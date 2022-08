Así funciona la "nueva dimensión" a la apuestan empresas para ganar ventas, clientes y anticiparse a lo que viene

El negocio que promete mover en un futuro cifras millonarias consigue sumar a sus filas un mayor número de empresas. ¿Todas tienen en claro qué ofrecer?

El desarrollo del metaverso, la propuesta popularizada por Mark Zuckerberg. CEO de Meta, a fines del año pasado, suma cada día a nuevas firmas que buscan no quedarse afuera de lo que se presume será uno de los negocios que mayor cantidad de millones de dólares moverá en el transcurso de los próximos años.

Si bien el término metaverso ya existía, fue Zuckerberg el encargado de encarrilarlo y darle la visibilidad (con carácter de oportunidad) que muy pocas empresas y sectores de diferentes industrias conseguían visibilizar hasta ese momento.

Actualmente, la gran mayoría de las empresas entiende que el metaverso es un espacio virtual, más concretamente, un gran mundo virtual y online en el que los usuarios pueden entrar, mejorar, crear o transformar espacios compartidos mediante avatares que los representan. Y, obviamente, relacionarse comercialmente de diferentes formas.

Gigantes de indumentaria, cadenas de comida rápida, firmas de tecnología, clubes deportivos, son algunos de los sectores que ya invirtieron cifras millonarias para expandir su presencia.

¿Qué empresas ya están en el metaverso?

"Entre las más destacadas se encuentran Nike, Coca-Cola, Louis Vuitton y L´oréal, que se vinculan con los usuarios mediante la publicidad vía NFT", señala Ezequiel Apfel, Co-founder de Redbee.

"¿Qué significa? Que puedas usar tu avatar con unas zapatillas adidas, o una cartera de Louis Vuitton. Si bien la finalidad no es obtener un diferencial económico, lo que se busca es generar adhesión y vinculación con la marca", subraya Apfel.

Nicolás Verderosa, CEO de Gangsters Paradise, uno de los nuevos metaversos locales, detalla a iProUP: "Cualquier firma puede incursionar en varios metaversos, como por ejemplo Descentreland, The Sandbox, etc. Si vende bienes, una persona con su avatar puede ir a su tienda virtual, caminar, observar lo que quiere comprar y efectuar la compra".

"Esa adquisición puede ser enviada al domicilio del usuario en su cuenta de ese metaverso", precisa. Y añade: "Pasa lo mismo con los servicios: uno puede contratar a alguien para que efectúe algún tipo de prestación en ese mundo virtual".

¿Por qué las grandes marcas ya incursionan en los distintos metaversos?

"Hay metaversos que son específicos para oficinas, para empresas, para tiendas. Por ejemplo, Blocktopia, que es un edificio virtual, para todo tipo de oficinas", detalla Verderosa.

Franco Martinez BizDev, ejecutivo de Defiant Wallet, añade a iProUP que "a nivel global muchas compañías ya están destinando buena parte de sus recursos al metaverso".

Expresa que "también hay empresas como Adidas, que hizo un acuerdo con Bored Ape para lanzar su colección y probablemente presente gran parte de sus productos vía NFT para comprar y canjear posteriormente de forma física". El ejecutivo puntualiza que también se empieza a utilizar mucho las entradas a eventos vía NFT, ya que son difíciles de falsificar.

"Lo mismo surge con la empresa POAP que desarrolló una especie de souvenir que refleja tu participación en una charla/fiesta/curso, etc. Incluso últimamente también se ponen los POAPs en los CV para demostrar que has participado en diferentes charlas de varias temáticas", destaca.

Decentraland es una plataforma cripto liderada por argentinos que explora el metaverso y fue elogiada por Meta

Martín González, CEO y co-founder de BAG, indica a iProUP que "ya incursionó gran cantidad de empresas de varios rubros como indumentaria, gaming, bancos, alimenticias, gaseosas, fintech".

"Actualmente se están enfocando más en ocupar un lugar y obtener visibilidad en forma temprana, pero creo que los servicios van a ser 360 entre las diferentes realidades: fisica, virtual y aumentada", estima. "Seguramente al comprar unas zapatillas te las pruebes con realidad aumentada, te lleguen en forma física a tu casa y, además, las adopte tu avatar en el metaverso", remarca.

¿Qué gigantes están apostando al metaverso?

Leo Elduayen, CEO de Koibanx, destaca que el gaming es uno de los sectores que más relevancia tiene actualmente en el metaverso.

