¿Por qué conviene invertir y apostar por negocios que emprenden mujeres?

América Latina es la región con el mayor porcentaje de emprendimiento femenino del mundo y los inversores comienzan a mirar hacia estos negocios

Invertir en emprendimientos liderados por mujeres es un buen negocio y los inversores comenzaron a entenderlo. A la par que crecen las empresas femeninas en el mundo, con startups en áreas fintech, healthtech, cleantech, foodtech; también se observa en este 2022 mayor interés de inversores ángeles que buscan negocios o ideas para invertir su capital.

Se trata de un momento positivo que llega como agua fresca para neutralizar los complicados años que las mujeres hemos vivido en el campo laboral. Recordemos que por la pandemia se perdieron 13,1 millones de trabajos femeninos en Latinoamérica y el Caribe.

También cerraron puertas negocios de servicios, turismo y gastronomía, por lo general liderados por mujeres.

Se calcula que en esos meses, el empleo feminino bajó 5% mientras que el masculino 3,9%, según el reporte Perspectivas Sociales y del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

Tras esa gran She-cession, como lo llamaron los medios estadounidenses por el juego de palabras entre She (Ella) y recesión, estamos atestiguando una recuperación.

Estos últimos meses vimos una suerte de reorganización por parte de mujeres que comenzaron a buscar su camino de emprendimiento mudando sus modelos de negocio al universo online o desarrollando nuevas ideas de empresas que responden a diversas necesidades.

Se trata de un movimiento global donde uno de cada tres negocios establecidos en el mundo son de mujeres, de acuerdo al más reciente estudio del Global Entrepreneurship Report (GEM).

Las mujeres empresarias demostraron una notable resistencia e ingenio a la hora de adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Y en esta fiesta de emprendimientos, las latinoamericanas cobran un papel de protagonismo.

Optimistas y resilientes, las latinas emprenden con fuerza en países como Colombia, Uruguay, Perú, Brasil y México.

Mujeres emprendedoras

Según GEM, las mujeres de Colombia, por ejemplo, tienen el doble de probabilidades que los hombres de vender una oferta innovadora (45,5% frente al 24,1%). Las mujeres emprendedoras de América Latina y el Caribe también son las que más levantaron capital para sus negocios: 20% más que los hombres emprendedores.

En los Estados Unidos, el panorama es similar. En ese país, las mujeres recaudaron casi el doble de fondos de capital de riesgo en los primeros nueve meses de 2021, en comparación con 2020. Gran parte del aumento de la inversión se concentró en los sectores de la tecnología, la sanidad y el comercio minorista.

Un informe de PitchBook sugiere que hay un grupo creciente de mujeres inversionistas ángeles y administradores de fondos que buscan activamente apoyar a mujeres.

A fines de 2019, en los Estados Unidos el 12% de los socios generales de las empresas de capital de riesgo eran mujeres y había 740 mujeres inversoras ángeles.

Actualmente, las mujeres representan el 15% y hay alrededor de 1.000 mujeres inversoras ángeles. Pero aunque repuntó todavia hay muchisimo mas que hacer...el 15% no es nada.

Para septiembre de 2021 las CEO de startups en EUA recaudaron más de u$s40.000 millones. Casi el doble de la cantidad invertida en empresas fundadas por mujeres en todo 2020 o 2019.

Inversoras mujeres

Los inversionistas han comenzado a entender que los negocios liderados por nosotras representan una oportunidad económica para todos. Un estudio del Boston Consulting Group indica que por cada dólar invertido en las empresas que fundan o dirigen mujeres, se obtiene el doble de ganancias que en sus pares hombres.

Y es que el liderazgo femenino tiene una correlación con mayores beneficios en el desempeño financiero de las empresas. El Peterson Institute for International Economics, un think thank independiente de los Estados Unidos, concluye que un mayor número de mujeres en cargos de alta dirección aumenta notablemente la rentabilidad.

Además, todos estos emprendimientos de mujeres juegan un rol clave en la creación de negocios y contribuyen a la generación de empleo.

El GEM reporta, por ejemplo, que en los próximos cinco años el 30.2% de estas empresarias planea contratar a seis o más empleados. Un avance significativo si observamos que en el 2019 solo eran 18.7%.

Sin duda, el motor de la reactivación económica post pandemia será seguir apostando por las startups, y empresas creadas por mujeres. Se trata de un ganar-ganar para toda la sociedad. Es prioritario sumarse a la tarea de apoyarlas, con políticas gubernamentales y más inversión de capital. En esta suma, ganamos todos.

*Por Laura Tabares de Intuic, Directora Ejecutiva de Intuic