"El auto de D10S": ¿por qué subastan el primer auto de Maradona como un NFT de u$s 400.000?

El Fiat 128 que perteneció a Diego Maradona, su primer auto, será vendido en formato NFT y para comenzar a ofertar hay que empezar alto

El primer auto que tuvo Diego Maradona cuando empezó a tener éxito con el fútbol fue un Fiat 128 Europa cero kilómetro. Fue un auto muy popular en la Argentina que se fabricó entre 1969 y 1990, una de sus características más destacables era que tenía un motor delantero transversal de cuatro cilindros y tracción delantera.

Maradona compró el auto un 24 de diciembre de 1982 y tuvieron que pasar 21 años para que lo vendiera. En 2003 fue adquirido por Martín Varrone, un argentino que colecciona autos, famoso por poseer la limusina de Juan Domingo Perón y un vehículo que manejó Juan Manuel Fangio.

En ese momento Varrone compraba autos antiguos con la intención de restaurarlos. Fue por eso que ni bien se enteró de que el primer auto de Maradona estaba a la venta, lo adquirió de modo inmediato.

Según contó el coleccionista, al momento de la operación el Fiat 128 todavía estaba a nombre del 10 en el registro del automotor y los trámites de compra los había hecho el exrepresentante del astro, Jorge Cyterszpiler. "No lo dudé. Me volví a Salto, lo compré y me lo traje", aseveró Varrone.

La subasta

Hoy, el auto de Maradona vuelve a estar a la venta pero de una forma particular: Varrone vende un NFT y el que lo adquiera se podrá quedar con el vehículo real.

De esta forma se da una operación curiosa: el que adquiera el NFT se lleva "de regalo" el Fiat 128, el cual será entregado en Buenos Aires, Argentina a los 10 días hábiles finalizada la compra del NFT.

Este NFT fue aprobado por Morla, el último representante de Maradona, pero "no se puede poner su nombre", por esa razón la venta del token se dará bajo el nombre de "El Primer Auto De D10S".

En este caso, Varrone subasta el auto de Maradona en su versión digital para que le sirva al comprador como un comprobante de la originalidad del Fiat 128.

Registro del automotor del Fiat 128.

¿Cómo participar de la subasta por el nft y el auto de Maradona?

La subasta comenzará este miércoles 15 de diciembre y arranca con un valor inicial de u$s 400.000.

Tendrá una duración de 60 días y en ese período, los inversores podrán ofertar. Pasado ese tiempo, el NFT y el auto serán otorgados al mejor postor.

Para participar de la subasta, hay que entrar en https://xave.market/c/nftd10s/ y contar con una cuenta en Xave Market, un mercado de activos digitales que posee exclusividad para la venta del NFT, además de conectar una billetera de criptomonedas compatible con Wallet Connect como Ledger Live, según una publicación de infotechnology.com