Qué son los NFT, cómo funcionan y dónde empezar a invertir

Estos activos digitales conforman un ecosistema en ascenso y canalizan operaciones por miles de dólares al garantizar colecciones únicas digitalizadas

Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) son activos digitales que representan viene únicos e irrepetibles. Pueden ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video.

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, en diálogo con iProUP los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido desde Binance detallan a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.

"La idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un NFT es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente", añaden desde BuenBit.

"Es opuesto al caso del Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos. Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y me permite venderlo después".

Matías Bari, cofundador del exchange nacional Satoshi Tango, acerca un ejemplo sobre esta tendencia: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

Estos tokens generaron un nuevo furor entre coleccionistas asombrados por la posibilidad de contar con piezas únicas e irrepetibles

¿Cómo se crean los NFT?

Crear un token no fungible es un proceso relativamente sencillo, especialmente para quienes ya tienen experiencia en la operatoria de criptomonedas:

Lo primero es decidir qué blockchain se usará, siendo Ethereum lo más popular en el ecosistema.

Luego se debe contar con una billetera cripto que soporte esas redes y tener entre 50 y 100 dólares en ether.

Acceder a una plataforma como OpenSea para elegir el archivo a tokenizar.

"Cualquiera lo puede hacer. Uno puede vender hasta los dibujos de su hijo", suma el CEO de Belo, quien agrega que al subir la obra se genera el certificado en la blockchain que se distribuirá entre diferentes servidores.

"Así se genera el NFT para poner a la venta. No es para nada complejo. Lo interesante, además, es que el creador recibe casi todo el dinero", subraya.

Dónde se compra y se vende un NFT

Actualmente, existen varias plataformas que permiten no sólo la creación de un NFT, sino que también se pueden comercializar. Algunas de ellas son:

Opensea: es el marketplace de NFT más importante de la actualidad. Permite comprar, vender y subastar obras de arte y coleccionables

Nifthy Gateways: una de las comunidades más activas de compraventa de arte digital

Theta: tiene blockchain y moneda digital propia y se presenta como una plataforma que cambiará la forma en que se transmiten videos

Enjin Coin: integra a los videojuegos en el negocio de los NFT

Decentraland: ofrece un mundo virtual en el que los usuarios pueden subir sus propios objetos, desarrollar aplicaciones y monetizar sus creaciones

Flow: creada por los responsables de CriptoKitties, se enfoca en la distribución de juegos, apps, y activos digitales. Tiene como partners a NBA, Ubisoft y Warner Music

Binance: el gigante de las criptomonedas acaba de lanzar un marketplace para la compraventa de NFT

Cómo ganar plata con un NFT

La forma para ganar dinero con estos tokens es a través de su intercambio, como ocurre con una obra de arte.

Si los NFT tienen un comprador entonces vamos a estar ganando dinero con la comercialización.

Además ser un early adopter brinda la posibilidad de forjar relaciones directas con los exponentes más importantes de la industria y, por lo tanto, tener acceso a todas las novedades relacionadas.

Artistas, deportistas y creadores de contenido hoy encuentran en los NFT una forma redituable de hacer valer sus trabajos y proteger su propiedad intelectual.

La economía digital, una vez más, hace pie en un lugar impensado hasta hace algunos años y deja pendiente una incógnita: ¿hasta dónde llegará?