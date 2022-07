Sony lanzó "PlayStation Stars", su nuevo programa de fidelización con premios, eventos y desafíos

Todavía no se anunció una fecha de llegada, pero se sabe que el programa llegará este año en un lanzamiento dividido por regiones

Sony anunció a través de su blog oficial el nuevo programa de fidelidad llamado PlayStation Stars, que según Grace Chen, Vicepresidenta de publicidad en redes, fidelidad y productos licenciados, es "un nuevo programa de fidelidad en honor a ti, como jugador, por acompañarnos en este viaje sin fin".

Este programa será un esquema de participación gratuito que busca ofrecer incentivos a los jugadores al completar determinados objetivos.

No se informó todavía exactamente qué premios se podrán obtener, y tampoco se dieron muchos detalles sobre las actividades que habrá que realizar en PlayStation Stars para obtenerlos.

Lo poco que se pudo conocer es que habrá algunos simples como un "Check-in" mensual que dará puntos una vez al mes por jugar a cualquier cosa, pero también habrá algunos más difíciles.

Sony quiere premiarte por jugar y cumplir objetivos en los juegos

Así será Playstation Stars

Entre los posibles desafíos, Sony informó que se deberán "ganar torneos, obtener trofeos específicos o ser el primer jugador de tu zona en conseguir el platino de un blockbuster".

Si además sos miembro de PlayStation Plus, podés conseguir puntos de lealtad con cada compra en la PlayStation Store, similar a los puntos de oro del Nintendo eShop.

Al completar estas campañas, los jugadores de PlayStation Stars obtendrán puntos de fidelidad, que son los que se podrán canjear por premios en un catálogo que incluirá fondos para el monedero de PlayStation Network y determinados productos de PlayStation Store, sin muchos más detalles.

Además, los miembros de PlayStation Plus que se registren en PlayStation Stars obtendrán puntos automáticamente al comprar en PlayStation Store.

Playstation amplió recientemente sus servicios de suscripciones

¿Sony regalará NFTs?

Un punto interesante del anuncio es el que tiene que ver con los "coleccionables digitales" como nuevo premio para los miembros del programa de fidelización.

Dentro de esta categoría se podrán ganar elementos ítems "tan diversos como nuestros productos y franquicias".

El ejemplo que Sony da es el de figuras virtuales de personajes icónicos de videojuegos y otros medios, así como de los diversos dispositivos de la familia PlayStation. Estos coleccionables se irán renovando constantemente y contarán con varios niveles de rareza.

Desde Sony dejaron bien claro que estos objetos virtuales no se podrán comprar ni vender, y que no tienen ningún tipo de relación con la tecnología blockchain, por lo que no son NFT.

PlayStation Stars se anunció muy poco después de la llegada del nuevo servicio PS Plus, que cambió por completo el sistema de suscripción respecto a años anteriores.