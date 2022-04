Estas son las reacciones que provocó la nueva definición de "exchange" propuesta por la SEC

El grupo de defensa de blockchain sin ánimo de lucro Coin Center ha calificado la redefinición de "exchange" propuesta por la Comisión de Valores (SEC) como una "extralimitación inconstitucional."

El grupo de presión hizo los comentarios en una respuesta escrita a las Enmiendas del 18 de marzo de la SEC con respecto a la definición de "exchange", que detalla el cambio del significado de "exchange" de un "sistema que reúne las órdenes" de un valor a uno que "reúne a los compradores y vendedores."

Reunir órdenes, que son cosas, es muy diferente a reunir personas y Coin Center dice que esto último equivale a una coacción.

El cambio de regla sugiere que los sistemas de protocolo de comunicación también son exchanges que pueden traer programadores que simplemente comparten el código para un comercio de criptomonedas. Si la propuesta se convierte en una regla de la SEC, los exchanges descentralizados (DEX) como UniSwap (UNI) y PancakeSwap (CAKE) estarían todos sobre aviso de que la comisión quiere que se registren como exchanges.

A new SEC proposal has a serious change hidden within its complex language. Bottom line: The proposal violates the First Amendment by requiring a license to speak—even of open source developers. It’s unconstitutional and they should change it. Coin Center is pushing back ?? 1/ — ???nqu????? ? (@valkenburgh) April 14, 2022