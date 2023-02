Revelan la regla de los "seis pasos" para protegerse de posibles estafas y fraudes digitales

En América Latina se registran 110 ataques de phishing o suplantación de identidad por minuto desde inicios de este 2023. Cómo protegerse

El crecimiento del comercio electrónico y de las finanzas digitales atrae a estafadores que buscan cualquier espacio para infiltrarse y hacerse del dinero y datos de millones de usuarios.

La compañía Prex elaboró un informe que advierte que la clave para prevenir engaños es "cumplir con protocolos de uso responsable de dispositivos y de usuarios".

Se trata de un fenómeno global: según un estudio de Truecaller, en los Estados Unidos durante 2022, se perdieron u$s40.000 millones a cuenta del phishing (suplantación de identidad a través de mensajes de texto o de llamadas falsas o, incluso, de anuncios en Internet).

En tanto, en América Latina, se registran 110 ataques de este tipo por minuto según datos de Kaspersky, publicados en noviembre pasado.

El modus operandi de los ciberestafadores es el mismo: utilizan la marca o el nombre de una empresa con buena reputación para ganar la confianza de las personas mediante canales no oficiales como mail, redes sociales, teléfonos o mensajes de texto, obtienen datos personales y financieros de sus víctimas.

Cómo prevenirse

Agustín Gallo, Chief Growth Officer de Prex, resaltó que "es una una responsabilidad para nosotros, como fintech, educar a los cientos de miles de usuarios en Uruguay, Perú y la Argentina que utilizan nuestra plataforma y a los ciudadanos en general, de modo que todos conozcan las buenas prácticas de ciberseguridad y así se robustezca el ecosistema financiero regional".

1) Si es demasiado bueno, es falso

Sea para invertir u obtener un préstamo, cada usuario debe saber que existen términos y condiciones que cumplir. No hay forma de obtener rendimientos extraordinarios, ni resultar beneficiado en un margen más allá de lo razonable. Si se es contactado para recibir ofertas de este tipo, es mejor dar un paso al costado.

2) Los datos de acceso nunca deben ser compartidos

Bajo ningún concepto debes proporcionar tus datos de acceso a un tercero, no importa lo que diga. En el momento en que se entrega esta información, se proporciona vía libre para que cualquiera tome control de tu dinero y de tu identidad. Esto último es lo más delicado, ya que un ciberdelincuente puede usar tu identidad para cometer ilícitos que comprometan a tu persona.

3) Toma contacto por canales de comunicación oficiales

Las conversaciones con tu banco, fintech o comercio deben ser llevadas adelante por canales oficiales, esto quiere decir, dentro de la app, homebanking, bots certificados de la compañía y redes sociales debidamente certificadas. En dichas conversaciones ninguna entidad solicitará los datos personales de identificación y de acceso.

Si recibes una comunicación, revisa que la dirección remitente sea oficial y legítima. Uno de los métodos más utilizados para robar información sensible a través del correo electrónico es el phishing.

Esta práctica consiste en enviar emails que llevan la firma de entidades financieras de confianza a distintos destinatarios. De esta forma, los hackers buscan acceder a los números y las claves de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito de las personas.

Previrse de las estafas digitales estando alertas

Evitar caer en las trampas

Para evitar caer en esas trampas, una posibilidad es utilizar varias cuentas de correo electrónico. Por ejemplo, mantener dos o tres cuentas diferentes destinadas a distintos tipos de uso (una para el trabajo, otra personal y una tercera para recibir información general).

Esto facilita que las casillas de email de menor importancia y donde no se maneja información sensible sean adonde los hackers envíen este tipo de contenido.

Asimismo, recomendamos revisar en detalle la casilla desde la que proviene el correo y constatar que no haya ni una letra o símbolo de más o de menos: con frecuencia, los ciberdelincuentes crean direcciones que simulan ser oficiales.

Además, es recomendable siempre pasar el cursor del mouse sobre el call to action para ver a qué URL redirige ese botón: por ejemplo, pueden clonar un sitio que sea HTTP://dominio, mientras que el sitio oficial es HTTPS://dominio; se trata de una pequeña gran diferencia que puede representar un antes y un después en cuestiones de seguridad.

Llegado el caso, escribir la dirección web es más seguro que seguir un enlace. Otro evento frecuente donde los usuarios son vulnerables es cuando reciben emails donde les comunican que su cuenta está inactiva y le solicitan que vuelvan a loguearse; así, los criminales obtienen los datos de acceso de los usuarios incautos.

No utilizar la misma contraseña para diferentes dispositivos y cuentas

4) No repitas las contraseñas de tus cuentas

Un falso sentido práctico hace que millones de personas en el mundo tengan una sola contraseña y con ello se vuelven totalmente vulnerables. Aunque es uno de los consejos sobre los que más insisten los especialistas en ciberseguridad, este es un error muy común, debido a la gran cantidad de servicios que demanda la generación de contraseñas en Internet.

Muchas personas le restan importancia a la calidad de las contraseñas. Sin embargo, no saben que, al utilizar siempre el mismo código, la seguridad de sus cuentas disminuye.

Para minimizar los riesgos de un hackeo, además de no repetir contraseñas, es importante actualizarlas y cambiarlas periódicamente, evitar el uso de palabras y datos personales fáciles de adivinar como, por ejemplo, fechas de nacimiento o nombres de personas, mascotas, familiares o datos vinculados con hobbies como el fútbol, por caso. También es importante recordar que las contraseñas son de uso personal y no deben ser compartidas con nadie.

Un dato ilustrativo, entre las peores contraseñas del 2022, se cuentan estas: "123456", "111111", "nombre+apellido1", etc. Estas contraseñas pueden ser descifradas por un ciberdelincuente en un segundo. Ya si hablamos de contraseñas como "col123456", al ciberdelincuente podría llevarle 11 segundos descifrarlas.

En síntesis, la recomendación es no repetir contraseñas, no usar datos personales fáciles de adivinar ni secuencias numéricas o alfabéticas, más la incorporación de caracteres especiales, como puede ser numeral, guion, guion bajo, etc.

5) No te conectes a redes de Wi-Fi públicas

Con el avance de Internet, las redes WiFi públicas se volvieron comunes. Sin embargo, hackear una red de este tipo es mucho más fácil que atacar cualquier otra. En muchos casos, este tipo de conexiones no pide contraseñas y, si lo hace, todos los que tengan acceso a la clave, incluso un hacker que quiera robar información, pueden utilizarla.

Como las redes públicas no suelen estar encriptadas, es importante que, para evitar un hackeo, mantengas tu dispositivo actualizado, uses siempre antivirus y softwares anti malware, programes tu computadora o smartphone para que no se conecte automáticamente a redes públicas y utilices solo las conecciones que son confiables.

6) Evalúa la reputación

Hay que prestar atención a la reputación de la marca: ¿está debidamente regulada?, ¿cuenta con un sitio web respaldado y canales en redes sociales verificados?, ¿tiene presencia en los medios? Tal como hoy en día solemos hacer antes de ir a un restaurante y evaluamos críticas de usuarios y de conocidos, lo mismo debemos hacer al elegir una entidad financiera.

Además, no debe haber "letra chica" y, desde el área de compliance, deben responder ante cualquier inquietud que surja con respecto a la seguridad de la compañía y de sus fondos personales.