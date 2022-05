TRON sigue creciendo y se posiciona como la tercera plataforma DeFi más grande

TRON, que ahora está detrás de Binance Chain (BSC), se ha elevado para superar a otros proyectos DeFi como Avalanche, Solana y Polygon, que ocupan el cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente.

En TRON, ocho proyectos bloquearon un valor de más de 4290 millones de dólares, según muestran los datos de la herramienta de análisis DeFi Llama. Con la inclusión de activos de gobernanza en participación, el valor total bloqueado en el ecosistema TRON es ligeramente superior a u$s 4,3 mil millones.

JustLend (JST) representa un dominio del 42,06 % con un valor total bloqueado de 1810 millones de dólares. SUNSwap y SUN.io actualmente representan u$s 979,8 millones y u$s 246,97 millones del valor total bloqueado.

Ethereum retiene la corona DeFi con u$s 50,05 mil millones, seguido por BSC (BNB), que actualmente tiene u$s 7,19 mil millones en valor total bloqueado. Terra, que anteriormente ocupaba el segundo lugar en términos de TVL, había caído hasta el puesto 33 tras el colapso de su ecosistema. Se sacaron miles de millones de dólares del ecosistema Terra en las dos semanas desde que TerraUSD (UST) perdió su paridad, lo que generó pérdidas significativas para los inversores.

Los fondos retenidos en aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) creadas en Terra se redujeron a u$s 122 millones en valor bloqueado total al momento de la publicación, por debajo de los más de u$s 29 mil millones a principios de mes.

???Excited to announce that #JustLend TVL breaking $2.1 billion! ??Deposit Value over $2.1 billion ??Staked Value of Votes over $74 thousand??Staked Value of Liquidity Mining over $113 thousand??Supply now and safely accrue the high reverse at https://t.co/2GyoCiftGN pic.twitter.com/SVyYlQFG5w — JUST Foundation (@DeFi_JUST) May 16, 2022