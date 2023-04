Cómo retirar tus criptomonedas de Paxful tras el anuncio de cierre y dónde guardarlas de manera segura

La plataforma de intercambio de criptomonedas P2P anunció el cierre de sus operaciones debidos a la crisis del sector. Cómo retirar los fondos

La firma cripto Paxful declaró el cese de operaciones y generó preocupación entre los miles de usuarios de monedas digitales con fondos en la plataforma.

Si bien la compañía ya había dado muestras de su recorte, con el despido de su personal fuera de sus mercados clave (como Latinoamérica), en las últimas horas decidió cerrar directamente todas sus operaciones, acción que tomó por sorpresa a muchas personas que tenían sus fondos en ella.

La noticia informada mediante un comunicado firmado por Ray Youssef, CEO de la plataforma de intercambio persona a persona (P2P), generó preocupación entre los usuarios, donde se destacan muchos argentinos freelancers que cobraban dinero del exterior (principalmente, vía PayPal) y lo podían convertir a dólar digital (USDT) o pesos en una cuenta en bancos o cuentas fintech.

"Esto probablemente será un gran shock para muchos. Si bien no puedo compartir la historia completa ahora, puedo decir que lamentablemente hemos tenido algunas partidas de personal clave", explicó Youssef.

Además el CEO agregó que "los desafíos regulatorios para la industria continúan creciendo, especialmente en el mercado peer-to-peer y más fuertemente en los EE. UU. Mientras trabajamos en estos problemas, hemos tomado la opción más segura y le pedimos que explore la autocustodia y el comercio en otra parte".

Pero desde la firma aseguraron que Paxful Wallet estará disponible para que los clientes recuperen sus fondos.

Ray Youssef, CEO de Paxful

Cómo retirar los fondos de Paxful

Desde Paxful informaron a los usuarios diferentes alternativas para migrar los fondos. Algunas de ellas no tienen cargo, mientras que otras si lo tienen.

"Todos los fondos de los clientes están contabilizados. Retírelos. Recomendamos opciones como Exodus Wallet y Muun Wallet", añaden desde la plataforma.

Y suman que están ofreciendo una migración fácil a otras opciones para usuarios fuera de los EE. UU. a plataformas como Noones, una nueva empresa P2P dedicada al Sur Global.

"Todo lo que haces en Paxful lo puedes hacer en Noones. Yo personalmente respondo por Noones, puedes confiar en ellos", subraya Ray.

Pero también existen otras alternativas, como transferir los fondos a otras plataformas cripto, como Binance o Ripio, por ejemplo. La contra de este movimiento es que tiene cargo, el cual puede representar un porcentaje importante de los fondos para los usuarios que menos tienen.

Para ello solamente basta con pegar en Paxful la dirección de la wallet a la que se quieren transferir los BTC. Es clave asegurarse que la dirección sea correcta porque en caso de error los fondos pueden perderse.

El comunicado de Paxful

Billetera non-custodial o "billetera fría"

Otra alternativa, es trasladar las criptomonedas desde Paxful a una billetera non-custodial, es decir, donde uno administra la custodia.

Una billetera non-custodial es un software que, a través de una frase semilla, permite almacenar, enviar y recibir criptomonedas. La frase semilla, que generalmente es de 12 palabras en inglés, es mostrada al crear la dirección en la que se almacenarán los activos.

Es de total importancia no perderla, ya que sin ella no se podrá acceder a los mismos. Uno puede imprimirla, o escribirla en un papel y guardar varias copias en distintos lugares a fines de asegurarse de no extraviarla. También existen dispositivos del tamaño de un pendrive que almacenan la frase semilla y al enlazarlos en una computadora generan la conexión con la billetera.

La ventaja de guardar los activos de este modo es que se tiene posesión total sobre ellos y la seguridad es máxima siempre y cuando no se comparta la frase semilla. Entre las desventajas se puede mencionar que los costos a la hora de transaccionar entre diferentes criptomonedas son mayores y también que en caso de perder la frase semilla, no existirá una entidad a la cual reclamar, por lo que el capital se perderá sin posibilidad de recuperarse.

Como se puede observar, lo mismo que puede ser una ventaja, también puede resultar en una complicación, ya que no todos los usuarios de criptomonedas comprenden realmente las complejidades y los riesgos de administrar la custodia de sus propios activos. Se puede concluir entonces, que la forma de almacenar el capital debe definirse en base a los objetivos y el nivel técnico de cada inversor.

Si el objetivo del inversor es apostar a largo plazo en el proyecto de alguna criptomoneda, y su idea es priorizar la seguridad, lo ideal será almacenar el capital en una billetera. Mientras que si la intención es poder operar con facilidad y aprovechar las variaciones del precio en el corto plazo, o ganar intereses en alguna criptomoneda, entonces va ser conveniente almacenarlo en algún exchange para ahorrar costos transaccionales y aprovechar el pago de intereses.

En cuanto al nivel técnico, si el usuario no comprende del todo el proceso para el uso de una billetera non-custodial, no es recomendable que administre la seguridad de sus criptomonedas, ya que es posible que al cometer un error pueda perder la totalidad de sus fondos. Sin embargo, si el usuario tiene un nivel técnico avanzado, lo más recomendable es que gestione la custodia y seguridad de sus activos con una billetera non-custodial cuando lo crea conveniente.