A 36 años de la Mano de Dios y el mejor gol de los Mundiales, se subasta un NFT de Maradona

Desde la plataforma de criptoarte argentina Kephi Gallery se puede acceder a la puja por este preciado artículo digital. Cómo participar

El 22 de junio de 1986, por los cuartos de final del Mundial de México, Argentina derrotó a Inglaterra (2-1) con dos goles de Diego Maradona que quedaron en la historia del fútbol: el mejor gol de todos los tiempos y el conocido popularmente como "la Mano de Dios".

Y a 36 años de esa jornada imborrable en la memoria de los futboleros, la plataforma argentina de criptoarte Kephi Gallery realizará la subasta online de una obra (en formato NFT y físico) inspirada en el Diez.

Se trata del manuscrito de la popular canción "La Mano de Dios", creada por Alejandro Romero, para ser interpretada por el cantante cuartetero Rodrigo Bueno.

NFT inspirado en Maradona

Cómo participar de la subasta del artículo inspirado en Maradona

Se podrá acceder a la subasta desde cualquier lugar del mundo a través de la plataforma de Kephi Gallery.

El precio de base será de $1.000.000 BUSD, es decir una moneda digitalizada cuyo valor está atado al dólar estadounidense.

El ganador de la subasta se llevará el manuscrito original asociado a un NFT de Kephi Gallery, que garantiza su autenticidad.

El mismo estuvo en manos del reconocido cantante cordobés, quien profetizó que esta canción sería su último éxito.

???????? Hace 36 años, Diego Armando Maradona firmó ante Inglaterra el mejor gol en la historia de la Copa del Mundo. Las palabras sobran.pic.twitter.com/YWYiyzqd1j — DataRef (@DataRef_) June 22, 2022

El primer auto de Maradona, subastado como un NFT

El primer auto que tuvo Diego Maradona cuando empezó a tener éxito con el fútbol fue un Fiat 128 Europa cero kilómetro. Fue un auto muy popular en la Argentina que se fabricó entre 1969 y 1990, una de sus características más destacables era que tenía un motor delantero transversal de cuatro cilindros y tracción delantera.

Maradona compró el auto un 24 de diciembre de 1982 y tuvieron que pasar 21 años para que lo vendiera. En 2003 fue adquirido por Martín Varrone, un argentino que colecciona autos, famoso por poseer la limusina de Juan Domingo Perón y un vehículo que manejó Juan Manuel Fangio.

La subasta del auto de Maradona

En ese momento Varrone compraba autos antiguos con la intención de restaurarlos. Fue por eso que ni bien se enteró de que el primer auto de Maradona estaba a la venta, lo adquirió de modo inmediato.

Según contó el coleccionista, al momento de la operación el Fiat 128 todavía estaba a nombre del 10 en el registro del automotor y los trámites de compra los había hecho el exrepresentante del astro, Jorge Cyterszpiler. "No lo dudé. Me volví a Salto, lo compré y me lo traje", aseveró Varrone.

En diciembre pasado, el vehículo que fue de Maradona volvió a estar a la venta pero de una forma particular: Varrone subastó un NFT y el vehículo real.

De esta forma se dio una operación curiosa: el ganador de la subasta del NFT se llevó "de regalo" el Fiat 128.