Trofeos en NFT y conferencias en el metaverso: cómo la econonía digital se mete en la Copa América

La Conmebol Copa América Femenina 2022 ya cuenta con un espacio en el metaverso para compartir historias de mujeres e inspirar a nuevas generaciones.

El 8 de julio comenzó la novena Conmebol Copa América Femenina en Colombia de la cual participan las selecciones de la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela. El certamen otorga tres plazas con vistas al Mundial de Fútbol que se disputará en Australia y Nueva Zelanda en el transcurso del próximo año.

La edición 2022 del torneo continental cuenta por primera vez con el apoyo de Mastercard, esponsoreo que se alinea con el propósito de la entidad financiera de "conectar y potenciar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, al hacer que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles". Y utilizó a los NFT y el metaverso para ello.

Mastercard apuesta a experiencias multisensoriales y "figitales"

En el contexto de la Conmebol Copa América Femenina 2022, Mastercard llevó a cabo la primera conferencia de prensa en el metaverso.

A su vez, la compañía recurre a las nuevas tecnologías para crear experiencias priceless e inclusivas, como el espacio que se inaugura en el metaverso para celebrar la participación de la mujer en el fútbol a través de historias inspiradoras de mujeres futbolistas, como Deyna Castellanos, Leicy Santos y Estefania Banini.

Finalmente, niñas fanáticas del fútbol de la región tendrán la oportunidad de sumergirse y recorrer la exposición en el metaverso de la mano de sus ídolas del fútbol, como Evelina Cabrera.

Roberto Ramírez Laverde, vicepresidente senior de marketing y comunicación de Mastercard para América Latina y el Caribe, le explica a iProUP, "el metaverso es un mundo nuevo para todos, uno del que estamos aprendiendo.

"Vemos el metaverso y los NFT como un vehículo para seguir conectando con nuestros consumidores, los clientes y los géneros", enfatiza.

"El metaverso es una palabra que todo el mundo dice, pero que pocosentienden. Está muy de moda, pero representa un reto para nosotros. Estamos aprendiendo ylos que lo están desarrollando también están aprendiendo", añade.

La estrategia de Mastercard en el metaverso

En este sentido, el VP remarca: "Hay compañías que deciden subirse a las olas cuando ya se tiene claridad hacia dónde van, qué hacer, y otras compañías, como Mastercard, que decidimos liderar esa ola, montarnos al principio, experimentar y aprender mientras lo hacemos".

Recientemente, como parte de proyectos de inclusión que tenemos, y para celebrar el mes del Orgullo, la compañía desarrolló actividades en el metaverso que generaron mucho boca aboca, y va a continuar con otros proyectos alrededor de la música, el fútbol y la gastronomía, según anticipó a iProUP su máximo responsable de marketing para Latam.

"Tuvimos una plataforma donde el consumidor tenía acceso a una zona especial, la Mastercard Plaza, participaba de conciertos, de un desfile de un carro alegórico donde celebramos también el Orgullo y podían adquirir algunos wearables para su avatar. Hubieron una serie de actividadesque durante todo el mes estuvimos activando".

La marca también lanzó una serie de NFT con un diseñador mexicano que se vendieron rápidamente, "creo que fueron 32 minutos", mencionó el ejecutivo.

Y explicó: "Estos NFT ayudaban a tener acceso a una experiencia única en uno de los restaurantes Priceless quetenemos en Latinoamérica. De esta manera, por ejemplo, los consumidores podían celebrar eldía de las madres en una cena exclusiva con una experiencia única en nuestro restaurante".

NFT, la otra búsqueda de la compañía

Mastercard usó otros NFT como pruebas de asistencia a algún evento. "Ahora en la UEFA Champions League jugamos con esa parte de físico y digital, tuvimos una conferencia con consumidores y algunos clientes donde tuvimos diferentes personalidades, embajadores de la marca como Luis Figo, Roberto Carlos o Javier Zanetti", deslizaron.

Por ejemplo, Roberto Carlos contó su experiencia de vivir tres finales jugando en la Champions League y tres finales como entrenador. Y al mismo tiempo que él estaba platicando, teníamos a Mr. Dripping, un artista que en tiempo real hacía un retrato de RobertoCarlos. En base a ese arte generamos un NFT que la gente podía adquirir como prueba deasistencia al evento", precisa Laverde.

Y detalla que "los desarrollos que vienen haciendo vinculados con metaverso y NFT son globales", pero el equipo regional forma parte de ellos.

De hecho, aclara, "Latinoamérica ha sido parte de los equipos que han liderado, incluso somos la región más avanzada en implementación. Y trabajamos con partners que nos ayudan a desarrollar estas iniciativas". En el caso de la conferencia de prensa, la primera en el metaverso, la empresa que formó parte de la implementación fue Global Events Organization(GEO).

Empleando tecnología de punta, inauguramos la primera Conferencia de Prensa en el metaverso para celebrar a la mujer en el deporte pic.twitter.com/VHKA1yIjdJ — Noticias Mastercard (@MastercardLAC) July 7, 2022

Durante la conferencia, Oscar Córdoba, exjugador de fútbol y actual embajador de la marca, también se refirió a esta experiencia "phygital": "Bienvenidos a un mundo tan especial como es el metaverso, que es nuevo para mí, pero tenemos que estar abiertos a estas nuevas tecnologías y posibilidades del mundo. Podemos conectar en tiempo presente, ya sea a la distancia o en el mismo hotel, pero de una manera distinta".

