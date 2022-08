Netflix, HBO Max, Disney+, Star+, y Amazon Prime: así son los "tanques" que se estrenarán en agosto

Las plataformas de streaming más importantes vuelven a la carga con una nueva batería de títulos este mes. Conocé cuáles son los mejores de cada una

Comienza agosto y las plataformas de streaming más importantes suman gran cantidad de contenido a sus catálogos y, a veces, decidirse qué ver entre tanto material puede ser bastante complicado.

A continuación, dejamos los estrenos de agosto 2022 en Netflix, HBO, Disney Plus, Star Plus y Amazon, de series, películas y documentales para disfrutar en casa

Netflix: Estrenos Agosto 2022

The Sandman

Estreno: 5 de agosto

Hay otro mundo que nos espera a todos cuando cerramos los ojos y dormimos, un lugar llamado el Dreaming, donde The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), da forma a todos nuestros más profundos miedos y fantasías.

Pero cuando Dream es capturado inesperadamente y mantenido prisionero durante un siglo, su ausencia desencadena una serie de eventos que cambiarán para siempre tanto el mundo de los sueños como el de los despiertos.

Para restaurar el orden, Dream debe viajar a través de diferentes mundos y líneas de tiempo para reparar los errores que ha cometido durante su vasta existencia, volviendo a visitar viejos amigos y enemigos, y conociendo nuevas entidades, tanto cósmicas y humanos, a lo largo del camino.

La producción está basada en la novela de DC Comics "The Sandman", escrita por Neil Gaiman.

Trainwreck: Woodstock '99

Estreno: 3 de agosto.

Se suponía que Woodstock '99 sería una celebración de paz, amor y buena música que definiría el milenio.

En cambio, el festival degeneró en un épico tren descarrilado de incendios, disturbios y destrucción.

Utilizando imágenes privilegiadas y entrevistas de testigos presenciales con una lista impresionante de empleados, artistas y asistentes del festival, esta serie documental va detrás de escena para revelar los egos, la codicia y la música que alimentaron tres días de caos total

Carter

Estreno: 5 de agosto

Dos meses después de una pandemia mortal originada en la DMZ (zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur) que ha devastado EE.UU. y Corea del Norte, Carter despierta sin recuerdos de su pasado.

En su cabeza hay un dispositivo misterioso, y en su boca, una bomba letal. Una extraña voz en sus oídos le da órdenes.

La bomba puede estallar en cualquier momento, a menos que rescate a la niña que es el único antídoto contra el virus.

Pero la CIA y un golpe de estado en Corea del Norte le pisan los talones

Locke & Key (tercera temporada)

Estreno: 10 de agosto

La serie basada en la novela gráfica de Joe Hill y Gabriel Rodriguez, llega a su fin con su tercera temporada.

En el capítulo final de la serie, la familia Locke descubre más magia mientras se enfrenta a un rival demoníaco que quiere las llaves a toda costa.

Yo nunca (tercera temporada)

Estreno: 12 de agosto

Tercera y penúltima temporada de su ficción que tiene como protagonista a la hilarante Maitreyi Ramakrishnan, quien interpreta a Devi, una joven indio-estadounidense con problemas para sociabilizar y para atravesar el duelo por la muerte de su padre.

"Yo nunca es una comedia sobre la transición a la edad adulta de una joven adolescente moderna, de la primera generación de nativos americanos", expresó Kaling.

Y añadió: "Vemos a ciertos tipos de actores indios constantemente en audiciones. Nuestra serie es sobre una niña de Tamil (el padre de Mindy es oriundo del estado de Tamil Nadu), quienes son indios del sur, de piel oscura", explicó la showrunner sobre la importancia de la representación en la comedia que creó junto a Lang Fisher.

Alma (primera temporada)

Estreno: 19 de agosto

Alma es una ficción española creada, escrita, dirigida y producida por Sergio G. Sánchez, guionista de las películas de Juan Antonio Bayona, El orfanato y Lo imposible.

Alma es un thriller con ribetes sobrenaturales centrado en la mujer del título, quien sufre un episodio que cambia por completo su vida.

"Tras perder la memoria en un accidente que acabó con casi todos sus compañeros, Alma intenta descubrir qué pasó ese día... y recuperar su identidad", reveló Netflix sobre la serie de 10 episodios que tienen como protagonista excluyente a Mirei Oriol.

HBO Max: Estrenos Agosto 2022

La casa del Dragón. 21 de agosto.

Llega a las pantallas de HBO Max "House of Dragon", una precuela de la exitosa serie "Game of Thrones".

La serie de 10 episodios está basada en el libro "Fire & Blood" de George R.R. Martin.

La producción narrará la historia de los Targaryen y los eventos ocurren 200 años antes de lo que se vio en "Game of Thrones".

Industry. Temporada 2. 1 de agosto

Viajeros: perdidos en el tiempo. 5 de agosto

House of Ho. Segunda temporada. 25 de agosto

Selena + Chef. Temporada cuatro

Películas

Sentimos las molestias

Lady Bird

La habitación

El legado del diablo

Moonlight

Disney+: Estrenos Agosto 2022

Star Wars: Andor

Estrena: 31 de agosto.

