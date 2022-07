Kiyosaki ve al Bitcoin como "una de las mayores oferta de la Tierra"

El autor de "Padre rico, padre pobre" es un impulsor de las criptomonedas y el oro como inversiones y alertó sobre los peligros de la inflación en EE.UU.

Robert Kiyosaki, autor del bestseller "Padre rico, padre pobre", se convirtió en un ferviente defensor de las criptomonedas, particularmente de Bitcoin (BTC) y de otras inversiones tradicionales como el oro y la plata.

Desde hace ya varios años, el gurú de las finanzas no para de recomendar invertir en estos activos como opciones de refugio de valor en momentos de crisis económica mundial como la actual.

Sin embargo, el gurú financiero se mostró recientemente menos optimista en referencia a estos activos como forma de inversión. En cambio, recomendó varias veces hacerlo "solo en latas de atún".

Pero unas recientes declaraciones lo mostraron nuevamente en su posición habitual, recomendó estar atento al futuro inmediato y comprar Bitcoin y bienes raíces.

En su cuenta de Twitter, Kiyosaki remarcó que "LA PALABRA FAVORITA DE 4 LETRAS no es la palabra F ni la S. La palabra favorita de 4 letras es SALE (VENTA). La burbuja de los activos encontró un Pin. Los precios de los activos se desploman. En posición de efectivo esperando para recoger gangas, especialmente en bienes raíces y Bitcoin. Fed es "F" ed. No te pierdas la MAYOR OFERTA de la TIERRA. Cuídate".

La advertencia de Robert Kiyosaki para los jubilados

Por otro lado, en su programa de radio, Rich Dad Radio, Kiyosaki y sus invitados discutieron la crisis de jubilación que enfrentan millones de personas a nivel global.

Haciendo hincapié en la generación de millennials (nacidos entre 1980 y 1993), Sarah Singer-Nourie, asesora del programa, aseguró que este target prefiere la gratificación instantánea, la cual hallan en las criptomonedas.

"Por ejemplo, les gustan las criptomonedas porque pueden comprarlas ahora y saben que durante mucho tiempo aumentaron, por lo que estaban ganando todo este dinero y convirtiéndose en estos criptomillonarios y están aprendiendo lecciones difíciles hoy", sostuvo la asesora.

Sobre esta afirmación que sugiere que las generaciones más jovenes no creen en las lecciones difíciles hasta experimentarlas, Kiyosaki se mostró crédulo:

"Creo que en la generación del baby boom (1950-63) se les acabó el tiempo, por lo que su generación todavía tiene tiempo, hay una diferencia muy grande porque el tiempo es un factor importante en todo esto, así que es bueno. Los chicos de las criptomonedas lo están aprendiendo temprano, pero el problema con nuestra generación, mi generación, fue que llegamos a la mayoría de edad, digamos en 1970″.

Además, el escritor opinó que esta "podría ser la cáída más grande en la historia mundial. Es una caída global; podríamos tener una depresión global de nuevo".

Robert Toru Kiyosaki es un empresario, inversor y escritor, autor del best seller "Padre rico, padre pobre"

Pronostico de un colapso financiero

La postura pro Bitcoin de Kiyosaki lleva ya un tiempo fortaleciendosé en la red social "del pajarito", al tiempo que se aleja de las inversiones tradcionales y las politícas de actual presidencia de los Estados Unidos.

En diciembre pasado, opinó que la economía de los Estados Unidos técnicamente ya se encuentra en una depresión y que se avecina un colapso de los mercados financieros.

En una nota dada al canal Stansberry Research de YouTube, Kiyosaki argumentó que su pronóstico sobre una "depresión técnica" se basa en datos de la actual inflación frente al crecimiento económico.

Respecto a los mercados financieros, el experto en economía indicó que la caída de los mismos se puede apreciar con la curva de rendimiento de la cotización de las divisas euro/dólar, que se "ha invertido".

"El mercado del euro/dólar es el más grande del mundo y está invertido", precisó y recordó que "cada vez que eso ha ocurrido" después siguió una crisis, como la de 2008.

Kiyosaki advirtió que se avecina un "colapso" de los mercados financieros

Oro, plata y bitcoin

Además, culpó de la inflación a las políticas monetarias que vienen implementando la Reserva Federal y el gobierno de EE.UU.

Kiyosaki cree que es "un buen momento" para invertir en activos como el oro, la plata o el Bitcoin (BTC) con el fin de protegerse ante los riesgos de una potencial nueva crisis.

Oro, plata y Bitcoin, las inversiones preferidas de Kiyosaki

Y para cerrar el economista dejó una frase contundente: "no estoy comprando oro porque me guste ese activo, compro oro porque no confío en la Reserva Federal".