"Vamos a disfrutar de esta Copa América Femenina, una copa que nuestro país está abriendo las puertas para que adoptemos este torneo de forma certera y que la gente pueda disfrutar. Hoy más que nunca necesitamos darle ese apoyo al fútbol femenino para que se sientan en su casa. Es un fútbol con poesía, pero que resulta de forma distinta. Espero que el mundo se dé cuenta que aquí apoyamos esainclusión", añadió.

Un NFT para la mejor jugadora del partido

Como novedad, este año la Copa América Femenina cuenta con un trofeo NFT para las mejores jugadoras de cada partido, el cual es entregado por personas que pudieron superar distintas adversidades en sus vidas gracias al deporte. Ellas serán:

Amparo Maldonado , pionera del fútbol femenino en Colombia

, pionera del fútbol femenino en Colombia John Jaider Biojó , quien fue reclutado por la guerrilla, logró desertar y fundó una escuela que busca sacar a jóvenes, sobre todo niñas, de las calles a través del deporte

, quien fue reclutado por la guerrilla, logró desertar y fundó una escuela que busca sacar a jóvenes, sobre todo niñas, de las calles a través del deporte Yasmín Gómez, obligada también por la guerrilla a trabajar en una mina ilegal en supueblo natal, pero que logró salir de eso gracias a la Fundación Tiempo de Juego

El trofeo en NFT, que se entregará a las 25 seleccionadas como Jugadoras del Partido, es unacreación exclusiva para Mastercard de la primera cripto-artista colombiana Camila Fierro, también conocida como @soyfira.

Es el primer trofeo que se entrega tanto en formato criptográfico como físico en un certamen como este. "Esto tiene que ver con apoyar a las mujeres en todos los sentidos", destaca Laverde. "Los diseñadores que buscamos para estas cosas son diseñadores jóvenes que están evolucionando. Se trata de buscar estaforma de vivir los dos mundos porque al final no somos gente plana, los consumidores no lo son, conviven con una serie de canales y tenemos que buscar la forma de ser relevantes paraellos", le explica a este medio.

Por su parte, la artista comenta que "en el mundo cripto el 80% son hombres y el 20% son mujeres, al igual que en el fútbol. Por eso, a través de esta obra se refleja el cambio por elque cada jugadora atraviesa para llegar a ser una jugadora de fútbol profesional".

El significado del trofeo: cuál fue la búsqueda de la artista y su objetivo

En cuanto al significado del NFT, detalla: "La niñez es un momento super importante paralas mujeres porque es cuando se da inicio de todo, cuando agarra el primer balón, cuando empiezan a tomar clases de fútbol, cuando descubren esta pasión que las acompaña durantetoda su vida".

"El elemento central de la obra es una niña soñadora que se ve para ganar el trofeo NFT como mejor jugadora del partido, siendo un momento importante en su carrera y el resultado de la disciplina para continuar con sus sueños", añade.

Según la artista, "también en la obra se puede ver lafamilia y el equipo, ya que están relacionados con la importancia en su desarrollo como mujeres y jugadoras de fútbol profesionales".

"Las mujeres que vemos son las jugadoras del equipo que han sido ejemplo para seguir cuando eran niñas. Igualmente podemos ver a la hinchada que es super importante porque sin la hinchada no hay nada, ese amor, esa vibra que se siente, dando fuerza y haciendo que el fútbol sea una fiesta", subraya.

Soyfira, la artista creadora de los NFT con los que se premiarán a las jugadoras

Según Sierro, "por último, a través de los guantes colgados y acompañados de elementos característicos para cada momento de la vida, vemos el recorrido que vive cada una de las jugadoras y como el fútbol ha estado presente en todas las etapas de su vida".

Y concluye: "El trofeo creado para conmemorar a las Jugadoras del Partido de la Conmebol Copa América Femenina 2022 es un símbolo del cambio a favor de la inclusión y la igualdad en el deporte. A través de esta obra busqué reflejar el camino que cada jugadora atraviesa para llegar a ser una jugadora profesional de fútbol y el resultado de la disciplina para seguir y alcanzar sus sueños".

En este sentido, Luis Araujo, Vice-president Consumer and Experiential Marketing for LatinAmerica and Caribbean, destaca: "Es la primera vez que la Conmebol y nosotros como Mastercard a nivel global estamos haciendo este tipo de desarrollo, un trofeo físico y digital que integra el arte y la tecnología".

Luis Araujo, Vice-president Consumer and Experiential Marketing for LatinAmerica and Caribbean

Te puede interesar Si creías que ser streamer en Twitch era lo mejor y más rentable, pensalo de nuevo y mirá este ejemplo

"Y este tema de los NFT queremos llevarlo a Latinoamérica con un significado más relevante que el que hemos visto hasta ahora, queremos darle un mayor propósito", completa.