La serie Andor explorará una nueva perspectiva de la galaxia de Star Wars, centrándose en el viaje de Cassian Andor para descubrir la diferencia que puede marcar.

La serie presenta la historia de la creciente rebelión contra el Imperio y cómo las personas y los planetas se involucraron.

Es una era llena de peligros, engaños e intrigas en la que Cassian se embarcará en el camino que está destinado a convertirlo en un héroe rebelde.

Lightyear

Estreno: miércoles 3 de agosto

Lightyear de Disney y Pixar es una aventura llena de diversión que cuenta la historia del origen de Buzz Lightyear (voz en inglés de Chris Evans), el héroe que inspiró el juguete.

Lightyear presenta al legendario Guardián Espacial en una aventura intergaláctica junto a un grupo de ambiciosos reclutas (voces en inglés de Keke Palmer, Dale Soules y Taika Waititi), y su divertido compañero robot Sox (voz en inglés de Peter Sohn).

Venom

Estreno: viernes 5 de agosto. Venom es la historia de la evolución del personaje más enigmático, complejo y malvado de Marvel.

Eddie Brock (Tom Hardy) es un hombre roto tras perderlo todo, incluido su trabajo y su prometida.

Justo cuando su vida está en el punto más bajo, se convierte en huésped de un simbionte alienígena que le otorga extraordinarios superpoderes, transformándolo en Venom.

¿Serán estos poderes suficientes para que este nuevo y letal protector pueda derrotar a las grandes fuerzas del mal?

Yo soy Groot

Estreno: miércoles 10 de agosto. Todos los cortos disponibles.

¡No se puede proteger la galaxia de este pequeño travieso! Baby Groot llega con su propia serie, explorando sus días de gloria mientras crecía y se metía en problemas entre las estrellas.

Vin Diesel, quien es la voz de Groot en la franquicia "Guardianes de la Galaxia", es la voz de Baby Groot.

She-Hulk: Defensora de héroes

Estreno: miércoles 17 de agosto. Todos los miércoles un nuevo episodio

En She Hulk: Defensora de Héroes de Marvel Studios, Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada que se especializa en casos legales relacionados con lo sobrehumano, atraviesa la complicada vida de una soltera de unos treinta años que, además, es una gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura.

La serie de nueve episodios incluye una gran cantidad de veteranos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), entre ellos Mark Ruffalo como el Hulk Inteligente, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominación, y Benedict Wong como Wong.

Lego Star Wars: Vacaciones de Verano

Estreno: viernes 5 de agosto

Buscando un descanso muy necesario de los soldados de asalto y los cazas TIE, Finn organiza unas vacaciones sorpresa para sus amigos Rey, Poe, Rose, Chewie, BB-8, R2-D2 y C-3PO, a bordo del ultra-lujoso Crucero Estelar Halcyon. Pero el plan de Finn cambia cuando es separado del grupo.

Mientras busca a sus amigos, se encuentra con tres fantasmas de la Fuerza: Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y Leia Organa, quienes comparten sus propias historias inesperadas de vacaciones que salieron mal, ayudándolo a comprender que las vacaciones son algo más que divertirse.

High School Musical: El musical: La Serie

Temporada 3 - Todos los miércoles un nuevo episodio

La tercera temporada de High School Musical: El musical: La serie está ambientada en Camp Shallow Lake, un campamento en California, en donde los Wildcats y sus compañeros campistas se preparan para un verano inolvidable pleno de romance, noches sin horarios y la posibilidad de disfrutar de la naturaleza.

Con una difícil puesta Frozen en el horizonte más una dramática "docuserie" de la producción en proceso, los Wildcats intentarán demostrar quién es "mejor en la nieve" sin dejar a nadie a la intemperie.

Amazon Prime: Estrenos Agosto 22

A League of their Own

Estreno: 12 de agosto.

A League of Their Own evoca el espíritu alegre del amado clásico de Penny Marshall, mientras amplía la lente para contar la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar béisbol profesional, tanto dentro como fuera de la AAGPBL (Liga de béisbol profesional femenina All-American).

La serie sigue a Carson (Abbi Jacobson) y Max (Chanté Adams) y un nuevo conjunto de personajes ingeniosos e hilarantes mientras se abren camino hacia el campo, en el camino encontrando a sus equipos y a ellos mismos.

Thirteen Lives

Estreno: 5 de agosto

Esta fue una historia de la vida real que en 108 paralizó a los medios y al público en general. 12 niños y su entrenador de fútbol quedan atrapados en una cueva de Tailandia.

Todos fueron encontrados con vida tras nueve días debajo de la montaña.

Esta maravillosa historia es contada en una película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Colin Farrell, Viggo Mortensen y Joel Edgerton.

