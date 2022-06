Se estrena la tercera temporada de The Boys: ¿por qué causa tanto furor esta "violenta" serie?

La serie que armó un gran revuelo en Amazon Prime llega con una nueva temporada junto con otros estrenos, películas y videojuegos

Nuevamente un fin de semana está acá y nada mejor que aprovechar el tiempo libre para disfrutar con algunos de los mejores estrenos como la tercera temporada de The Boys en Amazon Prime y esperar con ansias los nuevos lanzamientos en videojuegos.

The Boys - tercera temporada en Amazon Prime

Amazon Prime lanza este viernes 3 de junio 3 nuevos episodios de la esperada tercera temporada de "The Boys" que, para muchos, es una de las mejores series de los últimos tiempos.

Todo lo que conquistó a los fanáticos en sus dos anteriores entregas sigue ahí y además crece poco a poco en lugar de caer en el error de repetirse.

"The Boys" es una serie basada en el cómic del mismo nombre que cuenta las aventuras de un grupo de superhéroes que luchan contra otros personajes con superpoderes que abusan de sus habilidades. Estos justicieros son reconocidos como héroes por el público en general y trabajan para la poderosa corporación Vought International, que los comercializa y monetiza.

Lo interesante de la serie es que, fuera de sus personajes, la mayoría de los integrantes del grupo son arrogantes y corruptos, dispuestos a hacer lo que sea por fama y dinero. Este detalle la separa de los personajes de otras series y películas de superhéroes, mostrando que no son perfectos ni infalibles.

Thundercats en HBO Max

Para sorpresa de muchos, HBO Max anunció a través de su cuenta de Twitter que "Thundercats", la clásica serie animada de los 80, llegará el 11 de junio a la plataforma de manera completa, con sus 130 capítulos.

La serie ya tuvo dos reboots que no tuvieron éxito, uno de ellos del 2011 que dejó una primera temporada excepcional pero que fue cancelada por bajos índices de audiencia. El otro es "Thundercats Roar", estrenada en 2020 y cancelada también tras una sola temporada, la cual tuvo muchas críticas negativas por tener un tono más de parodia que de aventura.

Lo importante es que Lion-O y sus compañeros vuelven a la pantalla para evitar que Mumm-Ra tome el "Cubil Felino" y se apodere del Tercer Planeta.

Si hace mucho que no ves la intro de esta increíble serie, acá tenés el video para recordarla. Y si no la viste, animate a descubrir por qué muchos de los que la vieron la siguen considerando una de las mejores series animadas de la historia.

Sony anunció varios "bombazos" en su State of Play junio 2022

Resident Evil 4 remake

Sony lanzó ayer su "State of Play", un streaming de 30 minutos en el que desvelaron cuáles serán los próximos estrenos para Playstation 4, Playstation 5, Playstation VR 2 y PC.

Sin duda el que más impacto tuvo fue el lanzamiento de la remake de "Resident Evil 4", el clásico de Capcom del 2005 que fue porteado a todo lo que se pudo y que promete muchísimo tras las aclamadas remakes de Resident Evil 1,2 y 3. El juego estaría llegando el 24 marzo de 2023, para PS5 y Xbox Series X/S, PC y se supo que tendrá contenido exclusivo de Playstation VR2

Spider-man Remastered en PC

Sony confirmó una vez su gran apoyo a la PC como plataforma con el lanzamiento de "Marvel’s Spider-man Remastered", juego del 2018 que hasta ahora era exclusivo de PS4 y PS5. El juego contará con todos los DLCs lanzados hasta el momento más las mejoras gráficas introducidas para el lanzamiento en PS5, por lo que será muy interesante ver como puede correr en PCs de alta gama.

De esta forma, "Marvel’s Spider-man Remastered" se suma a la lista de juegos que en algún momento fueron exclusivos de las consolas de Sony y llegaron a PC como son Uncharted 4, God of War 2018 (con un porteo increíblemente bien optimizado), Days Gone y Horizon Zero Dawn. Y parece que la lista irá en aumento por lo que es un gran momento para los que disfrutan de jugar en la computadora.

Otros lanzamientos de Sony

Resident Evil Village VR

The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2: Retribution

No Man's Sky VR

Horizon Call of the Mountain

Horizon Forbidden West: nueva actualización con más modos y mejoras de rendimiento

Stray

The Callisto Protocol

Rollerdrome

Street Fighter 6

Eternights

Tunic: tras haber sido lanzado en Xbox y Pc llega a PS4 y PS5

Season: A Letter to the Future

Final Fantasy XVI

Sin duda una impresionante cantidad de lanzamientos que muestran que Sony realmente no baja los brazos para seguir peleando su lugar en la industria de los videojuegos con Playstation 4, Playstation 5 y Playstation VR2. Se vienen cosas muy interesantes.