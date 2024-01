El sector de las criptomonedas dejó atrás el 'criptoinvierno', aquella fase bajista que se prolongó a lo largo de 2022, que llevó a múltiples empresas del ámbito a su cierre definitivo.

Los casos de Terraform Labs y de FTX fueron los más emblématicos, por el peso de su quiebra, y la cantidad de usuarios a los que afectó.

Otra de las afectadas fue Celsius Network, la cual se declaró en bancarrota a mediados de 2022 debido a una serie de problemas financieros, incumplimientos de préstamos y acusaciones de fraude. 18 meses después, la causa sigue abierta y dio un giro inesperado para los que apostaron a la plataforma, en su momento.

¿Cómo sigue la causa de Celsius Network?

Los administradores de la quiebra de la firma presentaron recientemente una notificación a sus acreedores con la intención de que los titulares de cuentas que retiraron más de u$s100.000 en los 90 días anteriores a la fecha en que Celsius se declaró en quiebra (13 de julio de 2022) se vean obligados a devolverlos o, de lo contrario, enfrentarse a acciones legales.

La presentación indicó que los titulares de cuentas con una "exposición de preferencia de retiro" superior al monto mencionado que no sean partes excluidas, no hayan votado para rechazar el plan de reorganización y no hayan votado por no ser excluidos de las liberaciones tienen la potestad de desligarse del asunto si pagan el 27.5% de los fondos antes del 31 de enero de 2024.

Por otro lado, aquellos que busquen llegar a un acuerdo deben presentar un formulario de elección previo al 25 de enero, con énfasis en su intención de efectuar el pago establecido.

Celsius Network se declaró en bancarrota en julio de 2022

Quiénes efectivamente logren el acuerdo, serán otorgados una exención de todas las acciones de anulación y distribuciones en virtud del plan de reorganización. En caso contrario, deberán hacerle frente a su exposición a las preferencias de retiro estipuladas por administradores y podrán ser demandados para recuperar las preferencias recibidas, según informó Cointelegraph.

"Cualquier exposición de preferencia de retiro que no se resuelva antes del 31 de enero de 2024, será abordada por el administrador de litigios después de la fecha efectiva a través de correspondencia separada u otra acción", declaró la presentación.

Celsius: por qué los acreedores recurren a Ethereum

Durante noviembre de 2023, los administradores de Celsius concedieron a los participantes elegibles acceso para retirar parte de sus holdings en moneda digital.

Desde entonces, la plataforma se encuentra en proceso de desbloquear sus tenencias existentes en Ether (ETH) "para compensar ciertos costos incurridos durante el proceso de reestructuración", y señaló que sus unidades de ETH bloqueadas "proporcionaron valiosos ingresos por recompensas de staking al patrimonio".

Según cifras de Nansen, Celsius representa el 32% de ETH pendiente de retiro, con alrededor de 206.300 ETH equivalentes a aproximadamente u$s466 millones.