¿Exchange o "billetera fría"?: conocé las ventajas y desventajas a la hora de guardar tus criptomonedas

A medida que pasan los años, el uso de criptomonedas resulta cada vez más habitual. Este fenómeno se da por distintos motivos. Uno de ellos es que hay una pérdida de confianza en los bancos, ya que en ciertas ocasiones, en épocas de crisis, no lograron darle a la gente el dinero que debían.

Otro factor importante es que el valor de las monedas emitidas por bancos centrales, como el peso o el dólar, se ve afectado negativamente en muchas ocasiones por una emisión sin respaldo ante necesidades del contexto. Por otro lado, mucha gente ya no se siente segura guardando dólares en sus hogares ante la posibilidad de ser víctimas de un robo.

Ante estas problemáticas, las criptomonedas presentan una excelente alternativa. Dentro de las ventajas de ahorrar en estos activos se puede destacar que muchos tienen protocolos descentralizados. Esto quiere decir que la emisión no depende de una sola entidad, sino que depende de todo aquel que desee contribuir con el mantenimiento de la red.

Además, se sabe de antemano cómo será el proceso de emisión y cuál será el total máximo que habrá de circulante. Un dato importante, es que las personas tienen la posibilidad de almacenar y acceder sus activos sin necesidad de intermediarios.

Por este motivo, resulta relevante conocer las distintas formas de almacenamiento y entender sus ventajas y desventajas.

Una posibilidad que ofrece el mercado son los exchanges. Un exchange funciona como una casa de cambio. Uno puede ingresar dinero emitido por un banco central, como pesos o dólares, e intercambiarlo por criptomonedas. También se pueden realizar operaciones entre criptomonedas.

Esta alternativa resulta óptima si el fin es realizar transacciones en el corto plazo o si se trata de montos bajos, ya que trasladar el dinero de un lado a otro en el mundo digital puede resultar costoso en términos de comisiones fijas. Además, en algunas plataformas como Quantia se ofrece la posibilidad de ganar intereses con las criptomonedas que se almacenan allí.

La desventaja que tiene este modo es que los activos se encuentran custodiados por una entidad y no por uno mismo, por lo que el riesgo que se corre es el mismo que cuando se deja el dinero en un banco.

Otra alternativa, es trasladar las criptomonedas a una billetera non-custodial, es decir, donde uno administra la custodia. Una billetera non-custodial es un software que, a través de una frase semilla, permite almacenar, enviar y recibir criptomonedas. La frase semilla, que generalmente es de 12 palabras en inglés, es mostrada al crear la dirección en la que se almacenarán los activos.

Es de total importancia no perderla, ya que sin ella no se podrá acceder a los mismos. Uno puede imprimirla, o escribirla en un papel y guardar varias copias en distintos lugares a fines de asegurarse de no extraviarla. También existen dispositivos del tamaño de un pendrive que almacenan la frase semilla y al enlazarlos en una computadora generan la conexión con la billetera.