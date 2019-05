¿Vuelve a Netflix el período de prueba gratis por solo 14 días?

La plataforma de streaming viene realizando pruebas subiendo precios o eliminando períodos gratuitos, ahora volvió pero por menos tiempo

Luego de un mes y medio de haber eliminado el el período gratis, Netflix volvió a establecerlo pero parece ser una prueba para ver si los usuarios siguen usando el truco de reciclar el período de prueba gratis o si se deciden a pagar por su uso.

Según desde donde se ingrese el costo puede ser mayor o menos. Al entrar desde una PC aparece la casilla "probar ahora" pero sin especificar la cantidad de días ni siquiera a la hora de pagar la suscripción. Si se ingresa desde el celular el modo de prueba que aparece es de 14 días.

En caso de ingresar en modo incógnito desde una PC aparece que no se nos va a cobrar durante las primeras dos semanas nada más entrar en la web. En el celular se nos dice en las condiciones que vamos a poder disfrutar de dos semanas gratis antes de que se nos empiece a cobrar la suscripción, al igual que en el modo incógnito de PC.

En algunos países el período de prueba es de 7 días por lo tanto es probable que estemos ante algún test de Netflix de duración indeterminada que puede volver a ser un buen equilibrio para los que quieren probar la plataforma sin ninguna trampa.

Los precios de suscripción subieron en Alemania, Austria, Suiza y Liechtenstein, pasando las dos tarifas más caras a costar 11,99 y 15,99 euros en lugar de 10,99 y 13,99. Es probable que estas subidas lleguen al Reino Unido. A pesar de esto Netflix sigue creciendo en cantidad de usuarios, llegando a un 26% más a lo largo de 2018. Antes de fin de año esperan llegar a los 150 millones.