Lluvia de criptomonedas: qué son los Airdrops y cómo podés aprovecharlos para recibir "dinero gratis"

Estos proyectos criptos en etapa temprana representan una excelente oportunidad para ganar dólares sin invertir dinero previamente. Cómo funcionan

Hay un viejo y conocido dicho que dice "a caballo regalado no se le miran los dientes", que aplica, por lo general, al aceptar obsequios sin poner objeción ni buscarle defectos, pese a que amerite hacerlo.

Estas palabras podrían ser válidas para referirse a los Airdrops, termino con el que se conoce al procedimiento mediante el cual los desarrolladores de una criptomoneda la distribuyen o "regalan" entre los primeros usuarios del proyecto.

Como prácticamente todos los días hay una nueva empresa que lanza una ICO (Oferta Inicial de Monedas) y, por lo tanto, es cada vez más complicado sobresalir entre tanto ruido, esta metodología gana más adeptos para obtener repercusiones y visibilidad.

En diálogo con iProUP, Federico Goldberg, CEO de Tienda Crypto, indica a iProUP que los creadores de una nueva divisa virtual liberan una cantidad determinada de tokens de sus plataformas a las wallets de los consumidores que usaron ese protocolo -por lo general- en sus primeros tiempos, cuando muy pocos sabían de su existencia.

"Es decir, te premian con su activo digital por haberles dado un voto de confianza cuando nadie los conocía. Lo bueno es que ese gesto puede ser un lindo número para el bolsillo", añade el especialista.

Camilo Rodríguez, experto en criptomonedas y docente de CR Academia, agrega a iProUP que esta modalidad es clave para sumar usuarios en un mundo en constante innovación: "Estas recompensas están destinadas a los pioneros, a quienes acompañaron los primeros pasos de determinadas criptos. Son como un regalo", añade en diálogo con este medio.

Uniswap regaló 400 UNI en su airdrop, equivalente a 12.000 dólares

Nahuel Burbach, Community Lead de Pool Together para Latinoamérica, coincide con sus colegas y agrega otro aspecto muy importante: el de la financiación.

"Los Airdrops son un recurso usado por muchos proyectos para poder obtener fondos al emitir un token, como ocurre con las empresas cuando salen a cotizar en bolsa. Pero es verdad que también son una forma de retribuir a los usuarios que los apoyaron desde muy temprano a través de una distribución estratégica de los mismos", detalla a iProUP.

Cuáles son sus características

Los especialistas consultados por este medio coinciden en que las principales particularidades de los Airdrops son:

Su carácter de gratuito, porque no demandan una inversión previa de dinero para obtenerlos

previa de dinero para obtenerlos Exigen que los interesados cumplan con objetivos establecidos previamente: desde seguir las redes sociales o comunidades del token, registrarse en sus canales en apps de mensajería, como Telegram o visualizar una serie de videos explicativos para luego responder de manera correcta un cuestionario del tema

desde o comunidades del token, registrarse en sus canales en apps de mensajería, como Telegram o para luego responder de manera correcta un cuestionario del tema También pueden solicitar que refieran a una cantidad mínima de contactos para que el lanzamiento del token tenga más alcance

para que el lanzamiento del token tenga más alcance La mayoría "sortea" una cantidad determinada entre las personas que cumplieron con las demandas del proyecto tras un promedio de siete días que brindan para participar

Además, al ser el mundo de las criptomonedas un ecosistema en constante crecimiento, lo mejor es registrarse previamente en reconocidas plataformas para obtener información de los lanzamientos.

El paso a paso para participar

Las principales plataformas donde se pueden encontrar los Airdrops más confiables son:

"Este tipo de páginas permiten a las personas ver las diferentes clases de recompensas que hay en el ecosistema de blockchain y las criptomonedas", agrega Rodríguez. Los interesados deben crear una cuenta en esas plataformas con su mail y facilitar una dirección de wallet para recibir sus premios en caso de que cumplan con los requisitos, superen los desafíos y sean sorteados.