"Todas las empresas deberían aggiornarse y adaptarse a esta tecnología para que el cliente tenga una mejor experiencia", estima. Su firma lidera la creación de productos financieros de base Blockchain en América Latina porque fue una de las primeras en notar por dónde era el camino a seguir, hace ya más de 7 años".

"Un ejemplo de buen uso del metaverso es ZARA, empresa de indumentaria española; creó un metaverso para interactuar con las prendas y cada prenda es un NFT (token no fungible)", dice.

Mastercard, la multinacional de servicios financieros con sede en Purchase, Nueva York, fue una de las compañías que decidió sumarse al Metaverso desde el primer día.

¿Por qué? "En Mastercard tenemos el compromiso de impulsar la economía digital, y parte de ese movimiento implica conectar con las demandas de nuestros clientes y de los consumidores en todas partes, incluyendo el mundo virtual", explica a iProUP Roberto Ramírez Laverde, vicepresidente senior de marketing y comunicación para América Latina y el Caribe.

"Nuestro gran diferencial es ser uno de los pioneros en el sector en generar acciones en el metaverso. Nos subimos a la ola desde el inicio, buscando experimentar y aprender a medida que la tendencia avanza y se posiciona, en lugar de esperar a que se convierta en un espacio ya habitado por otras marcas", destaca.

Laverde subraya que "otro motivo es que las actividades comerciales en el metaverso generan espacios ideales para que las marcas se puedan hacer presentes".

En Mastercard somos un aliado tecnológico de nuestros clientes y vemos en el universo digital una gran oportunidad para desplegar nuestros servicios y soluciones innovadoras en un nuevo contexto. Es por eso que apostamos por experiencias multisensoriales y "figitales" y lo seguiremos haciendo.

La estrategia de la multinacional en el metaverso es dirigida a diversos públicos y busca crear experiencias Priceless inclusivas, principalmente abocada a aquellos segmentos interesados en las áreas que actualmente más se mueven en el metaverso: arte, NFT, deportes y gaming.

"Recientemente, en el marco de la CONMEBOL Copa América Femenina 2022 realizamos la primera conferencia de prensa en el metaverso, destinada a periodistas y comunicadores", remarca.

"Además, inauguramos un espacio en el metaverso para celebrar la participación de la mujer en el fútbol a través de historias inspiradoras de mujeres futbolistas, como Estefania Banini. También celebramos el mes del Orgullo, con diversas actividades alrededor de la música, el arte y el mundo virtual", resalta el ejecutivo.

¿Por qué será importante la masificación del metaverso?

"Hoy en día el concepto de metaverso se está definiendo en el mundo. Entonces estamos hablando de algo que se está por terminar de diseñar, de amalgamar", remarca a iProUP Gastón Levar, cofundador de iPeek Nation, un metaverso desarrollado de forma íntegra en la Argentina.

"Conceptualmente, es algo que existe hace rato, pero técnicamente recién ahora se empieza a materializar. Por ende, lo que tiene la era de los metaversos es que el recurso humano no corresponde a un país. Por ejemplo, en la Argentina hay muchos desarrolladores y diseñadores que trabajan para el desarrollo de metaversos que no son argentinos. Pero el recurso humano es argentino", resalta Levar.

"Por ejemplo, Niantic, desarrolladora de Pokemon Go, tiene una comunidad de desarrolladores llamada Live Sheppard, que es una comunidad de desarrolladores de toda Latam, donde la Argentina es protagonista. Solo que la mano de obra del diseño de esos metaversos. Ahora, empresas argentinas diseñando metaversos para la Argentina, no hay prácticamente. Pero ese es un concepto erróneo. Ese es el problema", remarca.

Maximiliano Britez, Head of Engineering en Redbee, destaca a iProUP: "A medida que aumente la cantidad de personas que se unan al metaverso, más serán las posibilidades de generar servicios".

"Imaginemos, por ejemplo, a usuarios con una billetera llena de dinero y que pueda ser robada, para protegernos de un posible hurto, necesitaremos seguros", explica. Según Britez, "en un escenario más feliz, soñemos que podemos comprar un Lamborghini y como experiencia puede ser chocado, en esta situación también vamos a querer contar con un seguro".

"Pensemos también en una empresa de viajes que nos brinda la experiencia de estar en algún lugar, o participar de eventos de una manera innovadora. Por último, están las empresas más tradicionales, como bancos o de telefonía, que podrían brindar un servicio automatizado para la postventa con sus clientes", completa.

¿Cómo influye la coyuntura económica en el metaverso argentino?

