¿Conviene comprar ya?: anticipamos todos los beneficios que tendrá una criptomoneda "top 10" del mundo

Se espera que la bifurcación optimice la red, mejore su eficiencia y potencie a todo el ecosistema. Por qué hay que seguirla de cerca

El mundo de las criptomonedas se volvió una obsesión para millones de personas en todo el planeta, con gran cantidad de usuarios que se sumaron al ecosistema en busca de nuevas herramientas y formas de ahorro. Así, las principales redes del mercado se enfrentan a una necesidad de actualizar sus protocolos para agilizar su funcionamiento y abaratar costos.

Este es el caso de Ethereum, que vislumbró una "revolución" luego de que la actualización conocida como "The Merge" marcara el cambio de su mecanismo de consenso, la forma en la que se validan y escriben transacciones en la blockchain.

Pero no es la única que vive momentos así. Cardano, que también usa contratos inteligentes, es otra de las que aguarda la llegada de su esperado update para darle el impulso definitivo a su red.

Cardano: qué es el Hard Fork Vasil

La próxima gran actualización (o hard fork) de Cardano se llamará Vasil, en honor a Vasil Dabov, desarrollador búlgaro y exembajador de Cardano fallecido hace unos meses. Básicamente, traerá mejoras significativas de rendimiento y capacidad. La plataforma sumó beneficios constantes en los últimos dos años, como la facultad de albergar más contratos inteligentes y tokens no fungibles (NFT).

Aún así, Vasil representa la actualización más importante desde la bifurcación dura Alonzo, completada el año pasado. Según sus fundadores, Vasil agilizará el flujo de la red y mejorará la capa de consenso, un cambio que facilitará la creación de bloques y permitirá mayores ganancias en el sistema.

Tras un largo período de incertidumbre sobre el lanzamiento oficial, Input Output Global, empresa detrás de la blockchain Cardano, confirmó oficialmente que el ansiado update Vasil se llevará a cabo este 22 de septiembre y se implementará el 27 del mismo mes.

Cardano comenzará el jueves su actualización Vasil para contar con mayor escalabilidad

"Entre sus mejoras, se verán aplicadas numerosos avances en el lenguaje de desarrollo Plutus (herramienta que proporciona un lenguaje de programación propio para Cardano), permitiéndole a los desarrolladores crear aplicaciones más potentes, seguras y eficientes", ilustra a iProUP Lucas Machiavelli, embajador y cofundador de la Fundación Cardano en Latam.

Por su parte, Mariano Galdo, CEO de Grava Digital, resalta a iProUP que se trata de una "iteración" en el desarrollo dentro de un roadmap definido: "A partir de la arquitectura anterior, se le suman a esta nuevas partes que aportan estabilidad, performance y escalabilidad".

Cardano: qué mejoras traerá el Hard Fork Vasil

En esta línea, habrá una optimización de los reference inputs. "Previamente, cada contrato debía gastar una transacción para referenciar información de la misma blockchain. Con esta modificación, el contrato puede referenciarse de forma directa evitando este proceso", explica Machiavelli.

Otra mejora es el Diffusion Pipelining, que solapa distintos procesos de creación de cada bloque, mejorando su eficiencia y velocidad de propagación. Según Galdo, este proceso permite que los bloques (espacios en los que se guarda información) aún sin verificar se envíen a la red de forma asincrónica y, una vez que se validan, se agreguen a la red.

El experto indica que así se rompe la linealidad del proceso, por lo que los tiempos serán menores. Se mejorará la escalabilidad para brindar más transacciones, otorgando mayor usabilidad y bajando los costos para operar.

Machiavelli menciona un cuarto aspecto a destacar: los Input Endorsers. "La red hoy tiene un solo tipo de bloque cada 20 segundos. Con esta mejora pasará a tener dos tipos de bloques trabajando en conjunto: uno para transacciones y otro para el consenso de la red".

