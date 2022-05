La importancia de aprender a navegar las aguas de lo digital

La tecnología es como el agua. Fluye por doquier, hay que comprender como navegarla. Aprovecharla. No es una cuestión ni de edad, ni posición jerárquica, no es la cantidad de experiencia, ni el sector profesional o empresarial, ni de dominio de ninguna tecnología en particular. Hay que adecuar la manera de pensar para poder actuar mejor. Las marcas honestas, la diversidad para innovar, la descentralización facilitando la accesibilidad escalablemente, fortaleciendo comunidades de innovación abierta y sustentable.

Los curiosos, inquietos, flexibles y corajudos que abrazan al cambio, activan desde la nueva forma de hacer negocios en contextos complejos. Ellos tienen la ventaja de actuar así.

Aunque si te entusiasma aprender inspirándote, descubriendo, observando y haciendo, de manera colaborativa vas a facilitar surfear la ola de lo digital. Hay que comprender cada puerto del recorrido y adquirir en cada uno experiencias y vivencias; sobre todo para aprender.

El cambio y adaptación del "MindseT" emergen en varios ámbitos. Las finanzas descentralizadas, montada sobre el blockchain y las criptomonedas, inspiraron al movimiento de la Economia PHI - creada por Alejandro Sewrjugin- basando en un número clave de la Naturaleza: el PHI (1,61803…) o también llamada la "Proporción Dorada o Aúrea".

El concepto de la Economía PHI aspira a catalizar una distribución más equitativa de la riqueza..

El aprendizaje colaborativo tiene que estar orientado al abordaje de desafíos concretos, con el desarrollo de caminos proactivos.

¿Cuál es la carta de navegación de la Economía Phi? Un entorno resolutivo de criptomonedas variadas vinculando valores para apalancar actividades de todo tipo y desde cualquier producto o servicio, nutrir una comunidad de valor sinérgica. Si "Single Earth" crece, tokenizando la naturaleza; podríamos cumplir con la Agenda 2030.

Modelos disruptivos

El modelo tiene que contemplar creatividad, diversidad, colaboración y auto-organización. Como la que tuvieron Mc Donalds y Mercadolibre durante la pandemia para emplear personas sin tareas asignadas -por el cierre de locales de McDonald’s- dentro de MELI para cubrir el incremento del ecommerce por el contexto.

Acuerdo mediante se nutrió el ecosistema, generando sinergias -partnering- ante una coyuntura ambigua. El pensamiento y el modelo para resolver situaciones emergentes.

Esa creatividad lleva a crear escenarios, productos o servicios disruptivos como el caso de la empresa NotCo desarrollando alimentos a base de vegetales. Cambia un alimento de componente animal, le da el mismo gusto -algunos dicen que hasta es más rico- a una hamburguesa, un helado, una mayonesa, una leche aprovechando la Inteligencia Artificial! Para identificar los componentes del mundo vegetal, reemplazantes, más adecuados y similares a los componentes animales.

Un emprendedor digital es disruptivo y adaptativo por esencia. Así como el agua cambia el lugar por donde pasa y depende el cómo se la maneja puede ser beneficiosa. El entrepreneurship digital se manifiesta, por ejemplo, cuando se comprende cómo aprovechar lo que serán resabios de comidas en locales. Con una aplicación mobile, la omnicanalidad y la conectividad inmediata; WINIM saca del camino a un tacho a la comida y la disponibiliza en mejor precio a quien esté considerándola.

El negocio tiene que crecer, darle libertad e impulso para que se desarrolle. Por eso la estrategia exponencial debe ser parte del recorrido por las aguas de lo digital. Como el caso de las chicas que lideran una fábrica que construye productos personalizados, regalos corporativos y desarrollos especiales para terceros con propósito: triple impacto.

Que complementan Unplastify, asesorando en como utilizar inteligentemente el plástico. Y apalancan con UPF Coin, cripto que premia por cada tonelada de plástico que se reutiliza inteligentemente.

¿Y dónde está la tecnología de las aguas digitales?

La tecnología como facilitador de alcanzar nuevas formas de pensar, de actuar, sobre modelos agiles. Con IOT para HealthTech Nerbio redujo un artefacto en espacios y costo para interpretar el nivel de anestesia en un paciente previo una cirugía. Con blockchain, Carnes Validadas esta logrando el seguimiento desde que el animal nace hasta que se sirve en un rico plato sobre tu mesa creando nuevas oportunidades de negocio de todo tipo.

Y PedidosYa con su modelo de negocio nuevo logra que mientras lees esta nota, pidas lo que quieras comer en breve.

Las experiencias y vivencias reales contadas, compartidas, explicadas y conversadas por quienes lideran estos proyectos es una oportunidad única de aprender. Qué mejor forma de aprender haciendo con un proyecto que integre estos aprendizajes inspiradores. Explorá y encontrá esos espacios de innovación abierta para convertirte en un agente del cambio; y navegar, surfear, las aguas de lo digital.

*Por Ezequiel Lo Cane, Director del Posgrado en Negocios Digitales de UCEMA