Qué son las CBDC y por qué se afirma que serán inevitables en el futuro de los pagos digitales

Las monedas de los bancos centrales buscan aparecer como una alternativa complementaria a las criptomonedas. Todos los detalles

La pandemia aceleró la adopción de las criptomonedas por parte de los inversores como una nueva herramienta para resguardar sus ahorros.

Con el mundo dirigiéndose cada vez más hacia lo digital en la forma de ver el dinero, los bancos centrales decidieron investigar y, en algunos casos, ya lanzaron o probaron, sus propias versiones digitales de papel moneda.

Estas herramientas fueron llamadas monedas digitales del banco central o CBDC.

Según las entidades, es una forma de llevar las finanzas tradicionales a un mejor futuro para ayudar al comercio mundial.

En la superficie, las monedas digitales de los bancos centrales son simplemente la respuesta de las finanzas tradicionales a la amenaza percibida de las criptomonedas y el mundo emergente de los activos digitales.

En este escenario surge la pregunta es, ¿por qué los necesitamos? Las CBDC se exploran como formas virtuales de la moneda fiduciaria de un país.

Las monedas digitales del banco central o CBDC

CBDC y su papel clave en el futuro de los pagos digitales

La consultora Deloitte publicó una investigación donde expone que las Monedas Digitales del Banco Central serán el epicentro del futuro de las formas de transferencia de valor.

"Central Bank Digital Currencies: Building Block of the Future of Value Transfer" ubica a las CBDC en el estatus de algo "Inevitable" porque poseen el potencial de ser la innovación más generalizada en el espacio digital y de pagos.

Además, según el estudio, estás tendrán "un impacto fundamental en todos los participantes en la industria global de servicios financieros".

"Las Monedas Digitales del Banco Central tienen el potencial de ser la innovación más generalizada en el espacio digital y de pagos que impactará fundamentalmente a todos los participantes en la industria global de servicios financieros. Una moneda digital del banco central es una innovación en la forma de dinero emitido, así como la infraestructura subyacente en la que se pueden realizar transacciones de pagos", sostienen.

Posibles tipos de adopción de las CBDC

La investigación realizada por Deloitte explica que la distribución de las CBDC se puede clasificar en dos categorías según cómo circule la moneda.

En primer enfoque sostiene que la distribución de CBDC la realizará el Banco Central. Este modelo requeriría un aumento de la mano de obra y la infraestructura para atender al ecosistema.

En el enfoque de dos niveles, la emisión de moneda digital se realiza mediante Banco Central, pero la distribución recae en las instituciones financieras.

"A medida que los bancos centrales se embarcan en su inevitable viaje digital con CBDC, conducirá a un cambio de paradigma en la forma en que global y economías domésticas operan y tienen implicaciones significativas en los bancos comerciales, su rentabilidad así como sus operaciones", concluyen.