The Samaritan

Estreno 26 de agosto

Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton), de trece años, sospecha que su vecino misterioso y solitario, el Sr. Smith (Sylvester Stallone), es en realidad una leyenda que se esconde a simple vista.

Hace veinte años, el superpoderoso vigilante de Granite City, Samaritan, fue declarado muerto después de una feroz batalla en un almacén con su rival, Nemesis.

La mayoría cree que Samaritan murió en el incendio, pero algunos en la ciudad, como Sam, tienen la esperanza de que todavía esté vivo.

Con el crimen en aumento y la ciudad al borde del caos, Sam tiene como misión convencer a su vecino de que salga de su escondite para salvar la ciudad de la ruina.

Star+: Estrenos Agosto 2022

Mike

Estreno de los primeros dos episodios de la serie (luego, dos nuevos episodios cada jueves), jueves 25 de agosto.

Del creador y guionista Steven Rogers, el equipo detrás de "Yo soy Tonya", y la showrunner Karin Gist, productora ejecutiva de "Our Kind of People", "Mike" explora la dinámica y controvertida historia de Mike Tyson.

La miniserie explora los tumultuosos altibajos de su carrera como boxeador y de su vida personal: de ser un adorado atleta internacional a ser criticado y viceversa.

Sin perder el foco en Mike Tyson, la serie también examina el racismo y clasismo en Estados Unidos, la fama y el poder de los medios, la misoginia, la división de la riqueza, la promesa del sueño americano y, en última instancia, el papel del público en la historia de Mike.

"Mike" está protagonizada por Trevante Rhodes y Russell Hornsby, y cuenta con la participación especial de artistas como Harvey Keitel, Laura Harrier y Li Eubanks.

Pistol

Estreno de la miniserie (completa), miércoles 31 de agosto.

Dirigida por Danny Boyle, "Pistol" es una miniserie de seis episodios sobre una revolución del rock and roll.

La furiosa e intensa tormenta en el centro de esta revolución son los Sex Pistols y en el centro de esta serie está el miembro fundador y guitarrista de los Sex Pistols, Steve Jones.

El viaje divertido, emotivo y por momentos desgarrador de Jones, guía al público a través de un relato caleidoscópico de tres de los años más épicos, caóticos y arduos en la historia de la música.

Basada en las memorias de Jones "Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol", esta serie cuenta la historia de una banda de chicos ruidosos y "sin futuro", que sacudió al aburrido y corrupto establishment hasta sus cimientos, amenazó con derribar al gobierno y cambió la música y la cultura para siempre.

LA Lakers: el legado

Estreno de los primeros dos episodios de la docuserie, luego, un episodio cada miércoles. Miércoles 24 de agosto.

"LA Lakers: El Legado" captura el notable ascenso y éxito sin precedentes de una de las franquicias deportivas más dominantes e icónicas del deporte profesional.

A través del acceso exclusivo a la familia Buss y entrevistas reveladoras a jugadores, entrenadores y altos ejecutivos, esta serie documental de 10 episodios narra la historia extraordinaria de este imperio deportivo desde su interior, contada por las personas que la vivieron.

Cuando el carismático magnate inmobiliario, el Dr. Jerry Buss, compró el equipo de Los Angeles Lakers en un riesgoso y complejo acuerdo comercial, nadie hubiera podido predecir el éxito que iría a sobrevenir. Durante los últimos 40 años, el equipo obtuvo 11 títulos y retiró las camisetas de algunos de los jugadores más legendarios de la NBA.

En la actualidad, el imperio deportivo del Dr. Buss está valuado en más de u$s5.000 millones. Pero alcanzar ese éxito no fue fácil. "LA Lakers: El Legado" es una historia sobre la familia, los negocios y el poder, y cómo estos tres se deben encauzar para alcanzar la grandeza.

"Por mandato del cielo"

Estreno de la miniserie (completa), miércoles 10 de agosto.

Inspirada en el best-seller homónimo de Jon Krakauer, "Por mandato del cielo" gira en torno al asesinato de Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) y su pequeña hija en un pintoresco suburbio de Salt Lake Valley, en el estado de Utah, en 1984.

Mientras el detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) investiga los eventos que ocurrieron dentro de la familia Lafferty, comienza a descubrir verdades ocultas sobre los orígenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y las violentas consecuencias de la fe dogmática e inflexible.

Lo que descubre Pyre, un mormón devoto, lo llevará a cuestionar su propia fe.

Depredador: la presa

Estreno: viernes 5 de agosto.

Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche, "Depredador: la presa" es la historia de Naru, una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras.

Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente.

La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

Jackass por siempre

Estreno: Viernes 19 de agosto

Más viejos y canosos, pero no más sabios, Johnny Knoxville y la pandilla están de vuelta para otra ronda de acrobacias inauditas y malas ideas.

Con nuevos amigos y muchas celebridades como invitados especiales, los chicos llevan sus bromas a límites ridículos donde absolutamente nadie está a salvo y todos los sentidos son alterados.

"Jackass por siempre" es un divertido viaje nunca antes experimentado.