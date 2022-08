Protección del consumidor: por publicidad engañosa, una fintech recibió una ejemplificadora multa

Ya no hay que tener cuidado de los cibedelincuentes y sus "cuentos del tío", sino también de empresas que se consideran serias que quieren engañarte

Digit es una fintech con una plataforma de ahorro automatizada. Pero ahora fue multada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) de Estados Unidos

La suma de la multa fue de u$s 2,7 millones, y la razón fue por no respetar una promesa de no sobregiro.

La fintech tiene un algoritmo propio que determina cuánto debe reservar cada uno de sus clientes para sus ahorros y facturas a pagar. Luego extrae ese monto y lo deposita en las cuentas corrientes de los usuarios.

Pero todo indicó que en más de una oportunidad tomó demasiado en algunos casos.

De esa manera habría incumplido su promesa de no realizar sobregiros, y en e proceso tomó una una parte de los intereses generados por los fondos de los consumidores que retenía, aunque había prometido no hacerlo.

A la multa se suman u$s 68.145 que tendrá que pagar en concepto de indeminzación.

Hay que protegerse de los abusos que realizan algunas empresas, por ejemplo con publicidad engañosa

"Hello Digit se posicionó como una herramienta de ahorro para los consumidores que tenían problemas para cuidar su dinero por su cuenta. Pero al final, en lugar de ello, los consumidores acabaron pagando comisiones por sobregiro innecesarias", dijo el director de la CFPB, Rohit Chopra, en un comunicado. "Hace tiempo que se exige a las empresas que rindan cuentas cuando hacen publicidad defectuosa, y los reguladores deben hacer lo mismo cuando se trata de algoritmos defectuosos".

El tema de los sobregiros

La acción contra Digit pone de relieve el enfoque de la CFPB sobre las comisiones por sobregiro. El año pasado, un informe de investigación del regulador descubrió que los bancos dependían de los cargos relacionados con la insuficiencia de fondos para alrededor de dos tercios de sus ingresos por comisiones, lo que afecta desproporcionadamente a un pequeño número de clientes.

"En lugar de competir con un servicio de calidad y tipos de interés atractivos, muchos bancos se han enganchado a las comisiones por sobregiro para alimentar su modelo de beneficios", dijo Chopra en un comunicado el año pasado. "Vamos a tomar medidas para restablecer una competencia significativa en este mercado".

La CFPB llama a estos modelos "caja negra", indicó Yahoo Finanzas.