Gucci entra "con todo" al mundo de las criptomonedas en EE.UU.: ¿cuál es su nuevo plan?

Las marcas más prestigiosas no se quieren quedar fuera de las tendencias cripto y ahora es la famosa casa de moda Gucci la que se sube

Gucci se sube a la "moda" de las criptomonedas. A partir de ahora los lujosos productos de esta marca se pueden adquirir en tiendas de los Estados Unidos con criptomonedas, incluyendo bitcoin.

Según un comunicado oficial, a fines de mayo los clientes podrán pagar con criptomonedas en algunas de las tiendas insignia de Gucci, incluyendo Rodeo Drive en Los Ángeles y Wooster Street en Nueva York.

Gucci, propiedad de la francesa Kering SA, tiene previsto ampliar próximamente esta modalidad de pago a todas sus tiendas de Estados Unidos operadas directamente.

Tienda de Gucci

Moda y criptomonedas

Actualmente, son cada vez más las empresas que aceptan pagos con monedas virtuales, hecho que marca a las claras el crecimiento de estos activos que hasta hace unos años eran rechazados por las principales instituciones financieras.

Otra marca de moda que entró en esta tendencia es Off-White, la cual empezó a aceptar criptomonedas en sus tiendas insignia de Milán, París y Londres.

Gucci resaltó que aceptaría múltiples activos digitales, como ethereum, dogecoin, shiba inu, litecoin y algunas monedas estables vinculadas al dólar, informó el sitio Yahoo!

Gucci también apuesta al metaverso

En su intención por mostrar que no se quieren quedar fuera de las tendencias tecnológicas, Gucci planea construir oficinas en el metaverso, para sumarse a marcas como Nike y Coca-Cola, algunos de los gigantes que ya se sumaron y ahora más marcas pretenden seguir sus pasos.

Cada vez más marcas apuestan al metaverso

Burger King, Walmart, McDonald's, Disney, Microsoft, JP Morgan y Victoria's Secret, entre otros, ya comunicaron que participarán activamente del desarrollo de su propio metaverso.

"Una de las principales iniciativas fue Into the Metaverse que lanzó Adidas, con 30.000 unidades de su propio NFT, que se agotó en cuestión de horas. Quienes lo adquirieron se convirtieron en parte de una comunidad con acceso a productos y experiencias tanto en el mundo físico (buzos, camperas, etc.) como virtual (wearables en metaversos, eventos virtuales, entre otros)", comentó a iProUP, José María Beltramini, socio fundador de Summa Solutions.

De esta forma, la revolución no será solo territorio de grandes marcas. Al ritmo de la extensión y masificación de soluciones tecnológicas y recursos para intervenir en el metaverso, los emprendedores y creadores tendrán acceso a millones de usuarios y podrán ofrecer productos virtuales únicos, que el público nunca antes había visto.

"Sin el filtro de los costos físicos de fabricación y distribución, tendrán una posibilidad de llegada inédita a los clientes", explica el socio fundador de Summa Solutions.