A modo de ejemplo, el especialista de CR Academia menciona lo que ocurrió con el Airdrop de Uniswap, que fue uno de los primeros proyectos en blockchain en utilizar esta modalidad. "Entregó 400 UNI, que con el tiempo se convirtieron en unos 12 mil dólares ya que el precio de cada token subió de manera abismal hasta un máximo casi de 33 dólares por unidad", recuerda Rodríguez.

Pero en este punto es donde se produce una grieta entre muchos expertos, debido a que un sector de ellos recomienda vender este regalo apenas se presente la oportunidad porque, a su criterio, el precio se desinflará con el correr de los días, mientras que otro grupo de especialistas sugiere lo contrario y vota por apostar por las tenencias a largo plazo.

Lo cierto es que será el juego de la oferta y la demanda del mercado el que determinará cuál de estas dos posturas es las más acertada en cada caso.

Evitar ser engañados

Los proyectos que optan por prometer este tipo de recompensas para sus primeros usuarios no tienen demasiada publicidad. Por tal motivo, se inclinan por esta práctica para realizar marketing digital.

Como ocurre con todas las herramientas del mundo de las inversiones, deben tomarse recaudos para no toparse con desagradables sorpresas que pongan en riesgo la seguridad de datos de las personas.

Burbach subraya que la mejor manera para detectar si un Airdrop es elegible es investigar los fundamentos del token para determinar si son prometedores y si los responsables lanzaron anteriormente otro similar para conocer sus antecedentes y trayectoria.

Además el Community Lead de Pool Together para Latinoamérica agrega que si se vinculan a un proyecto con el cual no se interactuó, es clave revisar cuáles fueron las condiciones para la distribución del mismo.

"Examinar sus redes sociales, los comentarios sobre el token por parte de los usuarios también brinda pistas sobre la seriedad, además de conocer mejor quiénes están detrás del desarrollo", resalta.

También existen casos en los que se prometían jugosas recompensas en Ethereum (ETH) por cumplir determinadas acciones, pero al momento de querer retirar el premio los usuarios se toparon con una desagradable sorpresa: se les exigía que invirtieran su dinero para alcanzar un monto mínimo que permita realizar la extracción hacia su billetera.

Otra señal de alarma está vinculada con los tiempos de acreditación del premio para participar en etapas tempranas del proyecto, a raíz de períodos que pueden superar los 30 días: hay que tener en cuenta que en este lapso el valor puede desplomarse y llegar a cero.

"Siempre hay que tener cuidado con qué protocolos usar, ya que no todos son serios y por más que prometan Airdrops, no puede ser esa la razón de nuestro uso. Además, puede pasar que no valgan nada cuando se libera. Hay de todo en la industria: desde aquellos que son muy tentadores a otros que no sirven para nada", advierte Goldberg.

Las criptomonedas pueden adquirirse en plataformas de los reconocidos exchange como SatoshiTango, Belo, BuenBit, Tienda Crypto, Binance, Bitso, Paxful, Decrypto.la o Lemon, por algunos ejemplos.

Luego habrá que transferirlos a una billetera sin custodia para canjearlas por los tokens que prometen Airdrops a través de exchange descentralizado (DEX), como Uniswap, entre otros.

Rodriguez señala que "muchas personas se autoflagelan por haber descubierto a Bitcoin cuando su precio ya era el de varios miles de billetes o perderse los primeros pasos de las criptomonedas que hoy poseen la mayor capitalización de mercado como Ethereum, Cardano, Solana, Terra, Polkadot, etc.

"Pero la realidad es que este ecosistema sigue en crecimiento. Y son aquellos usuarios que estudian el mercado quienes participan de los Airdrops y se llevan estas recompensas por usar la red o un proyecto en blockchain de forma temprana", concluye.