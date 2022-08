Fue lindo mientras duró: billetera dejó atrás el "gratis de por vida" y ahora te cobra por sus servicios

La aplicación envió un mensaje a los usuarios informando los nuevos costos por usar sus tarjetas cuando, en teoría, iban a ser gratis para siempre

Las fintech aprovecharon sus bajos costos operativos por la ausencia de sucursales y menor plantilla de empleados para crecer en base a propuestas superadoras en cuanto a precios.

Así, popularizaron el "gratis de por vida" en los costos, tratando de seducir a quienes buscan servicios financieros económicos ya sea porque no pueden acceder a los tradicionales o bien pretenden reducir gastos.

Pero una de estas firmas acaba de anunciar que empezará a cobrar por uno de sus servicios más buscados.

¿Desde cuando Reba cobrará por sus servicios?

"TU CUENTA Y TU AMERICAN EXPRESS R. GREEN SON GRATIS PARA TODA LA VIDA. Ayer mandamos un correo cumpliendo con las resoluciones y normas vigentes, que están para cuidarte, pero en la forma de hablarte nos parecimos a un banco tradicional", decía el mail de bienvenida que envíaba Reba (por entonces, Rebanking) a los usuarios.

Un par de años despues y tras un cambio de marca (tiene licencia de financiera, no de banco, por lo que abandonó la palabra "banking") la firma se vio obligada a quebrar su promesa.

En un correo que envío a sus usuarios, la plataforma fintech anuncia que duplicará el límite disponible de las tarjetas Green que ofrecía sin costo, pero que deberán abonar $395 los meses que tengan consumos en el resumen. Así, un usuario que compró un producto en 12 cuotas, deberá abonar ese costo esos 12 meses.

Por su parte, la renovación anual no tendrá costo y la reposición del plástico por pérdida o robo se ubica en $500, un valor que figura entre los más bajos de plaza. Además, Reba dejará de trabajar con tarjetas Gold y Platinum, por lo que no sólo no emitirá nuevos plásticos sino que convertirá a los existentes en "Green".

¿Qué pasa con el resto de serviciso?

Según la comunicación de Reba, la decisión no afecta a otros servicios, como la cajas de ahorro en pesos (remunerada) y dólares, compra de dólar MEP, etcétera.

Según datos del Banco Central, Transatlántica Cía Financiera (dueña de Reba) poseía a febrero unas 1.672.662 millones de cajas de ahorro, siendo el segundo banco digital (ofrece CBU en lugar de CVU) más utilizado después de Brubank (4,6 millones).

Pero a diferencia de este último, Reba sí poseía tarjeta de crédito, lo que lo convertía en un propuesta "ideal" para quienes buscaran un "paquete" similar a un banco "tradicional". Aunque a partir de ahora, sin tarjeta gratis.