EE.UU. endurece su posición contra las cripto: ¿por qué la SEC presiona a esta 'popular' exchange?

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos multó a la plataforma cripto por una suma de u$s30 millones. Por qué lo hizo y qué dijo su presidente

Mientras las criptomonedas crecen con fuerza en los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país trabaja a toda máquina en una reglamentación estricta para la industria cripto.

Sin embargo, el organismo tomó una serie de medidas que irían en contra de lo que la comunidad cripto considera como 'regulación'.

Recientemente, la SEC decidió prohibir a las plataformas de intercambio cripto el staking, decisión que disgustó a muchas empresas del rubro y afectó severamente a otras.

Criptomonedas: EE.UU lanza dura advertencia contra los exchanges

En este contexto, Gary Gensler, presidente del organismo, instó a las compañías del ecosistema a "cumplir la ley" después de que la agencia anunciara un acuerdo con el exchange de criptomonedas Kraken.

Gensler argumentó que las exchanges de criptomonedas deberían registrarse en la SEC para cumplir con la normativa de Estados Unidos, y alegó que muchos miembros de la industria declinan hacerlo.

Según el directivo, los modelos de negocio de muchos proyectos del sector están "plagados de conflictos", y precisó que necesitan "desenmarañar" los productos agrupados.

Gary Gensler, presidente de la SEC, prohibió el staking de criptomonedas entre los exchanges que operan en EE.UU.

"Si este campo tiene alguna posibilidad de supervivencia y éxito, son las normas y leyes probadas por el tiempo para proteger al público inversor", manifestó Gensler en el programa Squawk Box de la CNBC.

"No metas la mano en el bolsillo del cliente, utilizando sus fondos para tu propia plataforma", disparó luego.

"Si este campo tiene posibilidades de sobrevivir, necesita leyes para proteger al público inversionista", resumió.

Criptomonedas: el caso Kraken mantiene tenso al ecosistema

Las declaraciones de Gensler se producen en medio de la polémica con el exchange Kraken, el cuál debió cerrar su servicio de staking en criptomonedas tras la última medida tomada por la SEC.

La entidad informó que llegó a un acuerdo con la firma, por la cual esta última deberá pagar una multa de u$s30 millones en concepto de restitución, intereses de demora y sanciones civiles.

De todas formas, y cómo una mojada de oreja, Kraken confirmó que seguirá ofreciendo servicios de staking para usuarios no estadounidenses a través de su filial extranjera.

El acuerdo de la SEC fue duramente criticado por considerar que los reguladores van en contra de los interéses de las compañías del rubro, las cuales deben "navegar por un espacio normativo sin directrices claras".

"Damos otro paso para proteger a los inversores minoristas al cerrar este programa de staking no registrado, a través del cual Kraken no solo ofreció a los inversores rendimientos desmesurados sin ataduras a ninguna realidad económica, sino que también retuvo el derecho de no pagarles ningún rendimiento, mientras que no les proporcionó información de dichos programas", concluyó Gensler.