Oficializaron la fecha para The Merge: ¿cuándo será y por qué ya se comercializan 'tokens bifurcados'?

Mientas la Fusión ya tiene fecha confirmada para su puesta en marcha, un par de tokens tomaron la lanza y ya están disponibles en siete exchanges

The Merge, la esperada fusión de Ethereum ya tiene fecha oficial, mientras tanto en algunos exchanges empezaron a comercializar tokens de Ethereum bifurcados.

Los desarrolladores de Ethereum comentaron que la transición, conocida como The Merge -que es el cambio de PoW a PoS- se realizará el 6 de septiembre próximo.

"Tras años de duro trabajo, la actualización de la prueba de participación de Ethereum por fin está aquí", escribió la Fundación Ethereum en un blog.

"La exitosa actualización de todas las redes de prueba públicas ya está completa, y The Merge ha sido programada para la red principal de Ethereum", concluyó la entidad.

La transición estará dividida en 2 actualizaciones

Bellatrix: estará lista el 6 de septiembre a las 11:34 AM UTC.

París: el lanzamiento está previsto entre el 10 y 20 de septiembre.

Ethereum es una plataforma de código abierto, que sirve para ejecutar contratos inteligentes

En lugar de utilizar mineros, Proof of Stake se basa en validadores. Los validadores de Proof-of-stake bloquean grandes sumas de dinero para establecer su credibilidad en la red en lugar de utilizar una gran cantidad de potencia de cálculo, como hacen los mineros de Proof-of-work.

Este cambio fue, durante mucho tiempo, una prioridad para los desarrolladores de Ethereum.

El 10 de agosto, la red de pruebas Goerli se fusionó con éxito tras la última fase de pruebas.

La fecha de lanzamiento podría cambiar

Hace ya más de un mes, los desarrolladores de Ethereum consideraron que la fecha del 6 de septiembre era la ideal para la actualización de Bellatrix. Estas decisiones fueron realizadas a través de una llamada en la cual también se programó la actualización de París para el 15 de septiembre.

Sin embargo, debido a las diferencias en los tiempos de los bloques y las tasas de hash, la fecha podría llegar a cambiar.

La actualización de París podría tener lugar hasta cinco días antes o después de lo previsto. Los desarrolladores pueden anular manualmente la cadena si la tasa de hash cae drásticamente, como hicieron en la red de pruebas de Ropsten.

ETHW y ETHS: disponibles en siete exchanges de criptomonedas

Por otro lado, los inversores ya tienen la posibilidad de adquirir el token de Ethereum 2.0, por ahora denominado ETHS, para así distinguirlo de ether (ETH), la criptomoneda actual de la red.

Por otra parte, existe la opción de adquirir ETHW, el token de la posible bifurcación o fork que un grupo de mineros impulsa.

La idea de esta blockchain sería continuar con el método de la prueba de trabajo (la minería actual, también llamada Proof of Work o PoW) en lugar de reemplazarla por la prueba de participación (conocida como staking, Proof of Stake o PoS).

ETHW no es un token existente en la red de Ethereum ni en ninguna otra aún, sino una representación de los exchanges con fines especulativos de cara a lo que pueda pasar -o no- tras The Merge. Si no hay fork en Ethereum, esta representación de token no tendrá ningún valor.

Poloniex fue uno de los primeros exchanges en abrir el juego a los usuarios para que puedan operar con estos tokens. Ahora, Bitfinex se sumó también a través de su plataforma de derivados, donde los usuarios pueden intercambiar estos tokens por ETH.

Posibles escenarios

En su comunicado, Bitfinex distingue tres posibles escenarios a partir del Merge, programado en Ethereum para la fecha tentativa del 15 de septiembre.

ETHW ETHS se encuentran disponibles en siete exchanges