Apfel estima que "es un momento de adhesión donde las personas empiezan a vincularse con esta nueva experiencia".

"Hasta que no exista un volumen más grande de personas interactuando, es difícil que empresas argentinas puedan vincularse por este medio, a menos que lo hagan de modo exploratorio", advierte.

Según el ejecutivo, las empresas "empiezan a ver que es posible acercarse a sus clientes en el metaverso, se crea un espacio similar a lo que en su momento sucedió con las redes sociales".

"Esto pasa en todo el mundo y Argentina no es ajena a las tendencias. Hoy nadie cuenta con una ventaja marcada ya que la tecnología propone la descentralización como forma de interacción y eso permite que no haya ventajas o que la balanza se incline para alguien", sostiene.

Levar explica que en este punto se debe barajar de nuevo el tema de metaverso conceptualmente sin fronteras. "Las personas que ya los desarrollan están metidos en el círculo de las economías financieras descentralizadas", subraya.

"Las personas que trabajan para y por el diseño y la creación de metaversos ya cobra en cripto. Por lo tanto, ya está ajeno a cualquier problema de inflación que exista en la Argentina", resalta.

¿Qué ventajas tiene el talento local en el metaverso?

Verderosa precisa que las empresas argentinas que trabajen para potenciar su presencia, ahí sí "son más temáticas y de desarrollo, y más específicamente de desarrollo blockchain o web3".

"Claramente hay una limitación para las empresas argentinas para entrar en el metaverso, porque los costos se manejan en dólares y en un país con constante devaluación de la moneda local eso afecta especialmente al ingreso", advierte.

"Pero hay buenas posibilidades y mucho potencial de desarrollo en esa área. Particularmente la hay en temas de tokenización de, por ejemplo, clubes de fútbol", comenta el CEO de Gangsters Paradise.

"Hay un proyecto muy interesante que se llama Exmana, que se está vinculando con clubes de fútbol, del extranjero, de hecho esponsorea al Inter de Miami, cuyo dueño es el inglés David Beckham, que está ingresando en diferentes países y contactándose con clubes para que esos mismos clubes desarrollen y creen su propio estadio en este metaverso, con el objetivo de hacer eventos y otras cuestiones", cuenta.

¿Cuál es el modelo de negocios del metaverso?

Por su parte, Britez aclara que "el modelo de negocio que plantea el metaverso aún está por descubrirse".

BizDev, en tanto, resalta que "una de las empresas más importante que desarrollaron un proyecto en el metaverso es la argentina Decentraland. De hecho, recibieron elogios por parte de META probablemente haya algún acuerdo en el futuro".

Decentraland es una plataforma de realidad virtual descentralizada 3D, que está compuesta por miles de parcelas virtuales, donde uno puede publicitar, jugar al póker contra otros jugadores, construir, etc.

"Hace poco también Etermax, empresa creadora de preguntados, inició su foco en el metaverso más que nada para el desarrollo en el campo del Gaming", subraya.

Y destaca: "La situación económica no siempre tiene que ser una barrera, cuando uno desarrolla sus proyectos en una blockchain, estas normalmente tienen grants o programas de ayuda, que si lo ven viable se desembolsan de forma única o periódica a medida que vas avanzando con el proyecto".

La importancia del capital humano

No obstante, BizDev aclara que "se necesita obviamente internet y un equipo humano, pero para el desarrollo en Web 3.0 hay muchas formas de realizar el fundraising por lo tanto la situación económica si bien no es la mejor a veces puede no ser una barrera".

"Quizá la 'desventaja' respecto a las extranjeras es el idioma. A veces, el inglés que uno maneja para hacer partnership con otras empresas o aplicar a grants no es tan perfecto o es más limitado a la hora del desarrollo de las relaciones sociales, pero haciéndose entender igualmente se pueden lograr cosas", completa.

González coincide en subrayar la importancia del desarrollo argentino Decentraland y lo describe como "uno de los principales metaversos descentralizados".

"Las empresas netamente locales, sin presencia internacional, no se están volcando y van a tardar en hacerlo por una cuestión de tamaño del mercado", remarca.

"Pero sí se ven marcas globales en el metaverso que a su vez tienen presencia en nuestro país. No creo que dependa de la situacion economica o politica, simplemente es porque en el metaverso tu audiencia es global y en muchos casos anonima o con seudónimo, lo que hace que si tu mercado es local no tengas mucho interes para desarrollarte en estas plataformas. Al contrario de una compañia global donde el posicionamiento es otro", concluye.