción y legitimidad, no sólo para bitcoin sino también para el espacio cripto en general".

Halving de Bitcoin: qué pasará con la minería

Con respecto a la baja del incentivo, Matías Bari, CEO de Satoshi Tango, asegura a iProUP que hasta el momento no se observaron grandes salidas de mineros porque el minado sigue siendo atractivo.

"No significa menos ganancia: el precio de BTC suele aumentar luego de cada halving. Vale la pena recordar que no es el único ingreso de los mineros: ellos cobran por verificar cada transacción en la red. Cada halving contribuye a que Bitcoin sea más escaso, una de las razones por las que tiene valor", advierte.

Según el experto, si bien "se reduce a la mitad la oferta, la demanda aumenta como hemos visto a lo largo de los años. Bitcoin es deflacionario porque su emisión es limitada y se reduce a la mitad cada cuatro años".

El halving hará al Bitcoin más escaso, por lo que los expertos creen que en unos meses habrá un nuevo máximo histórico

Además, remarca que cuando los 21.000.000 BTC se hayan liberado, los mineros de la red ya no recibirán ningún pago por resolver bloques, pero sí por confirmar operaciones.

"Se cree que los que quedarán luego del minado total y se encarguen de verificar las transacciones son los que verdaderamente creen en Bitcoin más allá de la recompensa monetaria", añade.

Pablo Sabbatella, especialista en criptomonedas, considera que inclinarse por minar, ahorrar o rentabilizar mediante staking dependerá del nivel de conocimiento de cada persona.

"Para un usuario normal, lo más recomendable es comprar y atesorar en un hardware wallet. Si bien no hago recomendaciones de inversión, cuando me preguntan qué es lo que yo considero para un usuario promedio, es no invertir en cripto más del 10% del patrimonio y diversificando, por ejemplo, mitad en Bitcoin, mitad en Ethereum", enfatiza.

Halving de Bitcoin: será rentable la minería

Sabatella remarca que "para los que tengan mayores conocimientos, "minar puede ser una posibilidad, pero hay que estudiar bien el tema, entender qué inversión hay que hacer, de qué horizonte estamos hablando, qué costo vamos a tener mes a mes, entre otras cuestiones".

"Si uno tiene el conocimiento y la posibilidad de minar y le dan las cuentas de que le va a rendir, está bueno porque es una forma de estar 'comprando' constantemente", agrega.

Jose Sarasola, CEO de Cryptogranjas, señala a iProUP que pronosticar o "garantizar" una rentabilidad en el mundo cripto es algo imposible. "Sin embargo, a nosotros nos apasiona tanto lo que hacemos, que llegamos a tener un conocimiento muy profundo del mundo cripto. Y ese conocimiento, bien aplicado, con un equipo profesional, trae resultados muy positivos", argumenta.

Minar bitcoin es una posibilidad para seguir acumulando monedas, pero requiere fuertes conocimientos e inversión

En esta línea, el experto traza un paralelismo entre la industria inmobiliaria y la cripto: "Si para construir un edificio hace falta gente que entienda de ingeniería y arquitectura, para invertir dinero en el mundo cripto es necesario tener el consejo de especialistas que se dedican día y noche a estudiar esa industria", recalca.

Su empresa dedica un gran porcentaje a la minería de criptomonedas, actividad que, si bien es menos rentable tras el halving, tiene mayor estabilidad que una exposición directa a la volatilidad de la divisa digital.

"Además del valor económico, nos dedicamos a la minería sustentable y los bitcoins que producimos son 'verdes', que posiblemente tengan un valor muy por encima del mercado en años futuros. Por eso armamos esta nueva unidad de negocios, para ayudar a que la gente que quiere invertir en el mundo cripto lo haga disminuyendo riesgos y aumentando la posibilidad de ganancias", detalla.

El primer halving se llevó a cabo el 28 de noviembre del 2012, cuando su precio rondaba los u$s12 y tan solo un año después llegó a los u$s1.000 aproximadamente. El segundo se dio en julio del 2016, con un precio de u$s670 y en julio del 2017 ya cotizaba u$s2.550, mientras que en diciembre llegó a los u$s19.700.

En 2020, ocurrió en mayo con un precio de u$s8.780 llegando a u$s69.000 en noviembre del 2021. Si esta tendencia se repitiese, bitcoin cerraría en torno a los u$s 64.000 (valor que es más bajo que el máximo inmediato luego de cierto tiempo después del halving) y, en los próximos meses, su precio iría subiendo. Siempre que se repita la historia de los ciclos de Bitcoin.