ADA, la moneda nativa de la red Cardano, está en el puesto 8 de capitalización

El segundo va a seguir ocurriendo cada 20 segundos, mientras que entre cada bloque de consenso, mejorando notablemente la eficiencia del sistema y aprovechando más los tiempos de operación.

"Vasil no es un hard fork tradicional, en el cual la red se separa y arranca en otra rama", aclara a iProUP Jaime Martinez, CEO y cofundador de Allyu Academy.

En Cardano se usa el llamado "Hardfork Combinator, en el que los nodos de la red votan y demuestran si quieren ser parte de esta nueva 'versión'. Basado en ese consenso, dicha versión es desplegada", suma.

Ante la pregunta de por qué es necesaria una bifurcación sobre la blockchain, el ejecutivo responde: "por incompatibilidad de arquitectura. Las nuevas características conllevan un crecimiento y una necesidad de arquitectura que la versión anterior no tiene, teniendo que 'obsoletizar' los mecanismos de transacción previos. No significa que no sean legítimas, sino que se unifican bajo un mismo esquema, ya que no pueden coexistir las dos".

Cardano: ¿por qué Vasil se retrasó numerosas veces?

Así como la euforia de la comunidad se asentó en vísperas de su llegada, también lo hizo la frustración con los sucesivos retrasos del proyecto, que estaba pautado para principios de 2022. Sobre este punto, Galdo lista una serie de causas que son, en su mayoría, meramente técnicas, pero "todas parte del desarrollo" y que "no significa necesariamente que el sistema sea frágil":

Es mejor estrategia que las integraciones sean "paulatinas" y no "explosivas" para anticiparse a cualquier inconveniente con tiempo y dar más posibilidades de maniobra

para anticiparse a cualquier inconveniente con tiempo y dar más posibilidades de maniobra Es superador que el desarrollo e integración fluya entre partes y no necesariamente actuar sin medir consecuencias. La blockchain necesita de exchanges, desarrolladores e integradores

y no necesariamente actuar sin medir consecuencias. La blockchain necesita de exchanges, desarrolladores e integradores La solidez de la propuesta se refleja en la calidad de su testnet (red de pruebas), en la que todo lo que pasó fue público y sus soluciones transparentes. Si bien a una porción del ecosistema le preocupa que falle, es totalmente normal y aun mejor que suceda.

Haciendo énfasis sobre el último ítem, Galdo suma que el sistema productivo va a ser "mucho más sólido si manifiesta preocupación por la calidad por sobre la urgencia".

Al igual que Ethereum, Cardano ofrece contratos inteligentes y busca un lugar en el mercado NFT

Martínez indica que el retraso de esta solución es porque Cardano tiene un "campo de práctica (o sandbox)", en el que la gente prueba nuevas versiones, intenta romper actualizaciones, etcétera". En ese proceso de testeo, la comunidad técnica de Cardano encontró áreas que se podían mejorar y, a partir de allí, se decidió corregirlas antes de continuar con el lanzamiento.

Actualización de Cardano: ¿cómo impactará en el precio de ADA?

Machiavelli revela a iProUP que en algunas pruebas hechas por la comunidad, "se observó una reducción del 77% en el costo de transacciones con contratos inteligentes". Esto representaría un plus para todo protocolo y criptoactivo que trabaje sobre la red, siendo Cardano con su token nativo, ADA, el beneficiado por excelencia.

Hoy, ADA está en los 0,45 dólares, lejos de los récords de finales de 2021, cuando cotizaba a u$s3 y prometía una gran alternativa a Ethereum

"El proyecto está muy bien respaldado por calidad, comunicación y propuesta. A medida que la plataforma se asiente, demostrará buena performance. Si crear DApps (aplicaciones descentralizadas) resulta más beneficioso que la competencia, el precio de la cripto debería subir", completa.

Machiavelli opina que los grandes anuncios y mejoras suelen "traer periodos de volatilidad", por lo que es de esperar "movimientos importantes en el precio de ADA en las siguientes semanas".

"De cualquier forma, como comunidad vamos a seguir enfocándonos en aportar valor al ecosistema", concluye el especialista.