Vitalik Buterin, a solas con iProUP: qué piensa del presente cripto, el talento argentino y el "Zuckerverso"

El máximo referente del ecosistema cripto llegó a la Argentina y dialogó en exclusiva con iProUP, Buterin habló sobre Argentina y disporó contra Zuckerberg

Vitalik Buterin, el genio ruso cofundador de la red Ethereum, volvió a estar presente en Labitconf y no pasó para nada desapercibido. Al contrario, gracias a su presencia, la primera fecha del evento se convirtió en una jornada diferente, en la cual cientos de jóvenes se congregaron desde temprano para llenar el auditorio principal.

En la mañana del sábado 12 de noviembre, un cordón de seguridad distribuía la ubicación de más de 1.900 personas. Su charla oficial duró cerca de una hora en la cuál Buterin se explayó sobre el futuro de las criptomonedas, se divirtió con el público y hasta se bajó del escenario.

Afuera del auditorio, la imagen de Vitalik se hizo presente en carteles, en cromos dorados que imitaban las figuritas más deseadas del Mundial y en las pantallas que anunciaban la charla: como si fuera Messi, pero de las criptomonedas.

Sin embargo, detrás del escenario, en un coqueto vip al que pocos tenían acceso Vitalik esperó a los periodistas. Con un té de tilo en la mano, relajado, y sentado cómodamente en un sillón respondió con amabilidad, y tiempo, a todas las preguntas.

Argentina lo impresiona. Y en su segunda visita al país, no hizo más que reforzar su visión asombrada del ecosistema local.

En diciembre pasado, en su debut en Buenos Aires, el joven ruso no llegó con seguridad privada y tampoco conversó con periodistas.

Pero esta vez la situación fue diferente, pese a que el Príncipe Cripto -como lo describió Time alguna vez cuando lo puso en la portada como el joven más influyente del mundo- no es claramente un amante de estar frente a las cámaras.

Vitalik en su segundo paso por Buenos Aires estuvo presente en Labitconf

Sencillo, cultor del bajo perfil, siempre se ubica al borde la timidez. El viernes, por ejemplo, durante la primera jornada del evento, se camufló entre el público en medio de una charla, y se sentó en primera fila a escuchar cómo se veía el ecosistema en Latinoamérica. Apenas un sombrero le cubrió su rostro y un libro en la mano completó el outfit.

Sin embargo, su actitud cambia cuando llega el turno de hablar de su creación. En ese escenario, Vitálik aparece tan entusiasmado, que en muchas ocasiones es realmente complicado seguir todos sus conceptos. Habla rápido, gesticula con las manos y busca que su interlocutor lo siga.

Tan rápido suele hablar, jugando con las palabras y alterando las frases para deleite del público que, incluso, durante la charla principal hizo tentar a la intérprete.

La entrevista con iProUP comienza con el tema inevitable: el alcance del invierno cripto.

¿Cuál será el alcance del invierno cripto y cómo será el futuro de Bitcoin y Ethereum?

"Creo que es algo que no hace más que demostrar la fortaleza del mercado. Podemos ver que los exchanges descentralizados pueden llegar a ser una parte importante del ecosistema y pueden hacer que las personas interactúen con mayor libertad entre sí".

Bitcoin no va romperse. Ethereum no va romperse. ¿Sabes por qué no van a romperse? Porque son sistemas descentralizados, realmente fuertes como Internet. No va romperse nunca

Mi contribución al ecosistema es poder ayudar a las personas a que comiencen a ver el verdadero potencial de los criptomonedas.

Una de las grandes diferencias es poder ver entre los proyectos cripto que pueden demostrar un valor y aquellos que puedan llegar a generar algún problema financiero por su tipo de transacciones, por sus usuarios.

¿Cree que las criptomonedas pueden ser una alternativa a la inflación en la Argentina?

Absolutamente. Creo que la Argentina es un país muy particular. Lo pude ver el año pasado, creo que hay una gran adopción.

El año pasado vine antes de la Navidad, estaba mirando en los negocios y entré en un coffee shop. El dueño del negocio me reconoció y me comentó que el operaba con criptomonedas.

Le pregunté si las aceptaba como forma de pago y me dijo que sí. ¡Creo que eso es increíble! Y muestra el gran número de personas que usa criptomonedas en el país.

Hay una comunidad muy fuerte, que hace proyectos. Creo que el país está lleno de gente muy inteligente que aporta al ecosistema, que trabajan juntos en lograr proyectos cada vez más robustos en el futuro, que realmente trabajan con entusiasmo.

Vitalik en Labitconf

¿Cuál cree que es el Rol de Ethereum en el Metaverso?

Creo que el Metaverso es un concepto muy interesante. En teoría es un concepto que atrae a las personas porque es parte de la Ciencia Ficción, captura la imaginación y la mezcla con la realidad.

Hay muchas maneras de interpretar el concepto. Las personas lo interpretan de diferente manera. El Zuckerverso es propiedad de Mark. Un concepto tan amplio como el metaverso no puede ser de una sola persona.

Zuckerberg, obviamente lo intenta, tiene su versión pero no siento que todas las personas estén feliz con su interpretación. Hay algo frío en eso, y las personas no se quieren involucrar.

Hay proyectos que involucran a las cripto y he visto que algunas operaciones puede resultar y están trabajado, pero ninguna define qué moneda usar.

En una entrevista con revista Time, comentó que es mejor que "sea lenta" la adopción de las criptomonedas. ¿Qué es lo que lo llevó a opinar eso?

Creo que es una cuestión de cultura. Cada país es como una burbuja, hay algunos países que realmente tienen una adopción muy rápida, pero a veces puede ocasionar algún inconveniente.

Por eso es conveniente tomarse un tiempo para lograr la adopción.

¿Qué piensa respecto a los NFT?

Los NFT como tecnologías son grandiosos y puede ser muy útiles. El proyecto más exitoso que tenemos por el momento es Ethereum Name Service (ENS).

(La función principal del ENS es ayudar a convertir los identificadores complejos en la Web3, como las direcciones de las billeteras cripto, los hashes y los metadatos, a nombres legibles dominios que luego se registran en la cadena de bloques de Ethereum).

Es un proyecto muy exitoso y muy útil. Es una forma que tienen las personas de utilizarlo de manera muy sencilla, interactuar con aplicaciones, interactuar en entornos descentralizados. Todas esas cosas.

Espero que la gente pueda ver a los NFT como un valor y no solo como para comprar una imagen de un mono. Igual, a todos nos gustan los monos.