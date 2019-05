Huelga en las plataformas: choferes de Uber exigen mejores condiciones laborales con un "apagón mundial"

Choferes de otras aplicaciones como Lyft y Vía se sumaran a la medida que se produce en distintas ciudades del mundo, con foco en Estados Unidos

El principal foco de la protesta se registra en Estados Unidos a través de un "apagón global" contra Uber y otras empresas del rubro en busca de mejores condiciones de trabajo. Esta medida coincide con el debut de Uber en Wall Street.

Los organizadores de la protesta piden un paro de 24 horas, mientras que la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York, que trabajan tanto de forma tradicional como con aplicaciones, pidió que el paro se realice en horas pico. A la vez se instó a los conductores de otras apps se sumen a la movida.

Se espera que varios conductores de ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Filadelfia, Boston y la capital y Washington DC se sumen, así como en otras ciudades como Londres y Chile. En Argentina, donde el uso de Uber es considerado ilegal, no se informó que se haga alguna acción.

Te puede interesar La excepción a la crisis: los sueldos de empleados "4.0" no paran de crecer y empresas se pelean por contratarlos

La medida busca mejorar la seguridad laboral y que se terminen las "desactivaciones" arbitrarias, así como una mejor división de ingresos entre las conductores y las apps. En Nueva York se espera que la mayoría de los 10.000 miembros se sumen al paro.

Según el Wall Street Journal Uber espera recaudar 10.000 millones de dólares en su debut en bolsa, logrando una valuación que ronda los 90.000 y los 100.000 millones de dólares, un récord absoluto.

En un comunicado Uber declaró: "Los conductores están en el centro de nuestro servicio, no podemos tener éxito sin ellos, y miles de personas entran a trabajar en Uber todos los días enfocados en cómo mejorar su experiencia, dentro y fuera de las calles".