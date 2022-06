Vuelve un ícono: Sony lanza nuevos Walkman en Estados Unidos

Fueron parte de una época, y siempre quedarán como parte de los recuerdos de juventud. Vuelven los Walkan al mercado, y Sony apuesta por ellos

Tal vez para las generaciones muy jóvenes no signifique mucho, pero existen multitud de personas que vivieron una época musical gracias a los Walkman de Sony, o que reconocen cómo fueron parte de un boom tecnológico y de disño que perdurará en el tiempo.

Pero ya no están más en el recuerdo, y no, ya no son analógicos.

Sony quiere sacar provecho de la oleada de nostalgia que parece estar impregnando diferentes mercados para comercializar nuevamente su walkman, pero esta vez asignándole una apariencia más acorde a los avanzados tiempos que estamos viviendo.

Se parece mucho a un celular, pero trata de traer a la memoria a los viejos Walkman

Así se realizó el lanzamiento de dos reproductores de música dedicados: el NW-WM1ZM2 DAP ($4.200) y el NW-WM1AM2 ($1.600), aunque estos sólo estaban disponibles en el mercado asiático.

Pero ahora ha lanzado dos modelos más, en Estados Unidos: el NW-WM1ZM2 DAP a u$s 3.700 y el NW-WM1AM2 a u$s 1.400.

Características de los nuevos Walkman

Ambos modelos de reproductores están basados en Android, aunque es poco lo que se asemejan a un dispositivo móvil, descartando incluso la presencia de una doble toma para los auriculares.

El Walkman trae lo último en tecnología

Su estructura rígida está hecha en metal mecanizado, siendo este cobre libre de oxígeno chapado en oro para el modelo NW-WM1ZM2 y de aluminio anodizado para NW-WM1AM2.

La realización del cableado interno del jack de 4,4 mm estuvo a cargo de la marca Kimber Kable. En la parte interna resulta notable el uso de infusión de oro sin plomo en las soldaduras aplicadas durante la fabricación de las placas.

Estas a su vez se encuentran montadas en una placa de cobre sin oxígeno chapada en oro, cumpliendo esto la función de servir como una conexión a tierra y neutralizar la incidencia del ruido de forma óptima, indicó WWWhatsNew.